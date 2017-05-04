Величие нашей Победы

Нашим соотечественникам памятны многие исторические события ушедшего столетия. Великая Победа над германским нацизмом занимает среди них особое место. 9 мая 1945 года завершилась Великая Отечественная война советского народа против гитлеровской Германии. Победа была долгожданной, мучительно трудной, радостной, но и горькой до слёз. Этот день Победы пришёл, чтобы остаться с нами навсегда.

24 июня 1945 года в Москве на Красной площади у Кремля состоялся Парад Победы – демонстрация торжества Человека, отстоявшего своё высокое звание в жесточайшей кровопролитной схватке. И победители устами Леонида Леонова говорили своим детям и внукам: «Дорогие отроки и девочки, и вы, совсем маленькие! Запоминайте этих грозных и очень добрых людей, избавивших вас от кнута и виселицы… Пусть в вашей невинной памяти навеки запишется этот день, полный всяческих благоуханий. Таких подарков детям не дарил ещё никто. И если когда-нибудь усталость надломит ваше вдохновение или грянут чёрные минуты, от которых мы, немножко постаревшие и смертные, не сможем оборонить вас на расстоянии веков, – вспомните этот день, и вам смешна станет временная невзгода. Вам будет так, как если бы вы раскрыли бесконечно святую книгу творческой муки, беззаветного героизма и бессонного труда. Эта книга называется – Великая Отечественная война…» Со времени, когда были сказаны эти слова, жизнь страны и судьбы её граждан подверглись многим испытаниям. И всегда, на самых крутых поворотах истории, вдохновляющим источником веры в силы России был и останется подвиг народа в Великой Отечественной войне, его победа над фашизмом.

Война началась для Советского Союза в чрезвычайно неблагоприятной международной обстановке. Многим тогда казалось, что замыслы нацистских главарей добиться мирового господства близятся к осуществлению. Однако, несмотря на удары огромной силы, которые нанесла гитлеровская военная машина, советский народ и его Красная Армия, превозмогая неудачи и поражения, решили важнейшие военно-стратегические и политические задачи, предопределившие Победу, ставшую всемирно-исторической, Великой.

Величие Победы над фашизмом состоит в том, что Советский Союз остановил агрессора, предотвратил распространение зла и мракобесия на другие страны и континенты. На советско-германском фронте был развеян миф о непобедимости вермахта, перечёркнуты глобальные цели нацистов. Гитлеровские стратеги не рассчитывали на такой поворот событий. Они не предполагали, что их план «блицкрига» рухнет и им придётся перейти к затяжной войне. Восточный фронт оказался роковым для Германии, уже первые победы Красной Армии оказали значительное воздействие на другие театры военных действий, способствовали подъёму освободительной борьбы в странах Европы и Азии.

Советский народ и его Вооружённые Силы лишили противника большей части его военных ресурсов и наступательного потенциала, подорвали материальные и морально-психологические основы Третьего рейха. Конечно, Победа над нацистской Германией была достигнута усилиями всех народов и государств, боровшихся против агрессора. Но именно на советско-германском фронте были разгромлены главные силы вермахта, который потерял здесь свыше 73 процентов военной техники. Урон, понесенный гитлеровской армией на Восточном фронте, был в четыре раза больше, чем суммарно на западноевропейском и средиземноморском театрах войны. Не случайно в 1942 году президент США Ф. Рузвельт отмечал: «С точки зрения большой стратегии… трудно уйти от того очевидного факта, что русские армии уничтожают больше солдат и вооружения противника, чем все остальные 25 государств Объединённых Наций, вместе взятые».

Военная машина Третьего рейха была разбита и перестала существовать. Разгром фашизма означал его крах и как формы государственного правления, и как идеологии расизма и шовинизма, социальной и национальной демагогии. Следует напомнить, что политические руководители нацистской Германии думали, что победой во Второй мировой войне, главным образом в результате молниеносного разгрома СССР, они смогут одновременно с обретением мирового господства коренным образом изменить всё мировое сообщество. Иначе говоря, смогут реализовать свой проект мироустройства, который в современной научной литературе часто называют «чёрным» проектом. В действительности же победу одержал коммунистический «красный» проект Советского Союза. Что же касается либерального и консервативного проектов, то они не могли быть реализованы в ходе войны, так как соотношение сил на мировой арене было не в их пользу. Это ранее показали события 1939–1941 годов.

