«Армейские международные игры» продолжают набирать популярность среди военнослужащих наших Вооружённых Сил и армий зарубежных стран, которые принимают в них участие. Растёт к АрМИ и зрительский интерес – среди допризывной молодёжи, среди военнослужащих запаса, среди представителей оборонной промышленности. Стараются внимательно отслеживать ход и результаты «Армейских международных игр» военные даже тех государств, которые не принимают в них участия.

Почему сила притяжения АрМИ – этой новой формы боевой подготовки и международного военно-технического сотрудничества - с каждым годом увеличивается? Об этом рассказывает начальник Главного управления боевой подготовки Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Иван БУВАЛЬЦЕВ.

– Иван Александрович, прежде всего давайте напомним читателям время, общее количество и места проведения конкурсов «Армейских международных игр – 2017».

– «Армейские международные игры – 2017» пройдут с 29 июля по 12 августа. Всего будет проведено 28 международных конкурсов по полевой (воздушной, морской) выучке военнослужащих. В том числе пять новых: «Военное ралли» (прохождение экипажами военных внедорожников 1100 км по маршруту Волгоград – Астрахань – Элиста – Волгоград), соревнования расчётов беспилотных летательных аппаратов, «Страж порядка» (конкурс военной полиции с использованием полосы препятствий «Гонки героев»), «Дорожный патруль» (соревнование инспекторов военных автомобильных инспекций) и «Воин Содружества» (конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих). Что касается «Воина Содружества», то этот конкурс проводился и раньше, но вне программы «Армейских международных игр». Теперь он в эту программу включён.

В 2015 году все конкурсы проводились в России. В 2016-м два конкурса уже проходили на территории Казахстана. В этом году на территории России будет проведено 17 конкурсов, а на территории (в акватории) государств - наших ближайших партнёров - 11.

В Китайской Народной Республике пройдут 6 конкурсов. Местом проведения четырёх из них – «Суворовского натиска», «Безопасной среды», «Мастера-оружейника» и «Чистого неба» – станет полигон возле города Корла на западе Китая. «Авиадартс» пройдёт в Чаньчуне, «Десантный взвод» – в Гуаньшуне.

В Республике Казахстан на полигоне Гвардейский пройдут три конкурса: «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж» и соревнования расчётов БЛА.

Столица Республики Беларусь город Минск примет у себя участников конкурса «Воин Содружества».

В акватории Каспийского моря Азербайджанской Республики в районе Баку состоится конкурс экипажей надводных кораблей «Кубок моря».

Для проведения конкурсов будут задействованы 22 полигона.

Так что рост популярности «Армейских международных игр» очевиден. Это выражается в увеличении количества конкурсов (13 в 2015 году, 23 – в 2016-м), стран-участниц (16 в 2015 году, 19 – в 2016-м), зрителей, аккредитованных российских и иностранных журналистов.

– Сколько стран объявили о своём участии в АрМИ-2017?

– О своём согласии принять участие в «Армейских международных играх» 2017 года уже объявили 20 государств. 17 из них выразили готовность направить в общей сложности 90 команд (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Индия, Казахстан, Китай, Лаос, Марокко, Монголия, Никарагуа, Сербия, Сирия, Таиланд, Узбекистан, Фиджи). Три государства – Зимбабве, Иран и Пакистан – подтвердили участие в Играх; конкурсы, в которых они примут участие, будут ими определены позже.

Кроме того, выразили заинтересованность участия в АрМИ-2017 Австрия, Израиль, Иордания, Кувейт, Парагвай, Перу и Уганда.

Надеюсь, что ещё ряд государств, которые пока не определились, примут участие в Играх – время для подачи заявки до 1 июля ещё есть.

– Команды России на конкурсах показывают, как правило, хорошие результаты. В связи с этим из зарубежья многие приезжают к нам, чтобы поучиться, взять на вооружение наш опыт подготовки специалистов, экипажей, расчётов… Чем ещё обусловлен рост популярности «Армейских международных игр», кроме как желанием ознакомиться с нашим опытом?

– Конечно же, многие к нам приезжают, чтобы ознакомиться с методиками и условиями подготовки наших экипажей, расчётов.Едут к нам и для того, чтобы сравнить в действии современную российскую боевую технику, которая используется на конкурсах, с той, что стоит на вооружении в их странах.

