В Красноярске, на базе Сибирского федерального университета, завершила работу первая Всероссийская научно-практическая конференция «Военная подготовка в гражданских вузах на современном этапе. Итоги и перспективы». На двухдневный форум, организованный по инициативе Главного управления кадров Министерства обороны РФ, прибыли более 150 представителей подразделений военной подготовки при гражданских вузах.

По поручению руководства Минобороны России проведение конференции возглавил начальник 2-го управления Главного управления кадров генерал-майор Юрий Бобров. В ходе своего выступления он подробно проанализировал итоги развития системы военной подготовки за последние годы и обозначил ряд направлений её совершенствования на современном этапе. Он также напомнил, что в 2005–2009 годах была проведена масштабная реформа существовавшей в стране системы военной подготовки студентов гражданских вузов. В частности, было оптимизировано количество высших учебных заведений, в которых функционируют факультеты военного обучения и военные кафедры. Кроме того, изменился правовой статус военных кафедр и факультетов военного обучения: они перестали приравниваться к воинским частям, но подходы по их комплектованию профессорско-преподавательским составом сохранились – туда продолжают назначать опытных и подготовленных офицеров.

Одновременно была создана новая форма подготовки офицерских кадров в виде учебных военных центров при гражданских вузах. С 2008 года учебные военные центры открылись при 37 вузах страны, и, по общему мнению участников конференции, их выпускники зарекомендовали себя как надёжный и качественный дополнительный источник комплектования Вооружённых Сил профессионально подготовленными молодыми офицерами.

В 2014 году Минобороны России во исполнение поручения Президента РФ были проведены мероприятия по организации новой системы военной подготовки студентов по программам сержантов (старшин) запаса и солдат (матросов) запаса на военных кафедрах ведущих вузов России.

Отмечено, что ведётся активная работа по расширению географии военной подготовки студентов. Созданы военные кафедры при Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского (г. Симферополь), Севастопольском государственном университете, при Северо-Кавказском федеральном университете (г. Ставрополь), Тувинском государственном университете (г. Кызыл), Всероссийском государственном университете юстиции (г. Москва) и Московской академии Следственного комитета Российской Федерации.

На Коллегии Минобороны России 27 марта текущего года было принято решение об открытии ещё четырёх военных кафедр: в Иркутском национальном исследовательском университете, Мурманском государственном техническом университете, Национальном исследовательском университете «МЭИ» (г. Москва) и Тульском государственном университете.

Такие меры обусловлены тем, что военное обучение в гражданских вузах и его развитие расценивается сегодня как важный элемент системы подготовки и накопления квалифицированных, опытных специалистов, обладающих высоким военно-профессиональным уровнем, и находится в числе приоритетных направлений деятельности военного ведомства.

В этом плане весьма показателен пример организации процесса обучения в Военно-инженерном институте Сибирского федерального университета (СФУ), который и был выбран площадкой для проведения конференции. В этом вузе грамотное сочетание гражданской школы и военной науки позволило выйти на уникальный уровень подготовки, в результате которой выпускается знающий инженер и патриот, обученный воинской дисциплине.

Результаты работы Сибирской высшей школы впечатляют и могут быть примером для многих вузов, занимающихся военной подготовкой

Директор Военно-инженерного института СФУ полковник запаса Евгений Гарин подчеркнул, что только университеты с большой научной базой могут подготовить высококлассных офицеров по наукоёмким профессиям, с благодарностью отметив роль руководства Сибирского федерального университета и лично его ректора Евгения Ваганова в создании условий для обучения офицеров «нового образца».

На сегодняшний день в Военно-инженерном институте готовят специалистов в интересах Воздушно-космических сил, Сухопутных войск, Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, частей и подразделений радиоэлектронной борьбы.

Участникам форума предоставили возможность детально ознакомиться с уникальной учебно-материальной базой вуза, организацией учебного процесса, показали новые образцы вооружения и военной техники, продемонстрировали практические навыки обучающихся.

Регламент двухдневной конференции предусматривал и работу по секциям, на которых были намечены основные направления развития военной подготовки в вузах гражданского профиля, рассмотрены вопросы формирования современной нормативной правовой базы военной подготовки студентов, возможности совершенствования методических навыков и знаний руководящего состава учебных военных центров и факультетов военного обучения (военных кафедр) по организации военной подготовки, состоялся обмен опытом проведения учебных (полевых) сборов и стажировок.

По итогам форума принято решение проводить подобные сборы ежегодно на базе гражданских вузов России

Шла речь и о патриотическом воспитании подрастающего поколения. В ходе конференции было признано важным шефское участие гражданских вузов, при которых функционируют военные кафедры, в работе региональных подразделений юнармейцев.

Участники конференции отметили продуктивность совместной работы и актуальность заявленной темы. С корреспондентом «Красной звезды» впечатлением от поездки поделился начальник отдела военного образования управления кадров Главкомата ВКС полковник Николай Перетятько: «Хотел бы выразить общее мнение от имени заказчиков специалистов Военно-инженерного института. Мы убедились на месте, что учебно-материальная база здесь хорошая, уровень подготовки преподавателей высокий, техника, которую осваивают студенты и курсанты, современная. К слову, только за последние полгода главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев передал вузу пять новых образцов серьёзного дорогостоящего вооружения и военной техники для отработки практических навыков. По отзывам из воинских частей, профессиональная подготовка выпускников института – на достойном уровне. Мы ждём этих специалистов в войсках».

В ходе конференции от имени руководства Минобороны России сотрудникам учебных военных центров и военных кафедр, достигшим наиболее значительных результатов в вопросах военной подготовки граждан, были вручены ведомственные награды и грамоты.

По итогам форума принято решение проводить подобные сборы ежегодно на базе гражданских вузов России. Результаты многолетней работы сибирской высшей школы действительно впечатляют и могут быть примером для многих высших учебных заведений, занимающихся военной подготовкой.



Красноярск