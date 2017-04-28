Стратегия совместных действий

Глобальная безопасность: вызовы XXI века





26 – 27 апреля в российской столице проходила VI Московская конференция по международной безопасности. В ней приняли участие более 700 гостей: министры обороны и делегации военных ведомств, представители экспертного сообщества и академических кругов из 85 государств, а также руководство ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ОДКБ, МКК. Для освещения работы конференции прибыли 227 журналистов из 36 иностранных государств, в том числе США, Великобритании, Франции, Германии, Китая, Японии, Турции, Австралии.

В повестке конференции, подчеркнул в своём приветствии к её участникам Президент России Владимир Путин, серьёзные, требующие взвешенных, консолидированных подходов темы. Прежде всего это борьба с терроризмом как с основной угрозой глобальной и региональной безопасности и стабильности. А также вопросы политико-дипломатического урегулирования многочисленных конфликтов, в первую очередь на Ближнем Востоке и в Северной Африке. «Уверен, что открытые, конструктивные дискуссии, которые состоятся на площадке форума, предоставят участникам хорошую возможность для обмена наработанным опытом и информацией, расширения профессиональных контактов. Такой прямой, плодотворный диалог, укрепляющий партнёрство, сегодня в высшей степени необходим», – говорится в приветствии главы Российского государства, которое при открытии конференции зачитал секретарь

Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

Со вступительным словом на конференции выступил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Особое внимание глава российского военного ведомства уделил угрозам, исходящим от мирового терроризма. «Несмотря на то что эта тема превалирует в дискуссиях самых разных уровней, договориться о координации действий в борьбе с терроризмом, а также принять необходимые решения по его искоренению до сих пор не удалось. Политические разногласия и взаимное недоверие препятствуют реализации инициативы Президента России о создании широкой международной антитеррористической коалиции, озвученной на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», – отметил министр обороны России.

По его словам, продолжает нарастать поток беженцев из подконтрольных террористам районов. Вместе с беженцами по всему миру перемещаются и боевики. Зачастую им не нужны какие-либо организационные структуры. Они могут действовать в одиночку.

«Как результат, террористическая активность усиливается. Это подтвердили теракты, совершённые в Париже, Лондоне, Берлине, Стокгольме, Санкт-Петербурге и других городах», – констатировал Сергей Шойгу. В этой ситуации Министерство обороны РФ посчитало важным сохранить в повестке дня конференции тему борьбы с терроризмом как главной угрозой глобальной безопасности.

Сегодня, сказал далее министр обороны РФ, передовым рубежом противостояния «Исламскому государству» остаётся Сирия. Здесь сконцентрированы основные силы этой организации и отсюда ведётся управление бандформированиями. Именно поэтому руководством России было принято решение оказать законному правительству Сирии военную помощь в борьбе с ИГИЛ.

«После освобождения Алеппо потенциал террористов был существенно подорван», – отметил Сергей Шойгу. В то же время сирийские вооружённые силы при поддержке ВКС России продолжают наносить удары по отрядам ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры». Благодаря деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон руководители полутора тысяч населённых пунктов по всей стране отказались от вооружённой борьбы с правительственными силами.

Согласованные действия России, Ирана и Турции, выступивших гарантами введения режима прекращения боевых действий в Сирии, позволили, подчеркнул российский министр, в рамках астанинского форума наладить прямой диалог между вооружённой оппозицией и сирийским правительством. Усилиями трёх стран удалось сдвинуть с мёртвой точки проблему разграничения на местности «Джебхат ан-Нусры» и конструктивной оппозиции.

Сергей Шойгу также заявил, что совместно с партнёрами-гарантами российская сторона намерена принять дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня, так как данный фактор имеет ключевое значение для активизации политического урегулирования кризиса.

Сегодня приоритетом работы в Сирии, продолжил далее Сергей Шойгу, становится возвращение страны к мирной жизни. При этом необходимо исключить ошибки, допущенные в Афганистане и Ираке из-за недостаточного внимания международного сообщества к внутриполитическим процессам в этих странах и их восстановлению.

В этой связи, отметил министр обороны РФ, следует разработать комплексную стратегию совместных действий в освобождённых от бандитов районах. Её основными элементами должны стать борьба с распространением идеологии ИГИЛ; разработка новой конституции страны; обеспечение потребностей населения путём гуманитарной поддержки и восстановления экономической жизни; разминирование территории.