Немаловажно и то, что принимающая сторона оказывает радушный приём зарубежным гостям и обеспечивает высокий уровень организации состязаний.

Характер состязаний ближе к реальным боевым действиям – и на конкурсе, и в бою фортуна улыбается тем, кто быстрее и точнее

– Когда об «Армейских международных играх» говорят как о новой форме боевой подготовки, подразумевается, что эта форма более эффективная, позволяющая существенно повысить уровень профессионального мастерства военнослужащих. Чем именно обеспечивается её эффективность, в чём её отличие от других давно известных форм боевой учёбы, в чём преимущество?

- Армейские игры как форма боевой подготовки эффективны благодаря тому, что в них максимально реализован принцип состязательности. Ведь на первом отборочном этапе в масштабе воинских частей и соединений каждому экипажу, расчёту, отделению предоставляется шанс проявить себя, показав результат, позволяющий пройти дивизионный, армейский, окружной, всеармейский и международный этапы и стать победителем игр.

В этом году в ходе первого этапа в январе – феврале к участию в 28 конкурсах привлекались 8776 экипажей (расчётов, отделений, команд). 2680 из них вышли во второй этап, на уровень объединений. Следующую высоту – выход на окружной этап – смогли покорить в марте 1272 экипажа, расчёта, отделения и команды. Сейчас идёт третий этап, в ходе которого определяются победители в военных округах, которые будут представлять их на Всеармейских соревнованиях. А уже победители Всеармейских соревнований, которые завершатся в июле, представят Вооружённые Силы России на международном этапе.

Согласитесь, выход на каждый следующий этап для экипажа, расчёта или отделения – это победа. А невыход – повод задуматься, приступить к работе над ошибками, продолжить занятия по боевой подготовке более вдумчиво и с большим усердием.

Уже по итогам первого отборочного этапа составляется рейтинг экипажей, расчётов, отделений в масштабе всех Вооружённых Сил. Нижняя часть рейтинга остаётся неизменной. А верхняя, в которую вошли победители этапа, будет меняться в зависимости от результатов, показанных ими на каждом следующем этапе. Таким образом, после четырёх этапов конкурса и, соответственно, трёх обновлений рейтинга появляется итоговый его вариант. Каждый экипаж, расчёт и отделение, принявшие участие в конкурсе, получают своё место в этом рейтинге. Оказаться последним, худшим никому не хочется. Так что АрМИ побуждают военнослужащих расти профессионально.

Сейчас особенно заметны результаты такого роста у танкистов, поскольку «Танковый биатлон» начали проводить раньше остальных конкурсов. В ходе нынешней контрольной проверки за зимний период обучения танкисты стреляли без удовлетворительных оценок – только на «хорошо» и «отлично».

Высокий уровень профессионального мастерства лётчиков, принимавших участие в «Авиадартсе», подтверждается результатами выполнения ими боевых задач в Сирии.

Победитель конкурса «Кубок Каспия» 2015 года экипаж малого ракетного корабля «Град Свияжск» успешно выполнил задачи по уничтожению ракетами «Калибр» объектов инфраструктуры «Исламского государства» (террористической организации, запрещённой в России) на территории Сирийской Арабской Республики.

– А насколько условия конкурсов похожи на боевую работу?

– При разработке этих условий организаторы как раз и учитывали необходимость максимального их подобия реальным боевым задачам. В результате, например, в «Танковом биатлоне» появилась фланговая стрельба из пушки в движении, которая не проводится на обычных занятиях по стрельбе из танка.

Да и сам характер состязаний ближе к реальным боевым действиям - и на конкурсе, и в бою фортуна улыбается тем, кто быстрее и точнее. Либо ты опередишь противника, а в случае Игр – соперника и победишь, либо он тебя.

– Как идёт подготовка российских полигонов к международному этапу АрМИ?

– В этом плане делается очень много. Тем более что министр обороны потребовал от года к году менять места проведения конкурсов. В связи с этим 10 из 22 полигонов, где будут проводиться Всеармейские соревнования и международные этапы Игр в 2017 году, ранее не задействовались в конкурсах. Это позволяет серьёзно обновить инфраструктуру полигонов.