В диалоге с миром

Сегодня открывается Московская конференция по международной безопасности, которую Минобороны России в шестой раз проводит с приглашением представителей всех заинтересованных в мирном диалоге иностранных государств и глав военных ведомств со всего мира.

Для участия в форуме в Москву прибыли министры обороны и делегации военных ведомств, представители экспертного сообщества и академических кругов. Всего более 750 гостей из 86 стран со всего мира, а также руководство международных организаций: ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ОДКБ и МККК.

На открытии конференции, как ожидается, с докладами выступят министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации генерал армии Александр Бортников, которые представят позиции России по ключевым вопросам международной безопасности.

Проводимая под эгидой военного ведомства конференция посвящена наиболее острым проблемам глобальной и региональной безопасности. В центр московской конференции, как отмечают организаторы, вынесены вопросы борьбы с международным терроризмом, проблемы безопасности в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Центральной Азии, а также роль военных ведомств в укреплении безопасности в этих регионах. В ходе дискуссий также планируется обсудить проблемы терроризма на Ближнем Востоке, влияния ПРО и безопасности информационного пространства.

Наряду с насыщенной программой двухдневного форума на его полях спланирован ряд двусторонних встреч на уровне глав военных ведомств. Накануне VI Московской конференции по международной безопасности министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу уже провёл переговоры со своими коллегами – министром обороны Монголии Бадмаанямбуугийном Бат-Эрдэнэ и главой оборонного ведомства Сербии Зораном Джорджевичем. В ходе обеих встреч участники обсудили планы расширения двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

На встрече с министром обороны Монголии генерал армии Сергей Шойгу, в частности, выразил удовлетворение текущим уровнем сотрудничества и подтвердил планы Минобороны России по наращиванию взаимодействия в сфере оперативной, боевой и кадровой подготовки.

Для участия в форуме в Москву прибыли министры обороны и делегации военных ведомств, представители экспертного сообщества и академических кругов из 86 стран мира

«Наше взаимодействие в сфере оперативной и боевой подготовки, особенно в сфере подготовки кадров, на наш взгляд, следует развивать и продолжать», – заявил Сергей Шойгу.

Глава российского военного ведомства при этом подчеркнул, что, помимо сотрудничества на уровне министерств обороны, взаимодействие идёт также по линии Восточного военного округа и вооружённых сил Монголии. Так, начиная с 2008 года на двусторонней основе регулярно проводится совместное антитеррористическое учение «Селенга», в котором задействованы крупные силы и средства армий двух стран. В этом году, как сообщается, манёвры пройдут на территории Монголии.

В свою очередь министр обороны Монголии подчеркнул, что российская сторона сегодня оказывает большую помощь и поддержку монгольским военным в подготовке кадров. «В настоящее время более чем в 20 высших военных учебных заведениях России обучаются около 350 военнослужащих вооружённых сил Монголии», – констатировал министр. При этом он добавил, что подготовка военных кадров в российских военных вузах осуществляется на льготной или безвозмездной основе.

Бадмаанямбуугийн Бат-Эрдэнэ также отметил, что с этого года монгольские дети начали обучение в Кызыльском президентском кадетском училище в России. Эта договорённость, к слову, была достигнута на предыдущей Московской конференции по безопасности.

По завершении переговоров монгольский министр рассказал журналистам, что на встрече с главой российского военного ведомства обсуждались также вопросы оказания военно-технической помощи. Учитывая давние тесные связи в рамках военно-технического сотрудничества, монгольская сторона обратилась к России с просьбой продлить соглашение об оказании помощи с вооружением для вновь созданных войск противовоздушной обороны.

Площадка московского форума позволяет вести обмен мнениями по широкому кругу актуальных проблем безопасности

Приветствуя на VI Московской конференции по международной безопасности своего сербского коллегу Зорана Джорджевича, Сергей Шойгу отметил обоюдную заинтересованность военных ведомств России и Сербии в продвижении контактов в военной и военно-технической сферах. Как подчеркнул глава российского военного ведомства, в лице Белграда Москва видит надёжного, проверенного временем партнёра, который также отстаивает основные принципы международной безопасности.

Победа на президентских выборах в Сербии Александра Вучича, по словам министра, укрепляет уверенность России в том, что дружеские и партнёрские отношения будут развиваться. «Просил бы передать ему от меня поздравления и самые искренние пожелания успехов, – добавил Сергей Шойгу. – Наши регулярные встречи подтверждают взаимную заинтересованность оборонных ведомств России и Сербии в развитии конструктивных отношений».

Министры обороны России и Сербии в ходе встречи обсудили в том числе участие сербских военных в запланированном в этом году на территории Казахстана учении Организации Договора о коллективной безопасности. Кроме того, сербский министр подтвердил нацеленность на развитие военно-технического сотрудничества и взаимодействия в области военного образования. В числе перспективных направлений было также названо совместное разминирование в Сирии.

По словам министра обороны Сербии, необходимо, чтобы сербские и российские вооружённые силы были совместно представлены на международной арене. «У всех есть свои проблемы, но у России и Сербии сейчас одни цели, и мы трудимся на благо народа, для свободы народа и надеемся добиться своих целей», – заключил Зоран Джорджевич. Со своей стороны Белград ожидает приезда в Сербию министра обороны РФ, чтобы более детально обсудить дальнейшие планы. А на предстоящей конференции, по словам сербского министра, он намерен озвучить проблемы безопасности, которые затрагивают его республику.



Фото Вадима САВИЦКОГО.