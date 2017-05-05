От Южно-Сахалинска до Калининграда

В преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на вопросы «Красной звезды» отвечает главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег САЛЮКОВ, который 9 Мая будет командовать военным парадом на Красной площади.

– Олег Леонидович, напомните, пожалуйста, нашим читателям, в каких российских городах пройдут военные парады, будут произведены артиллерийские салюты и состоятся другие торжественные мероприятия с привлечением войск и военной техники в День Победы?

– Военные парады будут проведены в 28 российских городах. В их числе города-герои Волгоград, Керчь, Москва, Мурманск, Новороссийск, Санкт-Петербург (город-герой Ленинград), Севастополь, Смоленск и Тула. Кроме того, военные парады пройдут в Астрахани, Белогорске, Владивостоке, Владикавказе, Воронеже, Екатеринбурге, Калининграде, Новосибирске, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Самаре, Североморске, Симферополе, Ставрополе, Улан-Удэ, Уссурийске, Хабаровске, Чите и Южно-Сахалинске.

Торжественные мероприятия, посвящённые празднику Победы, пройдут в 347 городах, где дислоцируются соединения и воинские части

Начнутся военные парады 9 Мая в 10.00 по местному времени. А вечером в 22.00 (по местному времени) в городах будут произведены артиллерийские салюты 30 залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий из салютных установок.

Помимо военных парадов в 28 городах торжественные мероприятия пройдут в 347 городах, где дислоцируются соединения и воинские части Вооружённых Сил, а также в городах воинской славы.

Во многих городах в ходе торжественных мероприятий будут задействованы полевые кухни, благодаря которым жители и гости смогут отведать армейскую кашу с чаем.

Сейчас парадные расчёты продолжают усиленно готовиться, чтобы 9 Мая вся Россия, все наши зарубежные друзья, союзники и партнёры снова, как и год назад, увидели безупречную строевую выправку, идеальное равнение в шеренгах пеших колонн, а также мощь современной боевой техники видов и родов войск Вооружённых Сил РФ. И самое главное, вспомнили о нашей Великой Победе в мае 1945-го.

– Сколько всего военнослужащих Министерства обороны России и представителей других силовых ведомств примут участие в торжествах?

– Всего в праздничных мероприятиях участвуют свыше 90 тысяч военнослужащих Мин­обороны России, более 40 тысяч представителей других силовых ведомств, кадетских корпусов, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», ветераны Великой Отечественной войны.

На Красной площади в состав 28 парадных расчётов пешей колонны вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и нахимовского военно-морского училищ Министерства обороны РФ, а также представители других силовых ведомств.

Арктическую технику на Красной площади будет легко узнать по особой северной раскраске

– Какие образцы вооружения и военной техники будут представлены на военных парадах? Есть ли техника, которую широкая общественность увидит впервые?

– Всего в парадах и статических выставках планируется задействовать более 2000 единиц военной и специальной техники, 118 летательных аппаратов.

По Красной площади пройдут свыше 100 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе автомобили «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «Мста-С», зенитные ракетные комплексы «Бук-М2», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», ракетные комплексы «Ярс». Конечно, наибольший интерес у зрителей, которые будут наблюдать 9 Мая за парадом в Москве на Красной площади, вызовут перспективные образцы новой техники: танки «Армата», БМП «Курганец» и БТР «Бумеранг», самоходные гаубицы «Коалиция».

Что касается парадного строя авиации, то он включает 72 летательных аппарата. Над главной площадью страны пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолёты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолёты Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-34 и Су-24М, штурмовики Су-25 и учебно-боевые самолёты Як-130, вертолёты Ми-26, Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52, Ми-35М. Для выполнения полётов авиации ВКС на параде будет задействовано 8 аэродромов в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях.

– Что принципиально нового всех нас ожидает на предстоящем параде?

– В параде впервые будут участвовать боевые машины, созданные для применения в Арктике.

Эту технику можно будет легко узнать по особой северной раскраске. Широкая общественность впервые увидит технику противовоздушной обороны: зенитный ракетный комплекс «Тор-М2ДТ», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА» и машины обеспечения, произведённые специально для Крайнего Севера. Эти машины способны выполнять задачи по обеспечению безопасности России в суровых климатических условиях Арктики при полном отсутствии дорог и на удалении от баз обеспечения. На параде также появятся новые модификации российских танков, например Т-72Б3.

Кроме того, впервые в военном параде на Красной площади примет участие парадный расчёт Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Сейчас ребята, наша славная смена, готовятся к прохождению по главной площади страны, оттачивают мастерство парадного шага.