В результате военного поражения, нанесённого фашистским и милитаристским силам, были сохранены суверенитет и независимость нашей страны. Разгром Германии и Японии устранил главные очаги агрессии в Европе и Азии. Но Победа над Германией была Великой для Советского Союза ещё и потому, что СССР утвердился на мировой арене как сильнейшая мировая держава, одна из наиболее влиятельных сил в послевоенном мире. Советский Союз вышел из войны израненным, но его военная мощь и моральный авторитет возросли многократно.

Победа является ценностью не только национальной, но и интернациональной, принадлежащей всему человечеству. Справедливая Отечественная война была тесно связана с освободительной борьбой народов Америки, Европы и Азии. Ход борьбы на советско-германском фронте оказывал непосредственное влияние на действия союзников по антигитлеровской коалиции, а неудачи и поражения Красной Армии тяжело переживались всеми антифашистскими силами. Напротив, её успехи выступали вдохновляющим фактором, стимулирующим борьбу против оккупантов, активизирующим движение Сопротивления и нарастание национально-освободительной борьбы народов в годы Второй мировой войны.

СССР оказал всемерную материальную и моральную помощь народам, борющимся за своё освобождение, включая непосредственно военную поддержку участникам движения Сопротивления в странах Центральной, Юго-Восточной Европы и Азии. Наиболее полным выражением такой помощи стала освободительная миссия Красной Армии. Около 7 миллионов советских воинов участвовали в освобождении 11 европейских стран и более 1,5 миллиона – двух стран Азии. Освободительная миссия потребовала от советского народа и его Вооруженных Сил огромных усилий и немалых жертв.

В годы Второй мировой войны, а Великая Отечественная война была главной составной её частью, разрешение противоречия между свободой и реакцией нашло выражение в уникальном политическом достижении – в антигитлеровской коалиции. В основу этой коалиции были заложены принципы суверенности и равенства стран и народов в выборе форм правления, их взаимного сотрудничества в интересах достижения более высокого уровня жизни, экономического развития и социального обеспечения; устройства мира, основанного не на насилии, в котором люди во всех странах могли бы строить свою жизнь без страха и нужды. В коалицию в начале войны вошли 26 стран, а к концу войны – свыше 50. Тем самым уже на пути к победе над фашизмом возникли начала нового понимания истории, нового образа действий государств независимо от их общественного строя. Об этом убедительно свидетельствуют и итоги конференций глав правительств СССР, США, Великобритании – Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской. Их созыв и работа – свидетельство реалистичного подхода к решению сложных вопросов ведения войны, её завершения и послевоенного устройства мира.

Подвиг военного поколения навсегда останется выдающимся, священным свершением нашего народа

Величие Победы над фашизмом заключается и в том, что, вступив с ожесточёнными боями на территорию Германии, советская армия смогла отделить немецкий народ от своего врага – гитлеровского нацизма. Ненависть к захватчикам, бесчинствовавшим на нашей земле, не распространилась на мирное население Германии. Невиданные злодеяния против советского народа не обратились мщением по отношению к немецкому народу, не лишили воинов Красной Армии человеческого облика. «Где и когда это видано, – говорил известный немецкий писатель Г. Фаллада, бывший бургомистр города Фельдберг, – чтобы армия-победительница была так великодушна и добра к народу побеждённой страны? Четыре года вы не знали ни сна, ни отдыха, не раз смотрели смерти в лицо… Тысячи смертей! Вы должны были озвереть… А что я увидел? Я увидел одержимых комендантов, которые ни себе, ни мне не давали покоя, пока не откроется ещё одна булочная для немцев, пока не пустят электростанцию, откроют кинотеатры, пока не завезут продукты в детскую больницу…»

Не зря стоит в Берлинском Трептов-парке памятник советскому солдату-освободителю. Солдат стоит, опустив меч и прижимая к груди спасённую девочку. Прообразом этого памятника послужил подвиг солдата Николая Масолова, который под сильным огнём противника, рис¬куя жизнью, вынес с поля боя немецкого ребёнка.

Комендантом рейхстага перед началом его штурма 30 апреля 1945 года был назначен полковник Ф.М. Зинченко. За полчаса до боя он узнал о гибели своего последнего брата. Двое других погибли под Москвой и Сталинградом. Все его шесть сестёр остались вдовами. Но, выполняя свой долг, комендант пер¬вым делом позаботился о местном населении. Штурм рейхстага ещё продолжался, а полковые повара уже раздавали пищу изголодавшимся немцам.

Только в Берлине были обеспечены питанием 3,5 миллиона человек.

Величие Победы над фашизмом – это и создание более благоприятных возможностей для сохранения мира, предотвращения новой мировой войны. История не знала таких исторических промежутков без больших войн, как во второй половине прошлого столетия. И хотя в эти годы было немало кризисных явлений в мировой политике, произошло множество локальных войн и вооружённых конфликтов, миролюбивым силам во главе с СССР удалось предотвратить угрозу ядерной войны.

В настоящее время отечественная военная история переживает непростые времена. Речь идёт об участившихся случаях искажения истории, использовании исторических данных в информационной борьбе против России и ослаблении её мощи и авторитета на международной арене.

С одной стороны, широко пропагандируется мнение, что мир за 70 лет изменился и России не стоило бы строить свое будущее на образах прошлого, каким бы справедливым и героическим оно ни было. С другой стороны зарубежные учёные отмечают, что получившие широкое распространение в российском обществе движения по «переосмыслению истории», «сведению счётов с историей» и «демифологизации» привели к отрицанию истории и самодискредитации. Культура Человека должна проявляться и в культурном отношении к своему прошлому, историческому наследию, оставленному ему предыдущими поколениями. Ведь даже племена варваров с уважением относились к могилам предков, их легендам и сказаниям о былых победах.

Президент России В.В. Путин на встрече с активом «Клуба лидеров» -объединения предпринимателей из 40 российских регионов – 3 февраля 2016 года заявил, что национальная идея России – это патриотизм. «У нас нет никакой и не может быть другой объединяющей идеи, кроме патриотизма… Никакой другой идеи мы не придумаем, и придумывать не надо». Развивая свою мысль, 21 апреля сего года на 39-м заседании оргкомитета «Победа» президент Российской Федерации подчеркнул: «Наша позиция заключается в том, что история, какой бы трудной и противоречивой она ни была, призвана не ссорить людей, а предостерегать их от ошибок». Представляется, что формирование патриотического мировоззрения у молодёжи позволит нам избежать повторения ошибок, допущенных в 80-е – 90-е годы ХХ века в вопросах информационной безопасности.

Вторым по важности направлением, гарантирующим выход из «исторической неопределённости»,

Автор статьи (на снимке фронтовой поры) – ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ, генерал-майор в отставке, лауреат Государственной премии СССР, участник Великой Отечественной войны, ровесник Октябрьской революции.является дальнейшее повышение уровня научности и достоверности исследований историков, стоящих на позициях объективности. Здесь можно выделить несколько основных принципов реализации научного подхода.

Прежде всего, это принцип достаточности и достоверности источниковой базы. Наряду с введением в оборот новых исторических источников важна системность и комплексность в их использовании.

Другой не менее значимый принцип – это принцип объяснения или раскрытия сути исторических явлений. Он позволяет раскрыть причины, лежащие в их основе, сделать соответствующие выводы, обобщения, вывести исторические уроки, тенденции, закономерности, особенности и включить их в общую систему знания. При этом полнота, внутренняя логическая связность, непротиворечивость, обоснованность выдвигаемых положений является наиболее важной характеристикой любого научного исследования, военно-исторического в том числе.

