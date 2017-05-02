Красноярск под прикрытием

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал развёртывание и обустройство бригады зенитных ракетных комплексов С-300ПС вблизи города Дивногорска Красноярского края. Сформированное всего полгода назад соединение противовоздушной обороны с 1 июля обеспечит прикрытие стратегически важных государственных объектов в регионах Западной Сибири.

Для рядовой проверки бригады, в которой приняли участие статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков, заместители министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков и Тимур Иванов, а также главком ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев и другие высокопоставленные военные руководители, состав комиссии более чем представительный. Под стать самому соединению ПВО, состав и задачи которого особые.

Задачи вновь сформированной зенитной ракетной бригады в масштабах страны отнюдь не рядовые. Это прикрытие регионов Западной Сибири, где сосредоточены стратегически важные государственные объекты, в числе которых вторая по мощности Красноярская ГЭС, мост через Енисей, соединяющий Западную Сибирь с Восточной Транссибирской магистралью, аэропорт, а также сам город-миллионник Красноярск.

К слову, здесь, в самом Красноярске и его окрестностях, Абакане и Ачинске, в 1970–1980-е годы проходило становление будущего министра обороны как профессионала и руководителя. Годы спустя, будучи уже в ранге главы военного ведомства, Сергей Шойгу уделял краю особое внимание. Как и на этот раз – всего полгода понадобилось военным строителям, чтобы завершить основные работы по обустройству военного городка группы дивизионов зенитной ракетной бригады комплексов С-300ПС.

– Строительство основных сооружений соединения противовоздушной обороны в городе Дивногорске Красноярского края завершено. С 1 июня дивизион С-300 заступит на опытно-боевое дежурство, а с 1 июля – на боевое дежурство, – доложил по прибытии министра обороны командующий 14-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Александр Татаренко. Соединение противовоздушной обороны, по словам командующего, на 100 процентов укомплектовано личным составом и техникой.

Соединение ПВО на 100 процентов укомплектовано личным составом и техникой

24-я зенитная ракетная бригада Центрального военного округа под командованием полковника Ивана Сибирякова была сформирована 1 декабря 2016 года. Уже в начале апреля соединение прошло боевое слаживание, успешно выполнив первые стрельбы на полигоне Ашулук в Астраханской области. В рамках учений тогда было задействовано свыше 100 единиц техники. Теперь дивизионам бригады предстоит нести боевое дежурство в пунктах постоянной дислокации: в Абакане и Дивногорске.

Для этого уже созданы все необходимые условия. На данный момент завершено возведение казармы со спортзалом, комнатой отдыха, библиотекой и даже кинозалом, отдельной столовой, комплексного здания командного пункта. На территории военного городка оборудованы позиции для кабины управления, радиолокаторов подсвета и наведения, низковысотного обнаружителя, а также для восьми пусковых установок зенитных ракетных комплексов С-300ПС, которые в мае перебазируются к новому месту несения боевого дежурства в Дивногорск.

Все построенные здания, как доложили министру обороны, выполнены из быстровозводимых модульных конструкций и рассчитаны на низкие зимние температуры Сибири. Хотя назвать этот военный городок пунктом постоянной дислокации можно лишь условно. 24-я зенитная ракетная бригада – одно из первых соединений противовоздушной обороны, предназначенных для мобильного прикрытия важнейших административных, промышленных и военных объектов от ударов всех типов средств воздушного нападения во всём диапазоне их применения.

Решение задач бригадой, в том числе её мобильность, обеспечивается стоящим на вооружении зенитным ракетным комплексом С-300ПС, который имеет рекордно короткое время развёртывания – 5 минут. Пусковые установки ЗРК С-300ПС на высокопроходимых шасси МАЗ-543М способны преодолевать до 600 км со скоростью 60 км/ч на одной заправке. Конструкция шасси позволяет вести боевую работу непосредственно с колёс после установки машины на гидравлические опоры. А при удалении дивизиона более чем на 20 км связь с командным пунктом обеспечивается телескопическим антенно-мачтовым устройством.



Красноярск – Москва