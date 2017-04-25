Со стратегическим размахом

Об итогах зимнего периода обучения в Ракетных войсках стратегического назначения рассказывает заместитель начальника отдела боевой подготовки РВСН полковник Владислав ГОРДЕЕВ.

– Владислав Викторович, перечислите, пожалуйста, наиболее значимые события оперативной (боевой) подготовки в объединениях, соединениях и частях РВСН в зимнем периоде обучения.

– Наиболее значимым событием для личного состава РВСН стало проведение в зимнем периоде обучения инспекции Оренбургского объединения комиссией Министерства обороны РФ. Готовность личного состава и техники РВСН к решению задач обороны государства была подтверждена результатами учения, проведённого инспекцией, все воинские части и подразделения объединения, привлекаемые к проверке, оценены положительно и готовы выполнить задачи Верховного Главнокомандующего в любых условиях обстановки.

– В чём состоит особенность учений, проведённых в РВСН в зимнем периоде обучения? На что было обращено особое внимание командного состава?

– Проведённые учения в воинских частях и подразделениях РВСН в зимнем периоде обучения были направлены на подготовку командиров всех степеней к решению задач боевого применения РВСН в условиях быстро меняющейся обстановки. Кроме того, внимание обращалось на прикрытие, боевое управление с применением авиации, противодействие диверсионно-разведывательным подразделениям условного противника во взаимодействии с ФСБ, МВД и другими силовыми структурами.

– Каким образом изменилась продолжительность несения боевого дежурства на полевых позициях подразделений РВСН, оснащённых ПГРК «Тополь-М» и «Ярс», и как этот фактор сказывается на совершенствовании системы боевого управления войсками и оружием?

– Действительно, с целью совершенствования уровня подготовки личного состава, системы боевого управления войсками и оружием в РВСН с каждым годом наращивается продолжительность несения боевого дежурства на полевых позициях подразделениями РВСН, оснащёнными ПГРК «Тополь-М» и «Ярс». Это позволяет в полном объёме использовать все заложенные в ракетный комплекс тактико-технические характеристики, отработать вопросы боевого управления в условиях, максимально приближенных к боевым, найти пути совершенствования уже имеющихся систем боевого управления, а также определить перспективы на дальнейшее развитие.

– Каких результатов в боевой подготовке достигли подразделения обеспечения и охраны?

– Зимний период обучения для РВСН характеризовался насыщенностью мероприятий боевой подготовки. В первую очередь это связано с проводимыми проверками войск, а также, как я говорил ранее, с наращиванием продолжительности несения боевого дежурства на полевых позициях воинскими частями и подразделениями, интенсивностью проводимых мероприятий тактической подготовки.

Личным составом подразделений охраны и обеспечения РВСН в зимнем периоде обучения отработан широкий круг задач боевого обеспечения ракетных полков несущих боевое дежурство на полевых позициях в условиях низких температур воздуха в Сибири и Центральном регионе России. Отработаны вопросы применения новых образцов поступивших в войска вооружения и техники, обеспечивающих несение боевого дежурства. В марте-апреле 2017 года в РВСН проведён комплекс контрольных проверок, в ходе которых личный состав подразделений охраны и обеспечения показал свою выучку в решении задач боевого обеспечения в любых условиях обстановки. Все проверенные подразделения оценены положительно.

– Изменилось ли что-то в процессе боевой подготовки в частях и подразделениях «отдельного старта»?

- В целях повышения качества обучения личного состава подразделений и воинских частей, вооружённых ракетными комплексами «отдельного старта» (ОС), в период обучения проводится отработка задач несения боевого дежурства в высших степенях боевой готовности. Это положительно влияет на качество обучения личного состава, на выполнение задач в условиях, максимально приближенных к боевым, а также повышает автономность ракетных полков ОС.

Отрабатываются вопросы применения перспективных средств противодействия высокоточному оружию и борьбы с диверсионно-разведывательными подразделениями

Личный состав отрабатывает задачи ведения боевых действий как с применением обычных средств поражения, так и в условиях, когда вероятный противник использовал ядерные средства поражения.

Отрабатываются вопросы применения перспективных средств противодействия высокоточному оружию и борьбы с диверсионно-разведывательными подразделениями вероятного противника.

– Расскажите о ходе приёма и введения в эксплуатацию новой техники в частях РВСН, которые были переоснащены на комплексы стационарного и мобильного базирования «Ярс»?

– На протяжении нескольких лет РВСН решают задачу по перевооружению на новые ракетные комплексы как мобильного, так и стационарного базирования. В 2016 году в боевом составе РВСН появились ещё два ракетных полка мобильного базирования и один ракетный полк ОС, оснащённые ракетными комплексами «Ярс».

В процессе перевооружения личный состав этих частей сдал вооружение и военную технику старого образца. Прошёл переобучение на РК «Ярс» в учебном центре (г. Мирный). На текущий момент личный состав частей решает задачи по приёму новой техники и введения её в эксплуатацию.

В текущем году в РВСН спланирован к перевооружению на РК «Ярс» ещё один ракетный полк мобильного базирования. К концу 2017 года группировка РВСН будет более чем на 50 процентов перевооружена на РК «Ярс».

– В 2017 году пройдут очередные Армейские игры. В каких видах будут представлены РВСН, как проходит отбор участников?

- В 2017 году в рамках Армейских игр будет принимать участие личный состав РВСН: медицинские подразделения – в конкурсе «Военно-медицинская эстафета»; подразделения РХБ защиты – в конкурсе «Безопасная среда»; подразделения инженерных войск – в конкурсе «Безопасный маршрут»; подразделения материально-технического обеспечения – в конкурсе «Полевая кухня»; специалисты кинологических подразделений – в конкурсе «Верный друг»; водители автомобильной техники – в конкурсе «Мастер автобронетанковой техники»; специалисты по ремонту автобронетанковой техники – в конкурсе «Рембат»; специалисты БЛА – в соревновании экипажей БЛА.

В РВСН также определены и проводятся свои специальные конкурсы, но исходя из специфики решаемых войсками задач они раскрыты быть не могут и в общую систему проведения Армейских игр не включены. Но для личного состава РВСН они не менее важны, так как позволяют «стратегическим ракетчикам» состязаться между собой. Один из таких успешно проводимых командованием РВСН конкурсов специальной направленности – «Стратегическое многоборье».

– Каких результатов добились воинские части РВСН по итогам зимнего периода обучения?

– В зимнем периоде обучения контрольным проверкам подвергалось более 40 воинских частей. Проверки проведены комплексными группами Министерства обороны РФ, командования РВСН, а также командующими объединениями и командирами соединений. Результаты проверок показали, что воинские части РВСН с каждым годом показывают прирост уровня обученности личного состава по тактической (тактико-специальной) подготовке. Все воинские части по итогам зимнего периода обучения оценены положительно и готовы выполнять задачи по защите Российской Федерации.