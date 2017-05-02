Майские приоритеты

Рассматривались вопросы подготовки к военным парадам и другим торжественным мероприятиям 9 Мая, а также ход опытно-конструкторских работ по созданию многофункционального авиационного комплекса А-100, создания космических аппаратов и модернизации технологических линий акционерного общества «Красмаш». Кроме того, была затронута тема изменения в законодательстве, позволившего гражданам со средним профессиональным образованием проходить военную службу по контракту вместо службы по призыву.

С учётом приближения одного из самых важных для всех нас праздников – Дня Победы в Великой Отечественной войне первым среди вопросов повестки дня селекторного совещания рассматривался ход подготовки к военным парадам и другим торжественным мероприятиям с участием войск.

Глава военного ведомства, сообщив, что в Минобороны поступило большое количество обращений от глав субъектов РФ с просьбой оказать содействие в праздновании 9 Мая, отметил, что «мы пошли навстречу всем».

– В ознаменование 72-й годовщины Победы личный состав Вооружённых Сил примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в более чем 400 городах страны, – сообщил генерал армии Сергей Шойгу. – В 28 из них состоятся военные парады.

При этом будет задействовано более 140 тысяч военнослужащих, свыше 2 тысяч единиц вооружения и военной техники, 149 воздушных судов, корабли и подводные лодки ВМФ.

Одной из особенностей парада на Красной площади в этом году станет прохождение в составе механизированных колонн новейшей техники войск ПВО ЗРК «Тор-М2ДТ» и ЗРПК «Панцирь-СА», предназначенных для использования на Крайнем Севере. Другая особенность – первое участие в военном параде на главной площади страны представителей Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

С докладом о подготовке к проведению военных парадов на совещании выступил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков. А министр обороны обратил внимание всех должностных лиц на необходимость соблюдения мер безопасности и правил эксплуатации военной техники.

67 процентов из тех, кто поступает на военную службу по контракту, имеют высшее или среднее профессиональное образование

Далее рассматривался ход выполнения опытно-конструкторских работ по созданию многофункционального авиационного комплекса А-100, разработка которого обусловлена появлением новых классов целей, в том числе самолётов оперативно-тактической авиации нового поколения.

Министр обороны в связи с этим отметил, что в рамках ОКР планируется создать два самолёта – летающую лабораторию и опытный образец многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения. В закрытой части совещания доклад по этому вопросу сделал генеральный директор АО «Концерн радиостроения «Вега».

Третий и четвёртый вопросы совещания также касались «оборонки». В частности, речь шла о разработке космического аппарата, сроки создания которого были определены на совещании 10 января. Участникам совещания 2 мая была предоставлена информация о том, как изменилась ситуация на предприятии за прошедшие четыре месяца. Четвёртым вопросом повестки дня стал ход модернизации технологических линий Красноярского машиностроительного завода. В связи с этим генерал армии Сергей Шойгу, отметив тесное взаимодействие акционерного общества «Красмаш» с Национальным центром управления обороной РФ и Госкорпорацией «Роскосмос», сообщил, что к настоящему времени работы выполнены на четырёх объектах завода. И выразил надежду, что набранный темп позволит успешно завершить создание и модернизацию оставшихся объектов в установленные сроки.

Генерал армии Сергей Шойгу во вступительном слове остановился ещё на двух важных событиях.

Одно из них – принятие 21 апреля федерального закона, который позволяет гражданам со средним профессиональным образованием проходить военную службу по контракту вместо службы по призыву.

Прежде, как известно, такое право предоставлялось только лицам с высшим образованием.

– Закон направлен на дальнейшее повышение качества комплектования войск военнослужащими по контракту, обеспечение конкурсного отбора на самые востребованные военно-учётные специальности, – сказал министр обороны. – Мы заинтересованы, чтобы в войска приходили люди, мотивированные к службе и имеющие нужную для Вооружённых Сил гражданскую специальность.

Качественный состав контрактников, проходящих сегодня службу в Минобороны, во многом характеризуется уровнем их образования. В этой связи глава военного ведомства привёл следующие данные: на сегодняшний день уже 67 процентов из тех, кто поступает на военную службу по контракту, имеют высшее или среднее профессиональное образование.

В связи с вышедшим федеральным законом министр обороны поручил главнокомандующим видами Вооружённых Сил, командующим войсками военных округов и родами войск в кратчайшие сроки организовать работу по его реализации.

Вторым важным событием, безусловно, стала Шестая Московская конференция по международной безопасности, прошедшая 26–27 апреля под эгидой Министерства обороны. Тот факт, что в ней приняли участие около 800 делегатов из 86 стран, говорит о её масштабе. А то, что 22 делегации возглавили министры обороны, подчёркивает её высокий уровень.

Тема борьбы с международным терроризмом на конференции стала главной, тезис о необходимости коллективных согласованных шагов в борьбе с этим злом – ключевым во всех выступлениях.

Генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке и проведении конференции.