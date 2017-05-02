«Ракушки» на берегах Волги

В Ульяновске состоялась торжественная церемония передачи около 50 единиц боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортёров БТР-МДМ «Ракушка» одному из десантно-штурмовых батальонов 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск.

В мероприятии приняли участие командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, представители ветеранских и общественных организаций, воспитанники Ульяновского суворовского военного училища. Командующий ВДВ поздравил личный состав бригады с успешным окончанием зимнего периода обучения и получением первого батальонного комплекта перспективных образцов военной техники.

Накануне на полигоне Поливно с одним из подразделений бригады было проведено первое практическое занятие с применением новых образцов вооружения и военной техники. Экипажи БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка» выполнили упражнения по вождению и огневой подготовке. А перед этим в течение двух месяцев экипажи новых боевых машин, укомплектованные военнослужащими по контракту, прошли курс переподготовки в Омске на базе Учебного центра ВДВ.

БМД-4М оснащена автоматизированной системой управления огнём и новой навигационной системой. Новейшее электронное оборудование облегчает прицеливание экипажа на высоких скоростях во время движения машины по пересечённой местности.

БТР-МД «Ракушка» – российский десантируемый бронетранспортёр, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина массой 13,2 тонны вооружена двумя пулемётами. Экипаж – 2 человека, а десант – 13.

ВДВ до 2020 года получат более 300 боевых машин БМД-4М и бронетранспортёров «Ракушка»

Генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что с получением новых образцов военной техники существенно повысятся боевые возможности и готовность Ульяновского соединения ВДВ к решению задач по предназначению, в том числе в составе Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, в состав которых бригада входит с 2009 года.

– С 2016 года в войска поступают модернизированные боевые машины десанта четвёртого поколения БМД-4М и многоцелевые бронетранспортёры БТР-МДМ «Ракушка», – сказал он. – До 2020 года мы планируем получить более 300 единиц этой техники.

Генерал-полковник Сердюков добавил, что артиллерийские части и подразделения ВДВ получат более 100 современных средств радиолокационной разведки, орудий, миномётов и противотанковых средств, а подразделения противовоздушной обороны – почти 200 единиц техники и вооружения.

Командующий также сообщил, что в течение двух лет десантники получат на вооружение новейший самоходный противотанковый комплекс «Корнет-Д1».

– В ближайшие два года пройдут государственные испытания, после чего новые самоходные противотанковые комплексы «Корнет-Д1» начнут поступать в войска, – сказал генерал-полковник Андрей Сердюков.

По его словам, в течение двух лет в ВДВ поступят защищённые автомобили специального назначения «Тайфун», десантируемые парашютным способом, а также унифицированные средства десантирования «Бахча-У-ПДС», которые позволят десантировать БМД-4М и БТР-МДМ с экипажем внутри машины из самолётов Ил-76.

Кроме того, в аналогичный срок на вооружение ВДВ поступит учебно-тренировочный комплекс воздушно-десантной подготовки, предназначенный для отработки действий на парашютной системе специального назначения «Арбалет» от момента отделения парашютистов-десантников до приземления в заданную точку.

«Корнет-Д» – российский противотанковый ракетный комплекс, разработанный Тульским КБ приборостроения. В отличие от предшествующих моделей ПТРК управление ракетой в «Корнете» осуществляется не по проводам, а с помощью лазерного луча, что позволяет комплексу поражать не только бронетехнику, но и скоростные воздушные цели на дальности до 10 км.

Кроме того, командующий ВДВ проинформировал, что к 2018 году будет модернизирован парашют Д-10 для боевой экипировки «Ратник».

– В 2018 году планируется выполнение опытно-конструкторских работ по модернизации десантной парашютной системы Д-10 и запасного парашюта для десантирования личного состава в боевом комплекте «Ратник»», – отметил генерал-полковник Сердюков. – В 2018 году также будут завершены опытно-конструкторские работы по созданию целой линейки многоцелевых платформ и парашютно-грузовых систем для десантирования вооружения, военной техники и грузов полётной массой от 500 кг до 18 тонн.

Добавим, что в ходе церемонии передачи техники более 20 офицеров бригады награждены государственными наградами и ведомственными медалями за мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга.



Ульяновск