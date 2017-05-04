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Величие нашей Победы

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Величие нашей Победы

Подвиг народа в Великой Отечественной войне – неиссякаемый источник веры и силы России

Нашим соотечественникам памятны многие исторические события ушедшего столетия. Великая Победа над германским нацизмом занимает среди них особое место. 9 мая 1945 года завершилась Великая Отечественная война советского народа против гитлеровской Германии. Победа была долгожданной, мучительно трудной, радостной, но и горькой до слёз. Этот день Победы пришёл, чтобы остаться с нами навсегда.
24 июня 1945 года в Москве на Красной площади у Кремля состоялся Парад Победы – демонстрация торжества Человека, отстоявшего своё высокое звание в жесточайшей кровопролитной схватке. И победители устами Леонида Леонова говорили своим детям и внукам: «Дорогие отроки и девочки, и вы, совсем маленькие! Запоминайте этих грозных и очень добрых людей, избавивших вас от кнута и виселицы… Пусть в вашей невинной памяти навеки запишется этот день, полный всяческих благоуханий. Таких подарков детям не дарил ещё никто. И если когда-нибудь усталость надломит ваше вдохновение или грянут чёрные минуты, от которых мы, немножко постаревшие и смертные, не сможем оборонить вас на расстоянии веков, – вспомните этот день, и вам смешна станет временная невзгода. Вам будет так, как если бы вы раскрыли бесконечно святую книгу творческой муки, беззаветного героизма и бессонного труда. Эта книга называется – Великая Отечественная война…» Со времени, когда были сказаны эти слова, жизнь страны и судьбы её граждан подверглись многим испытаниям. И всегда, на самых крутых поворотах истории, вдохновляющим источником веры в силы России был и останется подвиг народа в Великой Отечественной войне, его победа над фашизмом.
Война началась для Советского Союза в чрезвычайно неблагоприятной международной обстановке. Многим тогда казалось, что замыслы нацистских главарей добиться мирового господства близятся к осуществлению. Однако, несмотря на удары огромной силы, которые нанесла гитлеровская военная машина, советский народ и его Красная Армия, превозмогая неудачи и поражения, решили важнейшие военно-стратегические и политические задачи, предопределившие Победу, ставшую всемирно-исторической, Великой.
Величие Победы над фашизмом состоит в том, что Советский Союз остановил агрессора, предотвратил распространение зла и мракобесия на другие страны и континенты. На советско-германском фронте был развеян миф о непобедимости вермахта, перечёркнуты глобальные цели нацистов. Гитлеровские стратеги не рассчитывали на такой поворот событий. Они не предполагали, что их план «блицкрига» рухнет и им придётся перейти к затяжной войне. Восточный фронт оказался роковым для Германии, уже первые победы Красной Армии оказали значительное воздействие на другие театры военных действий, способствовали подъёму освободительной борьбы в странах Европы и Азии.
Советский народ и его Вооружённые Силы лишили противника большей части его военных ресурсов и наступательного потенциала, подорвали материальные и морально-психологические основы Третьего рейха. Конечно, Победа над нацистской Германией была достигнута усилиями всех народов и государств, боровшихся против агрессора. Но именно на советско-германском фронте были разгромлены главные силы вермахта, который потерял здесь свыше 73 процентов военной техники. Урон, понесенный гитлеровской армией на Восточном фронте, был в четыре раза больше, чем суммарно на западноевропейском и средиземноморском театрах войны. Не случайно в 1942 году президент США Ф. Рузвельт отмечал: «С точки зрения большой стратегии… трудно уйти от того очевидного факта, что русские армии уничтожают больше солдат и вооружения противника, чем все остальные 25 государств Объединённых Наций, вместе взятые».
