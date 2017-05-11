Памяти генерала Пикалова

В соревнованиях приняли участие около 250 спортсменов, среди которых 11 действующих чемпионов мира и 15 чемпионов Европы, в том числе пять военнослужащих-женщин.

Кубок Вооружённых Сил Российской Федерации по гиревому спорту был посвящён памяти начальника химических войск Министерства обороны СССР, который лично руководил ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Героя Советского Союза генерал-полковника Владимира Пикалова.

Почётными гостями соревнований стали начальник войск радиационной, химический и биологической защиты Центрального военного округа генерал-майор Валерий Васильев и заместитель начальника ЦСКА по работе с личным составом двукратная олимпийская чемпионка по биатлону подполковник Светлана Ишмуратова.

Победителем Кубка среди сборных видов и родов войск, а также военных округов стала команда Центрального военного округа. «Серебро» у гиревиков Западного военного округа. Замкнули тройку призёров спортсмены Восточного военного округа.

Сборная команда Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва стала первой среди вузов военного ведомства. Она превзошла представителей Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», ставших вторыми, а также спортсменов Михайловской военной артиллерийской академии, довольствовавшихся «бронзой».

В Кубке Вооружённых Сил РФ по гиревому спорту приняли участие 11 чемпионов мира и 15 победителей чемпионатов Европы

В личном первенстве (двоеборье) победителями Кубка Вооружённых Сил стали: старший лейтенант Джонни Бенидзе (ВИФК, до 63 кг), старший лейтенант Олег Щербин (ЦВО, до 68 кг), младший сержант Владимир Бобров (ЦВО, до 73 кг), прапорщик Илья Ташланов (ЗВО, до 78 кг), сержант Денис Гафаров (ЦВО, до 85 кг), старший лейтенант Дмитрий Турищев (РВСН, до 95 кг), курсант Иван Марков (МВАА, свыше 95 кг).

В дисциплине «длинный цикл» чемпионами соревнований стали: ефрейтор Василий Недорезов (ВВО, до 63 кг), рядовой Алексей Рябков (ЦВО, до 68 кг), курсант Антон Коляков (ВА МТО, до 73 кг), младший сержант Алексей Коломацкий (ЮВО, до 78 кг), прапорщик Антон Анасенко (ЦВО, до 85 кг), рядовой Александр Донских (ЦВО, до 95 кг), младший сержант Николай Кичимаев (ЗВО, свыше 95 кг).

Женщины соревновались в четырёх весовых категориях. В рывке в весовой категории до 58 кг триумфатором стала младший сержант Джанита Щербина (ЦВО). Рядовой Ирина Мякишева (ЗВО) победила соперниц в весовой категории до 63 кг. Рядовой Елена Лащенина (ЗВО) первенствовала в весе до 68 кг. В абсолютной категории (свыше 68 кг) чемпионкой соревнований стала рядовой Марина Македонских (ВМФ).