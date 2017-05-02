Гнездо «Белого лебедя»

Заместитель министра обороны Юрий Борисов посетил Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова, где ознакомился с ходом реализации программы модернизации производственных мощностей предприятия и провёл совещание по вопросам выполнения государственных заказов Минобороны и дальнейшего развития авиазавода.

Воспроизводству выпуска Ту-160 на государственном уровне уделяется огромное внимание. Не реже одного раза в квартал проходят совещания в Минобороны при участии Минпромторга, на которых заслушиваются доклады руководства головной организации и участников кооперации о реализации запланированных мероприятий по программе восстановления производства и серийного выпуска Ту-160М2.

В ходе рабочей поездки заместитель министра обороны ознакомился с установкой электронно-лучевой сварки (ЭЛС) титановых деталей, с производственными особенностями и контролем применяемой технологии.

– Должен констатировать, что работы идут даже с опережением графика по наиболее критичным технологическим процедурам, связанным в первую очередь с электронно-лучевой сваркой и вакуумным отжигом титановых изделий, как наиболее наукоёмких процессов, – отметил Юрий Борисов. – Буду ходатайствовать перед министром обороны о поощрении отличившихся специалистов.

Говоря о деталях проекта, он напомнил, что первый полёт Ту-160М2 запланирован на первый квартал 2018 года. Пока всё идёт по графику. Было особо отмечено, что ресурса существующих Ту-160 полностью хватит до вступления в строй новых бомбардировщиков.

– Всё это подтверждено соответствующими расчётами, проведены практические исследования основных конструкций корпуса. Эти исследования подтверждают, что прочностной запас очень высокий и ресурсный запас самолёта Ту-160 практически безграничен, – пояснил Юрий Борисов.

В мировом авиастроении в классе стратегической авиации по совокупности технических характеристик лучше Ту-160 ничего не создано. Сегодня авиационный комплекс на практике доказал свою востребованность. Поэтому было принято решение возродить эту машину, модернизировав её.

Замминистра рассказал и о других перспективах развития дальней авиации. Так, все 16 самолётов Ту-160 будут подвергнуты стопроцентной коренной модернизации. Это означает, что от машины останется только планёр, а всё остальное оборудование и системы будут модернизированы. Помимо этого, практически аналогичную модернизацию пройдут и самолёты Ту-22М3.

Первый полёт Ту-160М2 запланирован на первый квартал 2018 года

Кроме того, ресурс турбовинтовых стратегических ракетоносцев Ту-95 будет максимально продлеваться до тех пор, пока в строй не вступит перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА). Первый вылет ПАК ДА запланирован на 2025–2026 годы, а начало серийного производства ориентировочно в 2028–2029 годах.

Начало работы установки ЭЛС и вакуумного отжига раньше запланированного срока свидетельствует, что российской промышленности по плечу реализация сложных наукоёмких проектов, и программа по Ту-160М2 будет успешно выполнена.

Почему в проекте Ту-160М2 установка ЭЛС считается краеугольным камнем? Наиболее важный элемент конструкции самолёта – балка центроплана из титана весом около 6 тонн, расположенная в центральной части планера. Она собирается из нескольких составных частей из высокопрочных титановых сплавов. Здесь главенствует требование о минимизации веса стыков, то есть сварка – единственное приемлемое решение. Общая протяженность сварочных швов – около 180 метров, а максимальная толщина свариваемых деталей – 160 мм.

До недавнего времени на информационном поле звучали пессимистические заявления диванных экспертов, что реализация программы по воспроизводству Ту-160, именуемого в обиходе «Белый лебедь», не будет выполнена в полной мере. И России, мол, придётся довольствоваться ремонтом ранее выпущенных авиакомплексов.

Один из главных аргументов – невозможность восстановления ЭЛС и вакуумного отжига титановых деталей для нового самолёта. Дело в том, что в Советском Союзе эту проблему сумели решить лишь при кооперации различных институтов и заводов, часть из которых теперь находится за рубежом.

На момент принятия решения о воспроизводстве серийного выпуска Ту-160 производственный цех и находящаяся в нём установка ЭЛС и вакуумного отжига, мягко говоря, выглядели непрезентабельно. Не было сомнений, что после капремонта руины цеха обретут современный вид, но воссозданию технологии сварки титана прорицатели предрекали крах: «нет установки – нет технологии – нет воссоздания производства – нет новых «Белых лебедей». Эту незамысловатую формулу опровергли не словом, а делом специалисты ржевского ПАО «Электромеханика», ижевского ОАО «НИИ-Прогресс» и Всероссийского института авиационных материалов.

По сути, они создали новую установку ЭЛС и вакуумного отжига. Основной принцип технологии сварки сохранился, но обновлена большая часть оборудования установки, в связи с чем заново отрабатывались и подтверждались испытаниями режимы сварки.

Можно констатировать, что в Казани запущена в работу самая крупная в мире установка ЭЛС и вакуумного отжига, которая позволяет соединять за один проход металлы и сплавы толщиной от 0,1 до 400 мм. Такого оборудования нет ни в одной другой стране мирового авиастроения.



Казань – Москва