«Полагаю, что только скоординированными действиями возможно в кратчайшие сроки очистить территорию страны от взрывоопасных пережитков войны. Рассчитываем, что в ходе конференции прозвучат и другие предложения по послевоенному восстановлению страны», – сказал Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ обратил внимание участников конференции на то, что долгое время Россия не оставляла попыток наладить взаимодействие по Сирии с США и возглавляемой ими коалицией. Однако полного понимания пока достичь так и не удалось. Сергей Шойгу напомнил, что в 2015 году был подписан Меморандум о предотвращении инцидентов в воздушном пространстве Сирии, направленный на недопущение конфликта при действиях авиации. Однако его применение было приостановлено Россией после удара американскими крылатыми ракетами по сирийскому аэродрому Шайрат.

«Ракетный обстрел оцениваем как грубое нарушение международного права, кроме того, действия Вашингтона создали угрозу жизни наших военнослужащих, которые ведут в Сирии борьбу с терроризмом. Такие шаги вынуждают нас принять дополнительные меры по обеспечению безопасности личного состава российской группировки войск», – сказал Сергей Шойгу. И добавил, что, если Соединённые Штаты на самом деле нацелены на ликвидацию «Исламского государства» в стране, Россия готова поддержать их усилия.

Министр обороны России также отметил, что в программу VI Московской конференции включена тема европейской безопасности, обсуждение которой следует вести в контексте борьбы с международным терроризмом. Совместными действиями всех заинтересованных сторон, включая Россию, необходимо разработать эффективную антитеррористическую стратегию. Однако вместо стремлений к объединению усилий современная Европа культивирует антироссийские фобии, нагнетает страхи и якобы имеющиеся угрозы с Востока.

«Хотел бы подчеркнуть, что действия России по укреплению обороноспособности являются сбалансированной реакцией на расширение Североатлантического альянса, освоение им военной инфраструктуры в приграничных с Россией государствах, размещение в них своих воинских контингентов», – сказал Сергей Шойгу.

«Россия заинтересована в новых идеях, готова к открытому обсуждению любых инициатив, которые способствуют укреплению нашей общей безопасности».



Министр обороны РФ генерал армии С.К. ШОЙГУ

По его словам, НАТО – это военно-политический блок, а не общество филателистов. Он ведёт курс на проецирование силы вблизи российских границ, вовлечение в орбиту своего влияния всё новых и новых государств. В качестве примеров Сергей Шойгу привёл Черногорию, которую усиленно тащат в НАТО, продвижение военной инфраструктуры Организации Североатлантического договора в Арктике, деятельность в рамках «полицейской» авиационной миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Прибалтики.

«Рассматриваем такие действия НАТО, как демонстрацию силового продвижения своих интересов. При обсуждении европейской безопасности неоднократно поднимался вопрос о важности соблюдения договорённостей по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве и на море. Считаем эти соглашения важными именно сейчас, когда уровень доверия находится на предельно низком уровне», – подчеркнул министр обороны России.

Вместе с тем в последнее время, отметил далее Сергей Шойгу, наблюдаются определённые изменения во взглядах Брюсселя на выстраивание отношений с Россией. Сегодня Европа заинтересована в создании основы для движения вперёд, в восстановлении доверия. Всё чаще раздаются голоса о необходимости возобновления диалога, бесперспективности санкционного давления. Конкретные предложения по восстановлению взаимодействия были озвучены российскими экспертами в июле прошлого года и остаются в повестке переговоров. Слово за Североатлантическим альянсом.

Встречи глав военных ведомств разных государств в апреле в Москве, сказал министр обороны в заключение своего выступления, стали хорошей традицией. Россия заинтересована в новых идеях, готова к открытому обсуждению любых инициатив, которые способствуют укреплению нашей общей безопасности. Очевидно одно: чтобы совместно справиться с задачами по поддержанию мира и стабильности, мы должны определить вызовы и угрозы. Сегодня крайне важно договориться о мерах сотрудничества, опираясь на положительный опыт и учитывая возможный вклад каждого государства.



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Состояние европейской безопасности, перспективы и тенденции её развития – темы выступления на конференции начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерала армии Валерия Герасимова. По его словам, Европа постепенно превращается из наиболее стабильного и спокойного в военном отношении региона в зону повышенной напряжённости и конфронтации. Это результат действия нескольких факторов.

Прежде всего это ухудшение взаимоотношений между Россией и НАТО. Сегодня они находятся в самой низкой точке с момента окончания холодной войны. Решениями саммитов НАТО в Великобритании и Польше закреплено, что Россия является главным источником военных угроз. В этой связи, отметил генерал армии Валерий Герасимов, резко возросли масштабы военной деятельности Североатлантического альянса на «восточном фланге». Увеличивается численность сил первоочередного задействования, а также иностранных воинских контингентов в Восточной Европе. Дополнительные формирования и штабная инфраструктура размещаются в странах Балтии, Польше, Румынии и Болгарии.