Военная машина Третьего рейха была разбита и перестала существовать. Разгром фашизма означал его крах и как формы государственного правления, и как идеологии расизма и шовинизма, социальной и национальной демагогии. Следует напомнить, что политические руководители нацистской Германии думали, что победой во Второй мировой войне, главным образом в результате молниеносного разгрома СССР, они смогут одновременно с обретением мирового господства коренным образом изменить всё мировое сообщество. Иначе говоря, смогут реализовать свой проект мироустройства, который в современной научной литературе часто называют «чёрным» проектом. В действительности же победу одержал коммунистический «красный» проект Советского Союза. Что же касается либерального и консервативного проектов, то они не могли быть реализованы в ходе войны, так как соотношение сил на мировой арене было не в их пользу. Это ранее показали события 1939–1941 годов.
В результате военного поражения, нанесённого фашистским и милитаристским силам, были сохранены суверенитет и независимость нашей страны. Разгром Германии и Японии устранил главные очаги агрессии в Европе и Азии. Но Победа над Германией была Великой для Советского Союза ещё и потому, что СССР утвердился на мировой арене как сильнейшая мировая держава, одна из наиболее влиятельных сил в послевоенном мире. Советский Союз вышел из войны израненным, но его военная мощь и моральный авторитет возросли многократно.
Победа является ценностью не только национальной, но и интернациональной, принадлежащей всему человечеству. Справедливая Отечественная война была тесно связана с освободительной борьбой народов Америки, Европы и Азии. Ход борьбы на советско-германском фронте оказывал непосредственное влияние на действия союзников по антигитлеровской коалиции, а неудачи и поражения Красной Армии тяжело переживались всеми антифашистскими силами. Напротив, её успехи выступали вдохновляющим фактором, стимулирующим борьбу против оккупантов, активизирующим движение Сопротивления и нарастание национально-освободительной борьбы народов в годы Второй мировой войны.
СССР оказал всемерную материальную и моральную помощь народам, борющимся за своё освобождение, включая непосредственно военную поддержку участникам движения Сопротивления в странах Центральной, Юго-Восточной Европы и Азии. Наиболее полным выражением такой помощи стала освободительная миссия Красной Армии. Около 7 миллионов советских воинов участвовали в освобождении 11 европейских стран и более 1,5 миллиона – двух стран Азии. Освободительная миссия потребовала от советского народа и его Вооруженных Сил огромных усилий и немалых жертв.
В годы Второй мировой войны, а Великая Отечественная война была главной составной её частью, разрешение противоречия между свободой и реакцией нашло выражение в уникальном политическом достижении – в антигитлеровской коалиции. В основу этой коалиции были заложены принципы суверенности и равенства стран и народов в выборе форм правления, их взаимного сотрудничества в интересах достижения более высокого уровня жизни, экономического развития и социального обеспечения; устройства мира, основанного не на насилии, в котором люди во всех странах могли бы строить свою жизнь без страха и нужды. В коалицию в начале войны вошли 26 стран, а к концу войны – свыше 50. Тем самым уже на пути к победе над фашизмом возникли начала нового понимания истории, нового образа действий государств независимо от их общественного строя. Об этом убедительно свидетельствуют и итоги конференций глав правительств СССР, США, Великобритании – Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской. Их созыв и работа – свидетельство реалистичного подхода к решению сложных вопросов ведения войны, её завершения и послевоенного устройства мира.

