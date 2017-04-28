Глобальная безопасность: вызовы XXI века

«Безопасность в Центральной Азии: фактор Афганистана». Так называлась ещё одна секция, заседание которой прошло на VI Московской конференции по международной безопасности. С докладом на ней выступил начальник Главного уп­равления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал-полковник Игорь Коробов.

Обстановка в сфере безопасности в Афганистане, подчеркнул в своём докладе Игорь Коробов, продолжает оставаться сложной. В настоящее время официальный Кабул контролирует около 60 процентов территории страны, тогда как в 2015 году этот показатель превышал 70 процентов. Попытки восстановить силовым путём легитимную власть в районах, попавших под влияние экстремистов, сопровождаются увеличением потерь правительственных войск. Так, в 2015 году погибли свыше 5 тысяч, а в 2016 году - уже более 10 тысяч афганских военнослужащих. Растёт количество жертв среди мирного населения. В результате боевых действий в 2016 году количество погибших и раненых гражданских лиц достигло 11,5 тысячи человек.

Главной силой вооружённого и идеологического противостояния с Кабулом, отметил далее Игорь Коробов, по-прежнему остаётся Исламское движение талибов. В его составе насчитывается около 40 тысяч боевиков, действующих на территории страны. Цели организации – вывод из республики иностранных воинских контингентов и восстановление на её территории теократического государства «Исламский эмират Афганистана».

Несмотря на то что после гибели в 2015 году муллы Омара во главе талибов находится уже второй по счёту руководитель, им удалось сохранить единство движения, улучшить управляемость бандформирований и заручиться поддержкой значительной части населения.

Сохранение талибами в летний период инициативы в боевых действиях приводит к тому, что формирования афганских силовых структур фактически оказываются блокированными в пунктах постоянной дислокации. Органы местного самоуправления, особенно в сельских районах, зачастую функционируют под контролем боевиков.

В борьбе за поддержку населения Афганистана талибы ведут мощную информационную кампанию. Она осуществляется через традиционные и электронные СМИ, религиозных деятелей, разделяющих их идеологию. Приоритетное значение придаётся укреплению позиций движения на севере страны. Ведётся работа с молодёжью из числа узбеков, таджиков, и туркменов. При этом, несмотря на отсутствие у исламистов планов распространения своего влияния за пределы Афганистана, очевидно, что в случае захвата ими власти они не станут препятствовать экспансии терроризма союзными экстремистскими организациями в соседние страны. В их числе – Исламское движение Узбекистана, «Ансарулла» и «Джандулла».

Особую тревогу вызывает усиление в Афганистане позиций «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ). Этому способствует сложная социально-экономическая ситуация и восприимчивость населения к идеям радикального ислама. Реализуемая ИГИЛ стратегия по созданию глобального исламского «халифата» представляет реальную угрозу безопасности как самого Афганистана, так и сопредельных государств Центральной и Южной Азии. На данном этапе в рядах исламистов насчитывается около 3,5 тысячи человек, а к концу 2018 года они намерены увеличить свою численность не менее чем в два раза. Наиболее прочно ИГИЛ удалось закрепиться на востоке страны. В провинциях Нангархар и Кунар сосредоточено до 1,5 тысячи исламистов. В северных районах их количество приближается к 1 тысяче человек. Ещё около 1 тысячи исламистов действуют в составе относительно малочисленных отрядов практически на всей остальной части территории Афганистана. При этом на север и запад страны, как правило, направляются боевики, воевавшие в составе группировки на Ближнем Востоке. До 50 процентов игиловцев – иностранцы, среди которых не менее 70 процентов – выходцы из Центральной Азии.

Реализуемая ИГИЛ стратегия по созданию глобального исламского «халифата» представляет реальную угрозу безопасности как самого Афганистана, так и сопредельных государств Центральной и Южной Азии

В 2016 году «Исламское государство Ирака и Леванта» понесло в Афганистане значительные потери. Почти на 15 процентов уменьшилась численность исламистов, которая ещё весной прошлого года превышала 4 тысячи человек. Это произошло благодаря активизации борьбы с ними правительственных войск при поддержке ВВС США и отрядов местной самообороны. Значительный вклад в решение задачи сдерживания ИГИЛ внесли и талибы. Они не желают делиться влиянием с «идеологически чуждой» структурой и стремятся сохранить контроль над нелегальным наркотрафиком и другими источниками доходов.

Сохранение нестабильности в Афганистане, наличие острейших социально-экономических проблем и обширной вербовочной базы создают предпосылки для дальнейшего наращивания потенциала ИГИЛ. При этом любая возможность вовлечения центральноазиатских республик в «халифат» будет использована исламистами, которые уже сегодня готовятся к подобному развитию обстановки.

Приходится констатировать, отметил далее Игорь Коробов, что афганская национальная армия и полиция, несмотря на превосходство над боевиками в численности и технической оснащённости, пока не могут переломить ситуацию. Во многом это обусловлено просчётами командования при подготовке и проведении антитеррористических мероприятий, слабой выучкой войск, недостатком вооружения, а также низким уровнем социальной защищённости военнослужащих. В результате отдельные успехи в борьбе с экстремистами не приводят к улучшению обстановки в сфере безопасности в стране в целом.

Афганистан сохраняет позицию «мирового лидера» в области изготовления и распространения тяжёлых наркотиков. В 2016 году площади посевов опийного мака в стране увеличились на 10 процентов и составили около 200 тысяч гектаров. Количество произведённого опия возросло на 43 процента и достигло почти 5 тысяч тонн.

Учитывая перечисленные факторы, можно констатировать, что в ближайшей перспективе нормализации обстановки в Афганистане не произойдёт. Правительство будет вынуждено расходовать все свободные ресурсы на удержание власти, а радикализация беднейших слоёв населения усилится. Страна по-прежнему останется источником повышенной террористической опасности, экспорта криминала и наркотиков.

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В работе VI Московской конференции по международной безопасности принял участие экс-президент Исламской Республики Афганистан Хамид Карзай.

«Сегодня весь мир не чувствует себя в безопасности, потому что подвергается террористическим атакам», – начал своё выступление экс-президент республики. По его мнению, ситуация безопасности и, наоборот, опасности уже наблюдается давно, и сейчас без совместного сотрудничества между основными игроками мы все будем страдать от этого явления. «Однако если мы объединим наши усилия и наш разум, тогда мы сможем победить это зло», – уверен Хамид Карзай. Он заметил, что Афганистан сейчас подвержен этим диким нападкам террористов, а взаимодействие между главами держав сейчас нарушено как в самом мире, так и в регионе конкретно. «ДАИШ, или «Исламское государство», сейчас прочно обосновалось на нашей территории, и эта террористическая организация угрожает и Индии, и Ирану, и Афганистану, и другим странам, и сегодня мы видим все последствия налицо», – заявил экс-президент республики. В ходе своего выступления он выразил уверенность, что для того, чтобы в Афганистане наступил мир и установилась стабильность во всём Центрально-Азиатском регионе, необходимо думать об общей безопасности, о глобальной безопасности. «Я призываю лидирующие державы к тому, чтобы они объединили свои усилия и показали нам видение будущего, как должен быть устроен мир, чтобы избавить его от войн», – заявил Хамид Карзай. «Такие страны как Россия, Китай, Индия, Иран должны выработать новые идеи для того, чтобы бороться с экстремизмом и обеспечить благополучие наших людей», – добавил он. «В Афганистане есть огромное желание улучшить отношения с Пакистаном, но это будет реализовано тогда, когда экстремизм не будет использоваться как инструмент политики», – резюмировал Хамид Карзай.