«Сегодня практически все контакты по линии военных экспертов свёрнуты. Всё это способствует дальнейшему ухудшению отношений России и альянса».



Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ

генерал армии В.В. ГЕРАСИМОВ

По всей линии соприкосновения Россия–НАТО накапливаются наступательные вооружения. Наращивается ёмкость аэродромов и портов. Создаются центры для хранения запасов материальных средств. Это позволит альянсу оперативно нарастить свою группировку за счёт переброски в регион сил первоочередного задействования НАТО. Также негативное влияние на региональную безопасность оказывают планы Пентагона по модернизации тактических ядерных боеприпасов и мест их хранения в Европе. Это порядка двухсот авиабомб, размещённых в Бельгии, Италии, Нидерландах, ФРГ и Турции.

«Реализация планов по расширению альянса нарушает баланс сил в регионе, повышает риски военных инцидентов. Все эти действия блока носят деструктивный и провокационный характер», – подчеркнул начальник российского Генштаба.

Второй фактор, отметил далее он, связан с развёртыванием в Европе системы ПРО НАТО. Сегодня она выведена на уровень начальной оперативной готовности. В её состав включены наземный противоракетный комплекс «Иджис эшор» в Румынии, форсируются работы по развёртыванию к 2018 году американских противоракет на территории Польши.

На базе ПРО в Румынии размещены универсальные пусковые установки, с которых могут осуществляться пуски не только противоракет, но и крылатых ракет «Томагавк». Такие же установки планируется развернуть в Польше. В результате под прицелом крылатых ракет окажутся все стратегические объекты, расположенные в европейской части России.

«Мы, безусловно, принимаем необходимые меры для парирования этой угрозы. Но главное состоит в том, что Европа от размещения элементов ПРО безопасней не становится», – сказал Валерий Герасимов.

Третьим дестабилизирующим фактором, по словам начальника российского Генштаба, являются неурегулированные конфликты. Особенно негативное влияние на обстановку в Европе оказывает вооружённое противостояние на юго-востоке Украины. Его урегулирование возможно только политическим путём. Однако европейские страны оказывают военную помощь киевскому режиму, тем самым провоцируя его на продолжение войны.

С третьим фактором тесно связан, продолжил генерал армии Валерий Герасимов, четвёртый – возрастание угрозы терроризма и радикализма в Европейском регионе. Рост угрозы стимулируется увеличением миграционных потоков в Европу из нестабильных стран Ближнего Востока и Северной Африки.

И, наконец, ещё один фактор связан с зарождением новых вызовов безопасности в киберпространстве. По словам генерала армии Валерия Герасимова, Североатлантическим альянсом начата практическая отработка порядка введения в действие статьи 5 («Коллективная оборона») Вашингтонского договора в случае кибератаки на технические средства систем государственного и военного управления стран – участниц НАТО. Но в современных условиях истинные источники подобных атак идентифицировать практически невозможно. В этой связи появляется возможность абсолютно бездоказательно назначать виновных и воздействовать на них военными методами.

«Условия для того, чтобы переломить влияние перечисленных деструктивных факторов, в настоящее время отсутствуют», – подчеркнул Валерий Герасимов. И добавил, что главная проблема безопасности современной Европы заключается в том, что доверие между Западом и Россией катастрофически уменьшается.

Площадка, на которой можно было бы встретиться и хотя бы прояснить свои позиции, намерения и опасения, считает генерал армии Валерий Герасимов, есть – это Совет Россия–НАТО. Но на ней нет диалога между военными. Сегодня практически все контакты по линии военных экспертов свёрнуты. Всё это способствует дальнейшему ухудшению отношений России и альянса.

Странами Запада, отметил далее начальник российского Генштаба, наращивается масштаб развязанной против России жёсткой информационной войны. При просмотре сообщений европейских и американских средств массовой информации создаётся впечатление, что практически все негативные события, происходящие в мире, — дело рук или российских спецслужб, или российских хакеров. Цель этой дезинформационной кампании вполне очевидна: как можно сильнее очернить Россию и принизить её роль в борьбе с международным терроризмом, в решении других международных проблем.

По его словам, реально оценивая сложившуюся обстановку, в России видят два варианта её развития.

Первый – пессимистический. Существующие противоречия, и прежде всего между Россией и НАТО, продолжают углубляться. Происходит дальнейшее расширение альянса, сохраняется его масштабная военная деятельность на «восточном фланге». Россия будет вынуждена адекватно реагировать на обстановку и проводить необходимые меры сдерживания. Общие вызовы и угрозы, которые Западу и России необходимо решать совместными усилиями, будут оставаться без должного ответа. В результате европейская безопасность будет только ухудшаться.

