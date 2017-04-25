Спецназ в краю вулканов

На Камчатке прошёл первый чемпионат Восточного военного округа среди подразделений специального назначения, предназначенных для действий в высокогорной местности. Основная цель состязаний – отбор команды, которая представит округ на Всеармейских состязаниях «Эльбрусское кольцо – 2017».

Горный спецназ Камчатка принимает не в первый раз. В прошлом году на склонах «домашних» вулканов Корякский и Авачинский, к слову действующих, проходил учебно-тренировочный сбор перед всеармейскими состязаниями на Эльбрусе. Тогда представители элитных подразделений и соединений специального назначения приобрели бесценный практический опыт действий в высокогорной местности, который впоследствии позволил сборной ВВО занять третье место во всеармейском конкурсе по горной подготовке. И это был бесспорный прорыв.

Не ударил в грязь лицом горный спецназ и на этот раз. Началось всё с марш-броска в высокогорной местности с отработкой специальных задач, как, например, занятие и удержание плацдарма в горной местности, отражение внезапной атаки условного противника. На этом этапе участники соревнований в полной экипировке, со штатным оружием, с рейдовыми рюкзаками массой 20-25 кг, альпинистским снаряжением примерно за четыре часа преодолели расстояние в 17 км. Спецназу приходилось действовать на пределе сил по глубокому снегу в условиях нехватки кислорода да ещё наперегонки со временем.

В полной экипировке, с альпинистским снаряжением и вооружением, на пульсе под 200 ударов в минуту спецназ уверенно преодолевал отвесные скалы

Не успев перевести дух, универсальные бойцы приступили к выполнению новой задачи – транспортировке «пострадавшего». Каждой из групп необходимо было из альпинистского снаряжения сделать импровизированные носилки и доставить условно раненого в назначенную точку. В считаные минуты средство транспортировки было сделано из треккинговых палок, ковриков и верёвок. По условиям соревнований транспортировать «пострадавшего» необходимо было вверх по склону крутизной до 30 градусов на расстояние один километр. Как известно, спецназ своих не бросает! Поэтому все условно пострадавшие из четырёх команд были благополучно доставлены в назначенное место.

Завершающим этапом чемпионата стало скоростное восхождение на Авачинский вулкан. Высота курящейся сопки – 2741 метр. По уровню сложности огнедышащая гора квалифицирована в категории 1Б. Это означает подъём на высоту от 2 тысяч метров по скальному, ледово-снежному участку склона с осыпными и сильно разрушенными скалами. Ещё одной характеристикой маршрута является градус крутизны склона, достигающий иногда отметки 35.

Авачинский вулкан хоть и называется домашним, но имеет крутой нрав и покоряется исключительно отважным и упорным. Летом в хорошую погоду тысячи местных жителей и туристов совершают восхождение к кратеру многовекового исполина. А вот поздней осенью, зимой и ранней весной покорять Авачинский вулкан отваживаются немногие – и только профессионалы.

Но горный спецназ не ищет лёгких путей, поэтому организаторы чемпионата «пошли навстречу» универсальным солдатам и максимально усложнили завершающий этап состязаний. По правилам восхождение к вершине вулкана было скоростным. Участники команд, отправлявшиеся на этап, должны были нести на себе штурмовые рюкзаки, личное оружие. Группе запрещалось растягиваться по склону более чем на 50 метров. И ещё одно условие: нельзя было передавать личное оружие, обмундирование и элементы экипировки другим членам команды.

Восхождение началось в шесть утра. Задачу осложняли ветер 20-25 м/с и снег. В таких условиях универсальные солдаты продвигались к намеченной цели примерно четыре часа. Затем ветер резко стих, позволив горному спецназу заключительные сотни метров дистанции пройти в почти комфортных условиях.

Восхождение оказалось действительно скоростным. Среднее время покорения Авачинского вулкана для тренированных альпинистов в летний период составляет восемь часов. Спецназ, покорявший курящуюся сопку зимой, улучшил этот показатель на несколько часов.

Уставшие, с обветренными и загоревшими лицами, но довольные участники восхождения запечатлели на фото свой триумф прямо у самого жерла дремлющего исполина. Затем команды спустились в базовый лагерь, где прошли подведение итогов чемпионата, награждение и чествование победителей. Там же судейская коллегия объявила список тех, кто был удостоен чести представлять Восточный военный округ на Всеармейских состязаниях «Эльбрусское кольцо – 2017».



Петропавловск-Камчатский