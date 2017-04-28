Волгоградский сегмент «оборонки»

Во главе с заместителем министра обороны России Юрием Борисовым комиссия Минобороны посетила волгоградские предприятия АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады» и ООО «Волгоградская машиностроительная компания «Волгоградский тракторный завод» (ВМК «ВгТЗ»). Замминистра проинспектировал ход исполнения заводами гособоронзаказа 2017 года и обсудил с руководством компаний ряд вопросов по формируемой Государственной программе вооружения на 2018–2025 годы.



Готовность к обновлению стратегических сил

– Мы находимся в преддверии новой госпрограммы вооружения, которую по распоряжению Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами должны в этом году представить ему на утверждение, – заявил Юрий Борисов при посещении ФНПЦ «Титан-Баррикады». – В будущем программном периоде наивысшим останется приоритет Стратегических ядерных сил.

По его словам, с 2018 года новая госпрограмма должна стать основным стратегическим документом, в соответствии с которым будет осуществляться развитие Вооружённых Сил России.

Юрий Борисов напомнил журналистам, что центр входит в состав корпорации «Московский институт теплотехники», которое проводит модернизацию существующего парка СЯС. В настоящее время идёт интенсивное перевооружение войск на новые комплексы. Поэтому для Мин­обороны небезынтересно, в каком состоянии находятся основные участники кооперации и насколько они готовы к выполнению новых планов.

– Считаю, что у предприятия хорошее будущее, загрузкой оно будет обеспечено, — отметил замминистра.



Цена вопроса

Как известно, Воздушно-десантные войска – наиболее мобильный род войск. В связи с этим их вооружение, военная и специальная техника имеют определённую специфику. И именно Волгоградский тракторный завод играет главную роль в разработке и производстве их современных образцов для ВДВ.

– Мы приехали посмотреть, как завершаются контракты и насколько предприятие готово к выпуску новых моделей боевых машин десанта БМД-4М, бронетранспортёров БТР-МДМ, и ознакомиться с тем, как осуществляется модернизация парка предыдущего поколения гусеничной техники БМД-2, связанная с изменением тактико-технических характеристик, – сказал Юрий Борисов.

В работе комиссии участвует командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Ему адресовалось предложение Юрия Ивановича о необходимости при участии представителей ВДВ просчитать стоимость всего жизненного цикла новой и модернизируемой техники на ВМК «ВгТЗ» для десантников, поскольку Минобороны переходит на долгосрочные контракты с поставщиками.

Помимо этого, состоялось обсуждение возможностей предприятия по объёмам выпуска техники. Заместителю министра обороны рассказали о ходе работ по новым проектам боевых машин для десантников.

В будущем программном периоде наивысшим останется приоритет Стратегических ядерных сил

Не спешить с новинками

Не секрет, что информационное поле периодически будоражат, мягко говоря, домыслы о якобы планируемом закрытии то ВМК «ВгТЗ», то ОАО «Курганмашзавод». В действительности всё выглядит иначе.

Как рассказал Юрий Борисов, в Минобороны внимательно следили за ситуацией с вышеупомянутыми заводами, которые попали в финансовый кризис в «лихие 90-е» и не могли из него выбраться.



Не помогло им и вхождение в концерн «Тракторные заводы». Несколько лет назад военное ведомство профинансировало работы по модернизации БМП-3, БМД-4, созданию БРТ-МДМ «Ракушка», «Спрут-СДМ». Работы были успешно выполнены. Вот только помимо создания новых образцов необходимо научиться выпускать их серийно, ритмично и при нужном качестве. Тем временем кризис на заводах обострялся, риск развала предприятий возрастал.

Между тем в стране нет других активов по производству бронетехники типа БМП и БТР, которые могли бы выйти на объёмы серийных поставок, нужных Минобороны. Так что мощный рывок в производстве новых машин предстояло сделать курганцам и волгоградцам. Необходимость именно рывка обусловлена тем, что имеющаяся на вооружении техника стала морально устаревать и уступать зарубежным аналогам по ряду параметров.

Помимо создания новых образцов техники, необходимо научиться выпускать их серийно

В прошлом году на совещании в Сочи, которое проводил Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Владимир Путин, был поставлен вопрос о необходимости снижения рисков. Было решено разобраться с долговыми обязательствами, погасить их и после этого передать заводы под крыло «Ростеха», что позволит выстроить всю технологическую цепочку с участием смежников, уже находящихся в структурах госкорпорации.

В настоящее время ВМК «ВгТЗ» предлагает военному ведомству закупить свою новую разработку – бронетранспортёр БТ-3Ф. Его сконструировали для замены бронетранспортёра МТ-ЛБ, который выпускался на Украине.

– Практика инициативных работ Министерством обороны приветствуется. Но есть правило: любая техника, созданная в инициативном порядке, должна соответствовать нашим требованиям. Мы не присутствуем в процессе создания инициативной техники, поэтому закупим лишь небольшую партию, проведём испытания и по результатам сделаем выводы, — заявил Юрий Борисов.

На подходе и другие новинки, например «Курганец-25». Здесь у Минобороны в принципе такая же позиция: успешное прохождение государственных совместных испытаний плюс готовность производства – только тогда и можно говорить о госзаказе.

– Серийное производство начнётся с 2021 года. Опытная партия в процессе войсковой эксплуатации позволит выявить все узкие места, – сообщил замминистра. – У нас есть время и возможность учесть все технические риски, связанные с доводкой двигателя, с автоматической трансмиссией, прицельными комплексами.

В настоящее время, образно выражаясь, Минобороны имеет синицу в руках.

– Синица по цене дешевле, и пока нас устраивает, – сказал Юрий Борисов, имея в виду возросшие возможности БМП старого поколения за счёт модернизации и оснащения её новым боевым отделением, новой электроникой, в том числе баллистическим вычислителем, новыми оптическими системами прицелов.