Второй вариант — оптимистичный. Запад и Россия начинают понимать интересы и обеспокоенности друг друга. Между ними устанавливается диалог, постепенно укрепляется доверие, налаживаются открытые и прагматические отношения. Европейские политики отказываются от навязывания своих условий выстраивания отношений с Россией.

«Я уверен, что развитие событий именно по этому сценарию позволит укрепить безопасность и стабильность в Европе», – заявил начальник российского Генштаба. И подчеркнул: «Но, будучи реалистами, мы предпринимаем конкретные практические меры по парированию новых вызовов и угроз. Причём не только своей, но и европейской безопасности».

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С докладами на форуме выступили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности РФ генерал армии Александр Бортников и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, которые представили позиции Российской Федерации по ключевым вопросам международной безопасности.

Сергей Лавров в своём выступлении отметил, что ситуация в мире не становится ни более стабильной, ни предсказуемой. Напротив, на наших глазах усиливается напряжённость на глобальном и региональном уровнях. Впервые за всю историю, сказал далее глава российского внешнеполитического ведомства, террористы замахнулись на создание государственного образования – халифата с собственной территорией, населением, человеконенавистнической идеологией. На различных уровнях много говорится о необходимости активизации борьбы с этим всеобщим злом. Однако слова словами, а на практике дело так и не сдвинулось с мёртвой точки. Налаживанию подлинно совместных действий, созданию широкого антитеррористического фронта, как предложил Президент Российской Федерации В.В. Путин в ООН в сентябре 2015 г., по-прежнему мешают политические амбиции и двойные

стандарты.

Всплеск террора, разумеется, сказал далее Сергей Лавров, не должен заслонять другие опасные вызовы, с которыми сегодня сталкивается мир. Серьёзную озабоченность вызывает деградация обстановки вокруг Корейского полуострова, связанная с продолжающейся реализацией Пхеньяном ракетно-ядерных программ, но также и с непропорциональным наращиванием под предлогом «северокорейской угрозы» военной активности США и их союзников в регионе. Крайне дестабилизирующим фактором остаётся форсированное размещение на юге полуострова американских комплексов THAAD – составного элемента глобальной противоракетной обороны США.

«Мы полностью солидарны с консолидированной позицией международного сообщества относительно политики Пхеньяна, подтверждаем приверженность всем резолюциям СБ ООН. При этом очевидно, что силовые варианты, которые начинают публично упоминаться, чреваты катастрофическими послцедствиями для Корейского полуострова и всей Северо-Восточной Азии», – отметил глава МИД России.

Что касается другой части мира – Евроатлантики, то не может, подчеркнул Сергей Лавров, не тревожить сохраняющийся там значительный конфликтный потенциал, во многом подпитываемый односторонними действиями Североатлантического альянса.

В свою очередь глава ФСБ России Александр Бортников, выступая на конференции, особо выделил тему угрозы международного терроризма.

«Главари крупнейших международных террористических группировок, таких как «Исламское государство», «Джебхат ан-Нусра», а также остатки ранее существовавших структур «Аль-Каиды» (все три организации запрещены в РФ), осознавая, что им грозит полное уничтожение в зоне их прежнего доминирования, начали менять свою тактику. В частности, они активизировали переброску боевиков в Афганистан, Йемен и в глубь Африки, а также приступили там к созданию опорных пунктов и баз. Фактически речь идёт о формировании новой масштабной террористической сети», – сказал он при этом.

Директор ФСБ также подчеркнул, что сохраняющийся потенциал международных террористических организаций свидетельствует о том, что страны, ведущие борьбу с терроризмом, всё ещё практикуют разноплановые подходы. По мнению Бортникова, для решения этих вопросов, избавления от архаизмов времён холодной войны и выстраивания эффективного антитеррористического фронта необходимо сообща выработать единые стандарты, которые определяли бы логику совместных действий на указанных направлениях. «И лучшей площадкой для проведения такой работы является ООН», – отметил он.

Диалог с позиции силы продолжают вести западные партнёры, но с Россией такая тактика бесперспективна, подчеркнул в своём выступлении директор СВР Сергей Нарышкин. По его словам, ещё в начале года у политиков и военных в различных регионах мира были определённые надежды на то, что возобладает реалистичный вектор в мировых делах.

Пока надежды не оправдываются. Приходится констатировать, отметил далее Сергей Нарышкин, что партнёры на Западе так и не смогли преодолеть инерцию, они продолжают попытки вести диалог с позиции силы и без оглядки на нормы международного права. Но стремление под разными предлогами навязать свою волю может привести только к «дальнейшей хаотизации мировой системы», что является причиной практически всех международных кризисов.