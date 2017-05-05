За истиной – в архив

– Игорь Альбертович, среди документов, рассекреченных в последнее время, вас какие-то удивили?

– Не удивили, а ещё раз убедили: мы сражались, мы победили врагов человечества. Один из таких документов ныне размещён на сайте Мин­обороны. Это политдонесение начальника политуправления 3-го Украинского фронта генерал-лейтенанта Михаила Рудакова начальнику Главного политического управления Красной Армии генерал-полковнику Александру Щербакову «О фактах чудовищных злодеяний, совершённых немецко-фашистскими оккупантами в городе Херсоне» от 3 апреля 1944 года. Оно свидетельствует, что только на территории Херсонской области были замучены и казнены десятки тысяч мирных жителей.

К донесению прилагается акт судебно-медицинской экспертизы, проведённой после эксгумации тел советских граждан, убитых и замученных немецкими извергами. Документ составлен по результатам раскопки одной могилы, находившейся в семи километрах от Херсона. Осмотр могилы проходил 23 марта 1944 года в присутствии военного прокурора 3-го Украинского фронта, судебного медэксперта, представителя патолого-анатомической лаборатории, главного врача города Херсона, военного следователя и местных жителей.

Примечательно, что оккупанты в какой-то степени понимали бесчеловечность своих действий и опасались будущего расследования. Об этом свидетельствует директива верховного командования сухопутных войск вермахта о категорическом запрещении фотографирования казней и проведении экзекуции без свидетелей. В документе от 15 июня 1944 года, в частности, говорится, что фотографирование всякого вида казней запрещается, а негативы сделанных ранее фотосъёмок необходимо изъять и направить в отдел пропаганды командования германских вооружённых сил.

Особую актуальность эти документы приобретают сейчас, в свете попыток различных политических сил у нас в стране и за рубежом переписать историю Второй мировой войны и навязать миру новую версию, перекроить её под политическую конъюнктуру.

Представленные на сайте Мин­обороны архивные документы – это свидетели того времени, зафиксировавшие историческую правду о событиях, оставивших в сердце человечества незаживающий кровавый след.

На сегодняшний день сотрудниками архива подтверждены сведения о 53 573 фронтовых наградах, которые остаются невручёнными

– Известно, что Центральный архив Министерства обороны до сих пор ведёт поиск участников Великой Отечественной войны, по каким-то причинам не получивших свои награды. Насколько эта работа актуальна сегодня?

– Работа эта не прекращается, и запросов меньше не становится. Особенно напряжённым был год 70-летия Победы. Хочу отметить, что ни один месяц не обходится без просьб разыскать награду кого-то из фронтовиков. Запросы с просьбой подтвердить награждение приходят из военкоматов, пишут как сами участники войны, так и их родственники, ведь с каждым годом ветеранов становится меньше. Хочу отметить: орден или медаль по действующему законодательству может получить только сам награждённый, а его наследникам передаётся удостоверение к ним. И нам особенно радостны случаи, когда свои награды спустя столько лет получают сами фронтовики. На сегодняшний день сотрудниками архива подтверждены сведения о 53 573 наградах, которые остаются невручёнными.

– Насколько трудны поиски и почему так много наград не нашли награждённых в дни войны?

– Причины разные. Солдат мог получить ранение и после госпиталя уже не вернуться в свою часть, потому что был направлен в другую или вообще демобилизован. Шла война. Пока награда искала своего кавалера, он мог погибнуть и бою. А после окончания войны не все вернулись туда, откуда призывались. Поэтому поиски тех, кто был награждён, но ордена, медали не получил, были и остаются трудоёмкими.

– А какова методика поиска невручённых наград и как она изменилась с момента начала этой работы?

– Она уникальна. В ней учтён опыт работы сотрудников архива в 1950–1956 годах, когда по имеющимся в учётных карточках награждённых домашним адресам было выписано и разослано в военные комиссариаты более 2 миллионов анкет-запросов. Тогда полученную о фронтовиках информацию сверили со сведениями из картотеки учёта награждённых, и в итоге вручили около 528 тысяч наград.

