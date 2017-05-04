Маша из Кузбасса

Мария Денисовна Колтакова, несмотря на свои девяносто пять, без запинок декламирует стихи о войне, помнит все важные даты. А ещё удивляет неугомонностью характера, подвижностью, стремлением шагать в ногу со временем. Наверное, всё дело в той фронтовой закалке, которая определяет и послевоенную судьбу.

В жизнь десятиклассницы Марии война ворвалась, как и для многих её сверстников, нежданно-негаданно.

– Как сейчас помню то страшное объявление по радио, – делится воспоминаниями ветеран. – Тогда у нас в доме как раз на чаепитие собрались все родственники. И вдруг такая весть…

А на следующий день, придя в школу, Маша, как и все её одноклассники, уже рвалась в бой – защищать Родину. Но школьников на фронт не брали. «Нет для вас специальности» – таким был ответ в военкомате. Но поскольку Мария вечером параллельно училась на курсах медсестёр, которые, кстати, окончила с отличием, лично для неё война началась уже в 1941-м. Практикой для юных девушек, готовящихся со дня на день отправиться на фронт, стала встреча на вокзале раненых и сопровождение их в госпитали…

«Прощай, любимый город», – запел кто-то, и тут же песню подхватили остальные, когда тронулись товарные вагоны, увозя новоиспеченных санинструкторов к местам боёв. И в этой песне ощущалась не только боль разлуки с любимым Кузбассом и родными, но и решимость защитить то, что оставалось за колёсами уходящего состава.

Свою первую боевую награду – медаль «За отвагу» хрупкая санинструктор Колтакова получила за то, что вынесла с поля боя 27 раненых с их оружием. Вручал ей её сам командующий 60-й армией Воронежского фронта генерал-лейтенант Иван Черняховский. Сегодня на груди Марии Денисовны не один десяток медалей, а ещё орден Отечественной войны I степени и орден Славы III степени. А сколько на её счету спасённых жизней…

– Помню, как повозка с ранеными застряла на днепровской переправе. И тут же немецкий снаряд попал прямо в неё, – вспоминает одну из таких историй фронтовичка. Она не очень-то умела плавать, но, захлёбываясь водой, вновь и вновь бросалась в реку и тащила к берегу раненых.

Многие из спасённых Марией бойцов после окончания войны искали ту, кому обязаны жизнью. Мария Денисовна все до единого хранит письма однополчан – в них тёплые слова благодарности и даже посвящённые ей стихи. Спасённый ею командир роты Андрей Правдивцев разыскивал фронтового санинструктора 30 лет.

– Дело было в деревне Колпаковке Курской области, – рассказывает фронтовичка. – В дом, где располагались штаб батальона, а ещё радисты, связисты, санрота, повара, попал снаряд. Выбраться смогли лишь несколько человек. Я перевязывала повара – у него была повреждена нога. А командиру роты осколком перебило локоть, его рука так неестественно свисала. Он меня просит: «Маша, отрежь мне в этом месте руку, а то она мешает, болтается, болит». А я ему: «Знаешь, Андрюша, я сейчас тебе такую повязку сделаю, что ты меня после Победы ещё на мотоцикле покатаешь».

Свою первую награду – медаль «За отвагу» –Мария Колтакова получила за то, что вынесла с поля боя 27 раненых с их оружием

Жгут, тугая повязка, вместо шины ножки от табурета – вспоминает те свои действия Мария Денисовна. Комроты увезли на операцию.

– И мы всё-таки встретились. Рука его срослась. Четыре дня катал меня на мотоцикле. И благодарность написал на фотографии: «Спасибо за жизнь, спасённую 15 марта 1943 года», – улыбаясь, вспоминает былое Колтакова, прошедшая фронтовыми дорогами от Воронежа до Праги, в которой она встретила не только май 1945-го, но и 2015-го.

О её столь долгом пути к мирной жизни можно рассказывать часами. И она помнит всё до мельчайших подробностей: и первый свой бой, когда атаковали врага без артподготовки, и как потеряла свою фронтовую подругу, и как сама не раз оказывалась под пулями и снарядами, но всё же осталась жива.

За её спиной остались многие освобождённые города – Курск, Белгород, Киев, Харьков… Как она уцелела, сама до сих пор не поймёт.

– О смерти никогда не думала, старалась гнать от себя панические мысли, – говорит фронтовой санинструктор, неоднократно раненная в бою.

На неё даже похоронку отправили домой, а она и в том случае выжила.

– Дело было в декабре 1942 года под Воронежем. Меня, как медика, с группой разведчиков отправили за «языком». Я, конечно, осталась у линии заграждений дожидаться их. А ребята ушли за колючую проволоку, – рассказывает Мария Денисовна. – Холодно так было, жуть. Шёл дождь со снегом. «Языка» ребята добыли, да немцы вовремя спохватились и начали стрелять. Осколок попал мне в руку, пришлось в одиночку отходить. Поэтому, когда за мной в условленное место вернулись, меня не нашли, решили, что погибла. В тот же день отправили извещение домой. Я же приползла к своим траншеям лишь через сутки.

Когда закончилась война, и она вернулась на свою малую родину, дома на столе её ждала ещё одна похоронка – на брата Женю. Именно его памяти посвятила два года назад Мария Денисовна свой прыжок с парашютом с высоты 3000 метров, совершённый в Коктебеле.

– До войны мой старший брат Евгений работал в школе учителем физкультуры и занимался в Осавиахиме парашютным спортом. В 1937 году ушёл в армию, служил в Петропавловске-Камчатском. А когда собирался уже вернуться домой, началась война с японцами. Погиб он на острове Сюмусю-то (Шумшу) в ходе десантной курильской операции 1945 года, – рассказывает фронтовичка, которая теперь ждёт ответа из архива.

– Где похоронен Женя, не знаю. Наверное, лежит где-то там, на Курилах, в братской могиле, – предполагает Мария Денисовна, добавляя: – И о наградах его тоже хотелось бы знать.

Ветеран Колтакова трижды занесена в Книгу рекордов России, являющейся отечественным аналогом Книги рекордов Гиннесса. Помимо прыжка с парашютом ветеран Великой Отечественной войны в прошлом году совершила ещё один поступок, достойный восхищения – это был полёт на аэростате над Белгородской областью. Останавливаться на достигнутом Мария Денисовна не собирается.

– Хочу покорить в прыжке с парашютом высоту 5000 метров, – с твёрдостью в голосе заявляет Мария Денисовна. Кстати, её селфи с Красной площади во фронтовой пилотке и кителе с орденами и медалями разлетелось по всей стране. И эта фотография примечательна ещё одним рекордом, совершённым в возрасте «за девяносто», и по своему свидетельствует о фронтовой стойкости, любви к жизни и Родине.



Фото из личного архива

Марии Денисовны Колтаковой