Из личного опыта могу утверждать, что именно этот подход уже на протяжении 50 лет практикуют специалисты Института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации. Именно эта научно-исследовательская организация в последние годы занимает наиболее активную и последовательную позицию в отстаивании правды и государственных интересов в вопросах отечественной военной истории. Среди её последних трудов особое место занимает научно-методический комплекс по истории России, обеспечивающий непрерывность военно-исторической подготовки в Вооружённых Силах РФ.

Третий принцип – принцип беспристрастности (объективности) предполагает независимость выводов исследователя от каких-либо идеологических или моральных воздействий. Для исторической науки беспристрастность исследователя является серьёзной проблемой. Главное, к чему должен стремиться историк, – это получение максимально достоверных знаний. Однако нельзя абсолютизировать требование «свободы от оценок», становясь как бы над обществом ради единственной цели – получения абстрактной научной истины.

Наконец, не следует забывать о пропаганде отечественных воинских традиций, ведь все они напрямую связаны со стремлением служить своей Родине и являются наиболее наглядными проявлениями патриотизма. Пройдя почти через 12 веков путь от Московии к Руси и к России, наше государство сохранило свою многонациональность и самобытность во многом благодаря своей военной организации.

С древнейших времён воины России боролись с нашествиями кочевников с востока – печенегов и половцев. Затем в течение почти двух веков, говоря словами Александра Блока, «держали щит меж двух враждебных рас – монголов и Европы». Они остановили войска Чингизидов и разбили их потомков на Куликовом поле. Посягал на Русь и Запад, но всегда терпел поражение. Немецких и шведских рыцарей наши предки разбили в Ледовом побоище и Невской битве; войска Наполеона потеряли свою силу на Бородинском поле. Пытался всей мощью Европы одолеть Россию и Гитлер, но встал на защиту Отечества многонациональный советский народ и в тяжёлых битвах и сражениях разбил врага.

Армия в России богата традициями. Одна из таких традиций – наличие у каждой воинской части Российской императорской армии, начиная от прославленного гвардейского полка и заканчивая последним линейным батальоном, своего годового праздника. Такой же праздник был у всех военных учебных заведений. Подобную традицию стараются сохранить и в Вооружённых Силах Российской Федерации.

Великая Отечественная война, Победа в ней стали вершиной героической истории нашего народа. В те годы, по словам прославленного Маршала Победы Г.К. Жукова, «мы ещё больше закалились и скопили огромный моральный капитал». Содержание этого капитала и этого соотношения определяется одним словом: ответственность. Советские люди фашистскую агрессию восприняли как набат, призывающий принять на себя бремя войны не только как гражданскую обязанность или моральный долг, но как личную духовную потребность. Ответственность военного поколения выражалась в том, что миллионы людей, на фронте и в тылу, «день Победы приближали, как могли». Они проявляли высокую ответственность, самоотверженность, готовность поступиться личными предпочтениями и пожертвовать жизнью ради общего дела. Это с чувством пронзительной скорби, но и высокой гордости сформулировал Александр Твардовский:

«И у мёртвых, безгласных,

Есть отрада одна:

Мы за родину пали,

Но она – спасена».

История Великой Отечественной войны – это, по существу, энциклопедия неведомого миру массового воинского и трудового героизма, солдатской доблести.

Подвиг военного поколения навсегда останется выдающимся, священным свершением нашего народа и – страстным призывом к современникам быть верным целям и идеалам, нравственным ценностям, которые явились духовной основой Великой Победы. И сегодня дети, внуки и правнуки победителей, равняясь на них, трудятся ради настоящего и будущего своей страны, преданно служат Отечеству, с честью отвечают на сложные современные вызовы.

Преемственность поколений зримо демонстрирует ставший традиционным «Бессмертный полк», в колонны которого выстраиваются миллионы и миллионы людей. Его участники не просто отдают дань уважения и благодарности фронтовикам, отвоевавшим свободу и независимость для всех последующих поколений. Они заявляют о своем духовном родстве с ними, своей готовности в случае новых вызовов решительно выступить на защиту России.