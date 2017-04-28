За мир на всей планете

Глобальная безопасность: вызовы XXI века

На пленарном заседании «Глобальная безопасность: вызовы XXI века» VI Московской конференции по международной безопасности участниками обсуждений были затронуты такие важные вопросы, как формирование полицентричной международной системы, роль военной силы в международных отношениях, подходы к разрешению конф­ликтов, а также задачи и пути противодействия терроризму.

Министр обороны Республики Индия Арун Джейтли

«Москва стала одним из основных центров принятия решений по вопросам глобальной безопасности, и это участие России стало очень важным для всего мира», – отметил в своём выступлении министр обороны Индии. По его словам, будучи многолетним другом и стратегическим партнёром России, Индия поддерживает расширение роли РФ в решении глобальных проблем. «Проблемы, перед которыми сегодня стоит мир, не могут быть решены какой-то одной страной, требуется общий подход группы стран», – подчеркнул Арун Джейтли. Он считает, что партнёрство России и Индии выдержало проверку временем и в последние несколько месяцев сотрудничество наших стран расширяется ещё большими темпами, в том числе и по линии министерств обороны. Индийский министр сообщил, что скоро будет выработан новый договор по совместному обучению войск. «В конце этого года Россия и Индия проведут уникальные учения, которые будут включать подразделения трёх видов вооружённых сил. Это будет действительно историческое событие для наших стран», – заявил он. Арун Джейтли высоко оценил поддержку России своей стране и выразил уверенность, что работа по всем вопросам, вызывающим взаимный интерес, а также в рамках БРИКС и ШОС, будет продолжена. Касаемо ситуации в мире, Арун Джейтли заметил, что сейчас мы живём в век быстрых и непредсказуемых перемен, и нигде это не проявляется больше, чем на геополитической и стратегической арене. «Это говорит об установлении многополярной системы в мире, и это развитие ситуации мы можем назвать положительным, однако этими переменами мы должны уметь управлять эффективно», – сказал индийский глава оборонного ведомства. По его мнению, главным вызовом безопасности для всех стран являются угрозы терроризма. Арун Джейтли уточнил, что формы и методы проявления терроризма постоянно развиваются и это становится всё более и более опасным для человечества. Именно поэтому в ходе конференции мы стараемся укрепить наше военное взаимодействие, делимся лучшими практиками, повышаем уровень сотрудничества в области подготовки и обучении войск. «Я уверен, что все эти партнёрства будут способствовать созданию более стабильного и мирного пространства, которое окружает нас, а также экономическому росту», – заметил Арун Джейтли.



Министр обороны Пакистана Хавадж Асиф

«Российская Федерация – это великая страна с очень прочными традициями, с богатой историей. Она играет важнейшую, всё более интересную роль в нарождающемся полицентрическом мировом порядке», – заявил министр обороны Пакистана. По его словам, ХХI век – эра динамизма и глобализации, для которой характерны потрясающие технологические инновации и противоречивые ожидания демократического мира. «При этом в ряде стран на региональных уровнях присутствуют явления политической нестабильности, связанные с социально-экономическими вызовами, что разрушает хрупкую систему безопасности», – сказал Хавадж Асиф. «Страны мира ищут новые прагматические решения для того, чтобы обеспечить мирное развитие событий. И я уверен, эта конференция – очень важный шаг в этом направлении», – добавил он. Министр обороны Пакистана выразил своё убеждение в том, что экстремизм и терроризм нельзя связывать только с затуманенным сознанием тех, кто их совершает. «Это своего рода идеология. Терроризм воздействует на саму структуру общества и представляет угрозу всему человечеству. Многие страны страдают от этого», – заявил Хавадж Асиф. Социально-экономическое неравенство, политическое, идеологическое подавление пакистанский глава военного ведомства назвал благодатной почвой для подобных негативных явлений. «Создаются транснациональные террористические сети, и успех борьбы с ними зависит не только от стремительных действий, инициатив, но и от той работы, которая позволила бы ликвидировать социально-экономическую нестабильность», – подчеркнул в ходе своего выступления Хавадж Асиф. Он отметил, что поток беженцев способствует дестабилизации ситуации в ряде стран. Этническое противоборство, насилие приносят огромное несчастье людям, которым приходится с этим сталкиваться. «Побороть эти явления можно только при открытом диалоге, объединив наши усилия. Задача мирового сообщества – обратить внимание на эти важнейшие проблемы», – резюмировал министр обороны Пакистана.



Министр обороны Ирана бригадный генерал Хоссейн Дехкан

«Конференция позволяет совместно рассмотреть важнейшие вопросы глобальной безопасности», – заметил во вступительной части своего доклада Хоссейн Дехкан. «Особенно это важно в то время, когда мы все являемся свидетелями применения двойных стандартов в отношении террора и террористов», – добавил генерал. По его словам, к большому сожалению, необходимо констатировать, что различные международные правовые институты, лидеры и представители так называемых движений за права человека остаются простыми наблюдателями убийств ни в чём не повинных людей, вынужденной эмиграции, оставления пострадавшего населения без необходимой помощи, без крыши над головой. «И что ещё более прискорбно, порой не только не защищаются правительства и народы, подвергшиеся агрессии, разграблению и уничтожению, но и оказывается поддержка террористам-агрессорам», – отметил Хоссейн Дехкан.