В 1989 году в результате дополнительной проверки домашних адресов награждённых и по полученным от военкоматов сведениям ещё свыше 89 тысяч наград нашли отличившихся в боях, а 68 тысяч наградных документов было передано в семьи фронтовиков.

После того как в 2003 году сотрудники архива приступили к идентификации списка ветеранов с картотекой невручённых наград, которая состояла из 600 тысяч карточек, ещё более 5 тысяч наград было вручено ветеранам, а на хранение, как память, передано около 4,5 тысячи наградных документов родственникам. В 2009 году были проверены дополнительные сведения о 583 728 участниках Великой Отечественной войны, проживающих на территории России. 30 апреля 2010 года идентификация списка ветеранов Великой Отечественной войны с картотекой учёта невручённых наград была завершена.

В настоящий момент, когда в архиве имеется электронная база наградных материалов, поиск проходит намного быстрее. Сотрудники группы, которая занимается выявлением невручённых наград, прямо на рабочем месте проверяют сразу несколько баз. В предыдущие годы, когда этот поиск осуществлялся вручную, архивистам требовалось просмотреть десятки дел, чтобы найти нужную информацию.

– Появление онлайн-банков, куда каждый желающий может заглянуть, облегчило поиски? С помощью каких ресурсов сегодня можно найти сведения о невручённых наградах и каким образом их можно получить?

– Сегодня существует несколько электронных ресурсов, и ими активно пользуются наши со­отечественники. Большой массив архивных документов размещён на официальном сайте военного ведомства. В общедоступном банке данных «Подвиг народа» размещены наградные материалы: приказы о награждениях и наградные листы. А на интернет-портале «Память народа» помимо этой информации можно найти боевые документы: оперативные донесения, журналы боевых действий и карты. Сегодня есть возможность совместить сведения из наградного листа о месте подвига и из журнала боевых действий части, где служил военнослужащий, и даже увидеть на карте, где проходили бои.

Появление онлайн-банков информации существенно облегчило поиски. Вот один из недавних случаев. Обращение поступило в архив в апреле из Монино Московской области. Анатолий Константинович Солдатов на сайте «Подвиг народа» нашёл наградной лист на своего отца. А семья все эти годы не знала об этой награде. Как оказалось, уроженец Рязанской области лейтенант Константин Степанович Солдатов, 1912 года рождения, был награждён медалью «За отвагу», но не получил её. В архиве эти данные подтвердились.

На сайте Минобороны будут представлены рассекреченные документы военных лет, которые хранят ещё немало неизвестного

В настоящий момент наши сотрудники сформировали несколько поимённых списков. Полностью отработана информация по ордену Богдана Хмельницкого трёх степеней, ордену Кутузова трёх степеней и ордену Славы I и II степени. Продолжается работа по выявлению невручённого ордена Славы III степени.

Списки награждённых поэтапно размещаются в открытом доступе в рамках совместного проекта Минобороны и «Российской газеты». По его окончании на сайте военного ведомства будет сформирован и опубликован полный список награждённых, своевременно не получивших награды, за весь период Великой Отечественной войны.

– А есть ли те, кто накануне нынешнего 9 Мая получит радостную весточку из архива о найденной награде?

– Есть. Добрая весть придёт Татьяне Ивановне Петрухиной из Каширы Московской области. Из её письма мы узнали, что у неё нет льгот, положенных ей от государства, ранее она за ними просто не обращалась. А возраст уже преклонный. Выявленные нами документы подтвердили, что её муж старшина Михаил Алексеевич Петрухин в годы Великой Отечественной войны был награждён медалью «За боевые заслуги», которую успел получить, и медалью «За отвагу», которая осталась невручённой. Теперь Татьяна Ивановна сможет документально подтвердить статус вдовы фронтовика.