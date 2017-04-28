Укрепляя сотрудничество

Глобальная безопасность: вызовы XXI века





В рамках VI Московской конференции по международной безопасности состоялись встречи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерала армии Валерия Герасимова и заместителя министра обороны РФ генерал-лейтенанта Александра Фомина с их иностранными коллегами. В ходе встреч обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе и касающиеся дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Открывая встречу со своим бразильским коллегой Раулем Джунгманом, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отметил интенсивность российско-бразильского диалога, подчеркнув, что центральным событием насыщенного графика переговоров двух стран станет официальный визит президента Бразилии в Москву в июне текущего года.

Генерал армии Сергей Шойгу также сказал, что Минобороны России позитивно оценивает готовность президента Бразилии возобновить двусторонний диалог на всех уровнях и взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, включая военно-техническое сотрудничество.

«Нас объединяют схожие позиции по целому ряду международных вопросов. Мы успешно работаем в различных многосторонних форматах — ООН, «Группе двадцати», БРИКС», – добавил генерал армии Сергей Шойгу.

В свою очередь Рауль Джунгман заявил, что Бразилия считает Россию одним из основополагающих факторов стабильности, две страны объединяют общие взгляды на многие международные вопросы. «В июне этого года запланирована вторая двусторонняя встреча России и Бразилии на уровне начальников генеральных штабов. По этому поводу я хотел бы возобновить приглашение вам, господин министр, посетить Бразилию, – сказал Рауль Джунгман. – Я надеюсь, что наша будущая встреча позволит поднять уровень наших взаимоотношений ещё выше как в области военного, так и военно-технического сотрудничества».

Также в ближайшее время предполагается обмен военнослужащими для обучения – российских в Бразилии и бразильских в России.

Встречаясь с министром обороны и финансов Индии Аруном Джейтли, глава российского ведомства подчеркнул, что 13 апреля страны отметили 70-летие со дня установления дипломатических отношений. «За прошедшие десятилетия у нас сложились по-особому тесные, дружественные связи, которые отличают взаимная симпатия и высокий уровень доверия», – сказал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. И выразил уверенность, что нынешние переговоры будут способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.

Активное сотрудничество России и Пакистана способствует укреплению связей по линии генштабов. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Пакистана Хаваджем Асифом.

В начале встречи Сергей Шойгу выразил соболезнования пакистанскому коллеге в связи с терактами в городах Парачинар и Лахор, которые унесли десятки жизней, в том числе и военнослужащих. «Как вы знаете, наша страна также подверглась террористической атаке, я имею в виду взрывы в метро. К сожалению, те события, которые сегодня происходят в Сирии, Ливии и Афганистане, добавляют нам много забот и много тревог. Думаю, нечто подобное происходит и в Европе», – сказал министр обороны России.

По его словам, в текущем году у наших ведомств насыщенная программа совместных мероприятий. Это и участие в антинаркотическом учении «Аравийский муссон – 2017», и взаимные визиты руководства видов вооружённых сил, и заходы военных кораблей в порты наших стран.

В свою очередь Хавадж Асиф также констатировал улучшение двусторонних отношений. «Пример тому – наши совместные учения. И для нас было очень важно участие российских войск, как в наземных учениях, так и в учениях военно-морских сил», – отметил пакистанский министр.

Хавадж Асиф также заявил, что Россия должна возглавить процесс стабилизации обстановки в Афганистане, а Пакистан поддержит все её инициативы по установлению мира в этой стране.

Министерство обороны Российской Федерации удовлетворено уровнем координации с Ираном по Сирии, заявил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу на встрече с иранским коллегой Хоссейном Дехканом. «Наше сотрудничество по борьбе с международным терроризмом приносит свои плоды», — сказал при этом генерал армии Сергей Шойгу.

Он напомнил, что благодаря совместной работе, в том числе в астанинском формате, в Сирии уже четыре месяца действует режим прекращения огня, что «гораздо лучше постоянных обстрелов, постоянных боевых действий».

«Уверен, что наши встречи придадут дополнительный импульс антитеррористической повестке и будут способствовать расширению российско-иранских контактов», – добавил глава российского военного ведомства.

Дехкан поблагодарил российского коллегу за приглашение на конференцию. Происходящее на Ближнем Востоке и в мире в целом «обязывает нас к тому, чтобы мы более серьёзно развивали и улучшали наши двусторонние отношения», заявил он при этом.

Сотрудничество России и Израиля будет направлено на усиление борьбы с терроризмом и дальнейшую координацию действий в Сирии. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на встрече с израильским коллегой Авигдором Либерманом. «Наши страны связывает многое, и во многих регионах мы нацелены на развитие партнёрства с Израилем как ключевым партнёром и игроком на Ближнем Востоке. Мы продолжительное время взаимодействуем в решении региональных и глобальных проблем», – сказал, как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, глава российского военного ведомства.

По его словам, в Израиле, как и в России, знают не понаслышке о проблемах терроризма. «Надеюсь, у нас сегодня будет возможность обсудить всё, что связано с проведением операции в Сирии. Тем более что мы с вами действуем там в рамках нашего соглашения о предотвращении инцидентов в воздухе. Надеюсь, что наша дальнейшая работа будет направлена на усиление борьбы с терроризмом и на координацию действий в этом регионе», – подчеркнул генерал армии Сергей Шойгу.

В свою очередь Авигдор Либерман также отметил конструктивное сотрудничество стран в рамках соглашения и назвал этот механизм эффективным. Во всём мире Ближний Восток является самой «горячей точкой», очагом терроризма и дестабилизации мирового сообщества. Министр обороны Израиля выразил мнение, что в регионе много нерешённых вопросов, в том числе социальных и экономических, которые влияют на безопасность.