Между тем, по его мнению, необходимо объединение всех государств в решительной борьбе с терроризмом, в уничтожении этого негативного явления. «Необходимо самое суровое осуждение терроризма, создание условий для прекращения какой-либо политической, военной, экономической поддержки террористических организаций», – выразил уверенность иранский глава военного ведомства. Он считает важным всем мировым сообществом принять меры для гуманитарной поддержки, помощи пострадавшим от военных, террористических действий, помощи в установлении стабильности, безопасности, мира и спокойствия в регионах, переживших подобные негативные факты. «Однако мы с глубочайшим сожалением наблюдаем, что в таком государстве, как Сирия, только Российская Федерация, Иран и законное правительство и народ Сирии участвуют в подлинной борьбе с террористами», – заявил Хоссейн Дехкан. «Соединённые Штаты Америки с помощью новой политической доктрины коммерциализации безопасности пытаются презентовать новую форму мирового фашизма и зафиксировать свою роль в мировом порядке. Результатом такой политики является создание фальшивых и мнимых угроз, внедрение ксенофобии», – подчеркнул бригадный генерал.



Министр обороны Казахстана генерал-полковник Сакен Жасузаков

«В наши дни борьба против терроризма и экстремизма стала обоснованно ключевым пунктом на международной повестке дня», – заметил генерал. По его словам, терроризм приобрёл транснациональный характер, от угрозы терактов не защищено ни одно государство. Основная террористическая угроза, уверен Сакен Жасузаков, исходит от радикальных воинствующих экстремистских и террористических группировок, деятельность которых не ограничивается только Ближним Востоком. «Бездействие и игнорирование подобной угрозы может привести к негативным последствиям в будущем», – сказал глава военного ведомства Казахстана. Он назвал весьма актуальными инициативы президента республики Нурсултана Назарбаева о создании глобальной антитеррористической сети под эгидой Организации Объединённых Наций и разработке проекта всеобъемлющей конвенции о международном терроризме. Отметим, что по инициативе главы государства столица Казахстана Астана стала площадкой для политического диалога по урегулированию сирийского конфликта. «Важно не допускать дальнейшей эскалации конфликта и продолжить помощь в поиске мирных путей в преодолении разногласий», – отметил Сакен Жасузаков. А также добавил, что в данном конспекте Казахстан будет и дальше содействовать многосторонним консультациям по поиску путей мирного урегулирования сирийского кризиса, продолжению переговоров любых форматов и на всех уровнях. Генерал-полковник напомнил, что республика представила гуманитарную помощь Сирии в виде медикаментов и продовольствия общим весом 500 тонн. В настоящее время прорабатывается вопрос о направлении второй партии гумгруза. «Кроме того, наша страна уделяет особое внимание урегулированию ситуации в Афганистане, так как без достижения прочного мира и стабильности в этой стране невозможно обеспечение устойчивой безопасности в Центрально-Азиатском регионе», – отметил Сакен Жасузаков. Казахстан также намерен использовать площадку Совета для продвижения международных инициатив в сфере ядерного нераспространения, борьбы с терроризмом и экстремизмом. Вопросы, обсуждаемые на конференции, по словам генерала, являются безусловно актуальными в плане объединения усилий военных ведомств всех стран для выработки действенных мер по предупреждению современных вызовов и угроз безопасности. «В этой связи министерство безопасности Казахстана будет и дальше проводить политику активизации и расширения военного международного сотрудничества как в одностороннем, так и в двустороннем отношении», – подытожил Сакен Жасузаков.



Министр обороны Бразилии Рауль Джунгманн Пинто

«Мы наблюдаем новую эскалацию военных усилий, мы наблюдаем политику геноцида, политику уничтожения целых народностей, наблюдаем политику агрессии и экспансионизма, а также мы наблюдаем беспощадную эксплуатацию всех энергетических и других природных ресурсов различных стран», – заявил бразильский министр. По его мнению, поэтому сейчас мы нуждаемся как никогда в создании единой международной системы безопасности, которая была бы способна устранить любую возможность возникновения международных конфликтов. «По- прежнему сила считается главным средством разрешения конфликта, но это не то, к чему стремится Бразилия. Мы сторонники мира во всем мире, но мы считаем, что мир надо защищать», – отметил Рауль Джунгманн Пинто. Он полагает, что методы, которыми международные организации пытаются бороться с нарастающими угрозами, – это методы нетрадиционные. И международные организации продолжают верить в свою собственную стабильность, в свою собственную легитимность. «А мы считаем, что нынешних усилий недостаточно. Нынешняя политика должна и дальше основываться на принципе уважения национального суверенитета, признании прав народов и отдельных личностей, невмешательстве во внутренние дела других стран, борьбе с расизмом и всеобщей солидарности. Кроме того, по его словам, Бразилия стремится, чтобы Латинская Америка и далее оставалась континентом без ядерного оружия и без иностранных военных баз. «Бразилия не поддерживает никаких мер принуждения, никаких военных акций по отношению к другим странам. Мы существуем в районе, который традиционно был самым нестабильным в мире, и поэтому мы хорошо знаем, как важно учитывать необходимость устойчивого равновесия в мире, и как важно избежать распространения как различных видов оружия, так и распространения терроризма», – заявил Рауль Джунгманн Пинто.