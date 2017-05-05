Равнение на подвиг

ПРИКАЗ

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 мая 2017 г. № 275 г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики, мичманы и офицеры!

Дорогие ветераны!

9 Мая в России отмечается всенародный праздник – День Победы!

Эта дата навеки вписана в мировую историю, она была и остается символом истинного патриотизма и духовного величия нашего народа, который, пройдя через суровые испытания самой жестокой и кровопролитной войны, отстоял свободу и независимость родной земли, освободил Европу от нацизма.

Мы преклоняемся перед величием подвига советских воинов на полях сражений, самоотверженным трудом работников тыла. Для нас священна память о тех, кто ценой своей жизни приближал Великую Победу.

Славные боевые традиции героев-фронтовиков достойно продолжают сегодняшние защитники Отечества. Они честно выполняют воинский долг, надежно стоят на страже безопасности страны, успешно решают задачи по борьбе с международным терроризмом.

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас, ваших родных и близких с Днем Победы!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов и достижений на благо Родины!

В ознаменование 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов П Р И К А З Ы В А Ю:

9 Мая 2017 г. в 22.00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с установленной нормой расхода боеприпасов.

МИНИСТР ОБОРОНЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии С. ШОЙГУ





Совместная тренировка пешей и механизированной колонн парадного расчёта по подготовке к военному параду в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла на главной площади Москвы. Она вызвала большой интерес у москвичей и гостей города. Кому-то посчастливилось наблюдать за репетицией с трибун, другие следили за прохождением техники по ночным улицам.

На репетиции присутствовали министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ – первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов. В тренировке приняли участие более 10 тысяч военнослужащих, среди которых офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и нахимовского военно-морского училищ Министерства обороны РФ, а также представители других силовых ведомств. Пешие колонны продемонстрировали безупречную строевую выправку, несмотря на то что чеканить шаг по брусчатке Красной площади и держать равнение в шеренгах намного сложнее, чем на специальной площадке в подмосковном Алабине. Там тренировки сводного расчёта, сформированного для участия в Параде Победы, проходили с 5 апреля.

Впервые по главной площади страны 9 Мая пройдут воспитанники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Юнармейцы наравне с остальными готовились к прохождению, стараясь ни в чём не уступать старшим товарищам.

Командовать военным парадом будет главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

В ночной репетиции приняли участие 114 единиц военной техники. Механизированная колонна парадного расчёта несколько дней назад переместилась из Подмосковья на специальную площадку в Хорошёво-Мнёвниках, откуда по улицам Москвы и двигалась к Красной площади. Чтобы предотвратить порчу дорожного покрытия магистралей, по которым идёт техника, на гусеничные траки установили специальные полиуретановые накладки.

Во время нахождения колонны на поле в Мнёвниках работа по подготовке к военному параду не прекращалась, внешний вид каждой боевой машины доводили до совершенства: подкрашивали, наклеивали георгиевские ленты и другую символику.

Открывает прохождение механизированной колонны яркий и узнаваемый символ Великой Отечественной войны – легендарный средний танк Т-34.

По брусчатке главной площади России проходят бронеавтомобили «Тигр-М», в том числе с боевым модулем «Арбалет», противотанковый ракетный комплекс «Корнет-Д1», бронеавтомобили «Тайфун» двух модификаций, боевые машины пехоты «Курганец-25» и БМП-3, танки Т-72Б3 и Т-14 «Армата», самоходные гаубицы «Коалиция-СВ» и «Мста-С», бронетранспортёры БТР-82А и БТР-МДМ, ракетный комплекс «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У» и «Бук-М2», боевая машина десанта БМД-4М, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», зенитная ракетная система С-400 «Триумф», подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс». Завершает прохождение механизированной колонны бронетранспортёр «Бумеранг» с боевым модулем БМП – унифицированная боевая платформа, предназначенная для транспортировки и поддержки огнём мотострелкового отделения, способная самостоятельно преодолевать водные преграды.

Особый интерес у зрителей, безусловно, вызвала новая техника, которая будет представлена на военном параде впервые. Так, по Красной площади пройдёт зенитный ракетный комплекс «Тор-М2ДТ» – арктический вариант ЗРК «Тор-М2», созданный на базе гусеничного транспортёра ДТ-30. Он приспособлен к эксплуатации при полном отсутствии дорог и низких температурах, способен прикрывать воздушное пространство в радиусе не менее 15 км от средств воздушного нападения противника.Также на параде будет представлен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА» – ЗРПК малой дальности, специально произведённый для применения в условиях Крайнего Севера. Многоканальная система захвата и сопровождения целей комплекса, скорострельные пушки и современные зенитные ракеты позволяют ЗРПК гарантированно уничтожать любые воздушные цели в радиусе 20 км. Выделяет арктическую технику особая северная раскраска.

По окончании репетиции генерал-полковник Олег Салюков подвёл итоги ночной тренировки парадного расчёта:

– Парад состоит из трёх составляющих: это прохождение пешей колонны, механизированной колонны и пролёт авиации. По понятным причинам сегодня были только две составляющие. Что касается пешей колонны, то в рядах парадного расчёта есть представители «Юнармии», два парадных расчёта девушек, 61-я бригада морской пехоты Северного флота, которая раньше не участвовала в парадах, а также курсанты Владивостокского училища. Министр обороны Российской Федерации и начальник Генерального штаба, которые присутствовали на тренировке, остались довольны выучкой. Прошли мы неплохо. И у нас ещё есть время что-то улучшить.

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На следующий день утром состоялась репетиция воздушной части парада над Красной площадью. Первой в небе над центром Москвы появилась группа вертолётов во главе с самым большим в мире военно-транспортным Ми-26 в сопровождении четвёрки транспортно-боевых Ми-8. За ними проследовали боевые винтокрылые машины Ми-28Н, Ми-35 и Ка-52.

В пролёте также приняли участие стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолёты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолёты Ан-124 «Руслан» и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолёты Як-130.

Всего в репетиции воздушной части Парада Победы участвовало 72 самолёта и вертолёта.

Для полётов авиации ВКС на параде задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях. Из Кубинки помимо вертолётов взлетают истребители МиГ-29 и Су-30СМ из состава авиационных групп высшего пилотажа «Стрижи» и «Русские витязи». Кроме того, в Кубинке можно было увидеть и шестёрку Су-25, которые традиционно завершают Парад Победы, проходя над главной площадью страны с дымами цветов Российского флага.

Полёты экипажей вертолётов проходят на высоте 150 метров и скорости 200 км/ч. Для экипажей оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации высота составляет от 300 до 500 метров, а скорость около 500 км/ч.

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Напомним, что генеральная репетиция военного парада пройдёт на Красной площади 7 мая в 10 часов утра.



