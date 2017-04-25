Чернобыль: символ мужества

26 марта – международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф

«По вине оперативного персонала на Чернобыльской АЭС произошёл взрыв реактора с разрушением его активной зоны и выбросом радиоактивности в атмосферу и на местность. Пожар, начавшийся сразу после взрыва, потушен, но пожарные и сотрудники станции при тушении возгорания получили тяжёлое радиоактивное облучение. В настоящее время обстановка на Чернобыльской АЭС в целом находится под контролем».

Такой была изначальная информация, доложенная Генеральному секретарю ЦК КПСС в апреле 1986 года. Примерно таким же было и сообщение Совета Министров СССР, переданное в средства массовой информации. Так был создан образ чрезвычайной ситуации, сложившейся на Чернобыльской АЭС…

Закон СССР от 12 мая 1991 года и все последующие законодательные акты Российской Федерации имеют одно и то же название – «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Кстати сказать, этот закон положил конец дискуссиям и спорам о том, что же было в Чернобыле: авария или катастрофа. Закон чётко констатирует: на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года произошла катастрофа.

От последствий чернобыльской катастрофы, по разным данным, пострадали несколько миллионов мирных граждан, проживающих в разных регионах страны. И совершенно очевидно, что если бы не самоотверженная работа ликвидаторов, то пострадавших было бы несоизмеримо больше.

Главным действующим лицом в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы стали Вооружённые Силы. И это объяснимо: только армия с её технической оснащённостью, профессионализмом, организованностью и дисциплиной, с патриотизмом её личного состава, воспитанного в духе готовности к самопожертвованию ради Отечества, могла справиться с абсолютно новым, неосвоенным ранее видом спасательной операции.

В течение первых двух недель мая 1986 года в Чернобыле были созданы войсковая группировка сил и система управления и руководства их действиями. Вместе с тем скоро стало ясно, что если для ликвидации последствий и дальше направлять кадровые части, то это негативно скажется на боеспособности армии. Поэтому к выполнению работ в Чернобыле решили привлечь мобилизационные ресурсы с участием кадрового офицерского состава в качестве командного звена.

Для участия в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы было привлечено 321 воинское формирование

Для участия в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы было привлечено 321 воинское формирование из 15 военных округов, трёх флотов и двух флотилий, трёх групп войск за рубежом. Общая численность задействованных военнослужащих неизвестна, но в наше время всё чаще звучит цифра 600 тысяч человек.

Руководство всеми силами ликвидации последствий осуществляли оперативная группа Политбюро ЦК КПСС, правительственная комиссия при Совете Министров СССР и оперативная группа Министерства обороны СССР. С декабря 1986 года оперативную группу Министерства обороны СССР сменила 912-я оперативная группа гражданской обороны.

Для участия в ликвидации последствий катастрофы были отмобилизованы военнообязанные четырёх мобилизационных возрастных групп: II, III, IV, V. Конечно, в Чернобыль не направлялись поголовно все военнообязанные запаса. Многие из них не прошли медкомиссию по состоянию здоровья. Многие «чернобыльцы» справедливо считают ликвидацию последствий чернобыльской катастрофы войной.

В Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 29 мая 1986 года № 634-188 «О проведении дезактивационных работ в районах Украинской ССР и Белорусской ССР, подвергшихся радиоактивному загрязнению в связи с аварией на Чернобыльской АЭС, в частности, говорилось:

«1. При устранении последствий аварии на Чернобыльской АЭС весь объём работ по ликвидации последствий возложить на Вооружённые Силы СССР.

2. Задачи войск:

– предотвращение распространения радиоактивного загрязнения на прилегающую территорию;

– проведение дезактивации объектов ЧАЭС и населённых пунктов;

– захоронение 4-го энергоблока и обеспечение ввода в строй 1, 2, 3-го энергоблоков.

3. Учитывая большие масштабы дезактивационных работ, ускорить развёртывание соответствующих соединений, частей и подразделений, призвать из запаса на специальные учебные сборы сроком до 6 месяцев необходимое количество военнообязанных, а также привлечь из народного хозяйства в установленном порядке транспортные средства и другую технику на период выполнения работ. Призыв военнообязанных осуществлять сверх лимитов, установленных Министерству обороны…»

К осени 1990 года объёмы работ по ликвидации последствий уменьшились настолько, что на высшем уровне было принято решение продолжить выполнение очистительных работ в РСФСР, Белоруссии, Украине на республиканском уровне силами специально подготовленных для этого команд, а части и соединения Министерства обороны из района ликвидационных работ вывести. 22 ноября 1990 года стал последним днём функционирования 912-й оперативной группы Гражданской обороны СССР, осуществлявшей координацию и управление деятельностью всех воинских формирований и частей Министерства обороны.

Реальное участие армии в ликвидационных работах уточняет общий срок ликвидационных работ в Чернобыле, считая 22 ноября 1990 года последним днём ликвидации последствий чернобыльской катастрофы на государственном уровне.

Следует особо подчеркнуть, что ликвидационная кампания по устранению последствий чернобыльской катастрофы явилась событием исторической важности в жизни страны. Мужество и героизм, проявленные военнослужащими кадра и запаса, необходимо воспевать в произведениях народного творчества и использовать в патриотической и воспитательной работе.