Подвиг военного поколения навсегда останется выдающимся, священным свершением нашего народа

17-05-05-17Величие Победы над фашизмом заключается и в том, что, вступив с ожесточёнными боями на территорию Германии, советская армия смогла отделить немецкий народ от своего врага – гитлеровского нацизма. Ненависть к захватчикам, бесчинствовавшим на нашей земле, не распространилась на мирное население Германии. Невиданные злодеяния против советского народа не обратились мщением по отношению к немецкому народу, не лишили воинов Красной Армии человеческого облика. «Где и когда это видано, – говорил известный немецкий писатель Г. Фаллада, бывший бургомистр города Фельдберг, – чтобы армия-победительница была так великодушна и добра к народу побеждённой страны? Четыре года вы не знали ни сна, ни отдыха, не раз смотрели смерти в лицо… Тысячи смертей! Вы должны были озвереть… А что я увидел? Я увидел одержимых комендантов, которые ни себе, ни мне не давали покоя, пока не откроется ещё одна булочная для немцев, пока не пустят электростанцию, откроют кинотеатры, пока не завезут продукты в детскую больницу…» 

Не зря стоит в Берлинском Трептов-парке памятник советскому солдату-освободителю. Солдат стоит, опустив меч и прижимая к груди спасённую девочку. Прообразом этого памятника послужил подвиг солдата Николая Масолова, который под сильным огнём противника, рис¬куя жизнью, вынес с поля боя немецкого ребёнка.
Комендантом рейхстага перед началом его штурма 30 апреля 1945 года был назначен полковник Ф.М. Зинченко. За полчаса до боя он узнал о гибели своего последнего брата. Двое других погибли под Москвой и Сталинградом. Все его шесть сестёр остались вдовами. Но, выполняя свой долг, комендант пер¬вым делом позаботился о местном населении. Штурм рейхстага ещё продолжался, а полковые повара уже раздавали пищу изголодавшимся немцам.
Только в Берлине были обеспечены питанием 3,5 миллиона человек.
Величие Победы над фашизмом – это и создание более благоприятных возможностей для сохранения мира, предотвращения новой мировой войны. История не знала таких исторических промежутков без больших войн, как во второй половине прошлого столетия. И хотя в эти годы было немало кризисных явлений в мировой политике, произошло множество локальных войн и вооружённых конфликтов, миролюбивым силам во главе с СССР удалось предотвратить угрозу ядерной войны.
В настоящее время отечественная военная история переживает непростые времена. Речь идёт об участившихся случаях искажения истории, использовании исторических данных в информационной борьбе против России и ослаблении её мощи и авторитета на международной арене.
С одной стороны, широко пропагандируется мнение, что мир за 70 лет изменился и России не стоило бы строить свое будущее на образах прошлого, каким бы справедливым и героическим оно ни было. С другой стороны зарубежные учёные отмечают, что получившие широкое распространение в российском обществе движения по «переосмыслению истории», «сведению счётов с историей» и «демифологизации» привели к отрицанию истории и самодискредитации. Культура Человека должна проявляться и в культурном отношении к своему прошлому, историческому наследию, оставленному ему предыдущими поколениями. Ведь даже племена варваров с уважением относились к могилам предков, их легендам и сказаниям о былых победах.
Президент России В.В. Путин на встрече с активом «Клуба лидеров» -объединения предпринимателей из 40 российских регионов – 3 февраля 2016 года заявил, что национальная идея России – это патриотизм. «У нас нет никакой и не может быть другой объединяющей идеи, кроме патриотизма… Никакой другой идеи мы не придумаем, и придумывать не надо». Развивая свою мысль, 21 апреля сего года на 39-м заседании оргкомитета «Победа» президент Российской Федерации подчеркнул: «Наша позиция заключается в том, что история, какой бы трудной и противоречивой она ни была, призвана не ссорить людей, а предостерегать их от ошибок». Представляется, что формирование патриотического мировоззрения у молодёжи позволит нам избежать повторения ошибок, допущенных в 80-е – 90-е годы ХХ века в вопросах информационной безопасности.
Вторым по важности направлением, гарантирующим выход из «исторической неопределённости», 

Автор статьи (на снимке фронтовой поры) – ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ, генерал-майор в отставке, лауреат Государственной премии СССР, участник Великой Отечественной войны, ровесник Октябрьской революции.является дальнейшее повышение уровня научности и достоверности исследований историков, стоящих на позициях объективности. Здесь можно выделить несколько основных принципов реализации научного подхода.
Прежде всего, это принцип достаточности и достоверности источниковой базы. Наряду с введением в оборот новых исторических источников важна системность и комплексность в их использовании.
Другой не менее значимый принцип – это принцип объяснения или раскрытия сути исторических явлений. Он позволяет раскрыть причины, лежащие в их основе, сделать соответствующие выводы, обобщения, вывести исторические уроки, тенденции, закономерности, особенности и включить их в общую систему знания. При этом полнота, внутренняя логическая связность, непротиворечивость, обоснованность выдвигаемых положений является наиболее важной характеристикой любого научного исследования, военно-исторического в том числе.
52-05-05-17Из личного опыта могу утверждать, что именно этот подход уже на протяжении 50 лет практикуют специалисты Института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации. Именно эта научно-исследовательская организация в последние годы занимает наиболее активную и последовательную позицию в отстаивании правды и государственных интересов в вопросах отечественной военной истории. Среди её последних трудов особое место занимает научно-методический комплекс по истории России, обеспечивающий непрерывность военно-исторической подготовки в Вооружённых Силах РФ.
Третий принцип – принцип беспристрастности (объективности) предполагает независимость выводов исследователя от каких-либо идеологических или моральных воздействий. Для исторической науки беспристрастность исследователя является серьёзной проблемой. Главное, к чему должен стремиться историк, – это получение максимально достоверных знаний. Однако нельзя абсолютизировать требование «свободы от оценок», становясь как бы над обществом ради единственной цели – получения абстрактной научной истины.
Наконец, не следует забывать о пропаганде отечественных воинских традиций, ведь все они напрямую связаны со стремлением служить своей Родине и являются наиболее наглядными проявлениями патриотизма. Пройдя почти через 12 веков путь от Московии к Руси и к России, наше государство сохранило свою многонациональность и самобытность во многом благодаря своей военной организации.
С древнейших времён воины России боролись с нашествиями кочевников с востока – печенегов и половцев. Затем в течение почти двух веков, говоря словами Александра Блока, «держали щит меж двух враждебных рас – монголов и Европы». Они остановили войска Чингизидов и разбили их потомков на Куликовом поле. Посягал на Русь и Запад, но всегда терпел поражение. Немецких и шведских рыцарей наши предки разбили в Ледовом побоище и Невской битве; войска Наполеона потеряли свою силу на Бородинском поле. Пытался всей мощью Европы одолеть Россию и Гитлер, но встал на защиту Отечества многонациональный советский народ и в тяжёлых битвах и сражениях разбил врага.
Армия в России богата традициями. Одна из таких традиций – наличие у каждой воинской части Российской императорской армии, начиная от прославленного гвардейского полка и заканчивая последним линейным батальоном, своего годового праздника. Такой же праздник был у всех военных учебных заведений. Подобную традицию стараются сохранить и в Вооружённых Силах Российской Федерации.
51-05-05-17Великая Отечественная война, Победа в ней стали вершиной героической истории нашего народа. В те годы, по словам прославленного Маршала Победы Г.К. Жукова, «мы ещё больше закалились и скопили огромный моральный капитал». Содержание этого капитала и этого соотношения определяется одним словом: ответственность. Советские люди фашистскую агрессию восприняли как набат, призывающий принять на себя бремя войны не только как гражданскую обязанность или моральный долг, но как личную духовную потребность. Ответственность военного поколения выражалась в том, что миллионы людей, на фронте и в тылу, «день Победы приближали, как могли». Они проявляли высокую ответственность, самоотверженность, готовность поступиться личными предпочтениями и пожертвовать жизнью ради общего дела. Это с чувством пронзительной скорби, но и высокой гордости сформулировал Александр Твардовский:
«И у мёртвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она – спасена».
История Великой Отечественной войны – это, по существу, энциклопедия неведомого миру массового воинского и трудового героизма, солдатской доблести.
Подвиг военного поколения навсегда останется выдающимся, священным свершением нашего народа и – страстным призывом к современникам быть верным целям и идеалам, нравственным ценностям, которые явились духовной основой Великой Победы. И сегодня дети, внуки и правнуки победителей, равняясь на них, трудятся ради настоящего и будущего своей страны, преданно служат Отечеству, с честью отвечают на сложные современные вызовы.
Преемственность поколений зримо демонстрирует ставший традиционным «Бессмертный полк», в колонны которого выстраиваются миллионы и миллионы людей. Его участники не просто отдают дань уважения и благодарности фронтовикам, отвоевавшим свободу и независимость для всех последующих поколений. Они заявляют о своем духовном родстве с ними, своей готовности в случае новых вызовов решительно выступить на защиту России.

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