Россия и Лаос настроены на интенсивную работу по реализации договорённостей президентов двух государств о военном и военно-техническом сотрудничестве. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече со своим лаосским коллегой Тянсамоном Тяннялатом. «Наши страны связывают долгие годы дружбы и сотрудничества. Рассматриваем Лаос в качестве надёжного партнёра России. Контакты на высшем уровне, в том числе встреча наших президентов в мае прошлого года в Сочи, являются подтверждением взаимной заинтересованности в развитии двусторонних отношений», – подчеркнул при этом глава российского военного ведомства.

В свою очередь Тянсамон Тяннялат отметил, что Лаос поддерживает внешнеполитические инициативы России, которые направлены на противодействие агрессии ряда государств, которые дестабилизируют ситуацию в ряде регионов мира, поддерживает её действия по урегулированию кризиса на Украине и ситуации вокруг Корейского полуострова.

«Мы настроены на высокую отдачу от предстоящего официального визита президента Дутерте в Россию в мае. С нетерпением ждём этой встречи и надеемся, что она послужит дальнейшему продвижению наших отношений, в том числе и в сфере обороны», – сказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, открывая встречу со своим филиппинским коллегой Дельфином Лорензаной.

По словам Сергея Шойгу, Россия рассматривает Филиппины в качестве важного и перспективного партнёра в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Мы удовлетворены поступательным развитием российско-филиппинских связей в оборонной сфере. Ключевым событием в данном контексте стала встреча президентов наших стран на саммите АТЭС в Лиме в ноябре прошлого года», – констатировал министр обороны России.

В ходе встреч обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе и касающиеся дальнейшего развития двустороннего сотрудничества

Ряд двусторонних встреч провёл в рамках Московской конференции и начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов. В частности, встречаясь с председателем объединённого комитета начальников штабов Иордании генерал-лейтенантом Махмудом Абдель Халим Фрейхатом, он отметил, что отношения между нашими странами традиционно носят дружественный характер. «Динамику конструктивному диалогу между нашими странами придают доверительные контакты между Президентом России Владимиром Путиным и королём Иордании Абдаллой II. Такие отношения обусловлены наличием общих целей и схожего понимания существующих проблем», – сказал он при этом.

Открывая встречу с начальником главного штаба армии Никарагуа бригадным генералом Баярдо Родригесом, генерал армии Валерий Герасимов выразил благодарность Никарагуа за поддержку России в Ген­ассамблее ООН по вопросам Крыма, Украины и Сирии. «Признательны вам за неизменную поддержку российских приоритетов в Генеральной Ассамблее ООН, в том числе наших подходов по Крыму, Украине и Сирии. Расцениваем это как весомое подтверждение того, что Никарагуа – надёжный политический союзник», – заявил генерал армии Валерий Герасимов. Он также подчеркнул, что Россия и Никарагуа традиционно поддерживают регулярный конструктивный и доверительный диалог по всем сферам сотрудничества.

Вопросы двустороннего военного сотрудничества России и Марокко были в центре внимания на встрече генерала армии Валерия Герасимова с генеральным инспектором вооружённых сил Марокко дивизионным генералом Абдельфатах Луараком. «Мы высоко ценим стремление марокканской стороны к развитию всесторонних отношений между нашими странами, в том числе в военной области, а также конструктивную позицию Рабата по основным проблемам безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке», – заявил Валерий Герасимов.

Генерал армии Валерий Герасимов на встрече со своим коллегой из Узбекистана генерал-лейтенантом Шавкатом Норматовым обсудил меры по консолидации усилий обеих стран в борьбе с общими вызовами и угрозами. Также в ходе беседы были рассмотрены состояние и перспективы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества двух стран.

Россия и Таиланд подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Об этом шла речь на встрече заместителя министра обороны РФ генерал-лейтенанта Александра Фомина с заместителем главы военного ведомства Таиланда Удомдеем Ситабутром. «Основные угрозы современности – это в первую очередь терроризм, радикализм и экстремизм. Границ и национальностей у терроризма нет. В том числе и Таиланд, и Россию не миновала эта опасность. И мы вместе с вами пытаемся принимать меры по её ликвидации», – сказал генерал-лейтенант Александр Фомин.

Саудовская Аравия хочет купить самое современное российское вооружение. Об этом стало известно по итогам встречи заместителя министра обороны РФ генерал-лейтенанта Александра Фомина с заместителем начальника Генштаба Саудовской Аравии генерал-лейтенантом Файядом Хамидом Аль-Рувейли.

По словам замглавы российского военного ведомства, за последние два-три года между Россией и Саудовской Аравией резко активизировалось военное сотрудничество. «Мы очень активно работаем последние 2,5 года. И у нас есть большой перечень ваших пожеланий в виде возможных закупок самых современных видов вооружения», – сказал генерал-лейтенант Александр Фомин.

Состоялись также встречи с министром обороны Венесуэлы генерал-аншеф Владимиром Падрино Лопесом, министром национальной обороны Конго Шарлем Ришаром, заместителем министра обороны Брунея адмиралом Тамитом Абдулом Азизом бин Хаджи Мохдом, министром-делегатом при президенте Камеруна по вопросам обороны Джозефом Бети Ассомо, министром обороны Парагвая Диогенесом Мартинесом, заместителем главы военного ведомства Мьянмы контр-адмиралом Мьинтом Нве и другими.

На снимке вверху: на встрече с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом.