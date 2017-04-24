В первой шеренге парадного строя

Такого красочного и масштабного подведения итогов конкурса «Мисс «Красная звезда» за всю историю его существования ещё не было! Победительниц – курсанток Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского Татьяну Бондаренко, завоевавшую титул «Мисс «Красная звезда» в феврале, и Евгению Грищак, сделавшую победное фото, под звуки сводного оркестра и аплодисменты десятитысячного состава парадного расчёта тепло поздравил и вручил свидетельства и цветы главнокомандующий Сухопутными войсками Российской Федерации генерал-полковник Олег Салюков.

Представитель редакции принял участие в этой церемонии, ставшей одним из незапланированных, но красивых и запоминающихся элементов подготовки к параду Победы 9 Мая на Красной площади.

Татьяна и Евгения явно не ожидали к себе такого внимания высокого военного руководства и тысяч лучших представителей различных видов и родов Вооружённых Сил и других «силовых» ведомств, военных учебных заведений, которые в День Победы пройдут по брусчатке главной площади страны. Победительницы конкурса наравне с ними готовятся к этому одному из самых ответственных мероприятий в своей только начинающейся военной карьере.

Встретиться с девушками на несколько минут удалось в перерыве между прохождениями парадных коробок, когда они немного уставшие и переволновавшиеся от ответственности и напряжения пили горячий чай, готовясь к повторному выходу на продуваемую ветрами тренировочную площадку под хмурое весеннее небо.

Как удалось выяснить, для Татьяны Бондаренко военная служба – дело семейное. Папа Сергей Евгеньевич – полковник, а мама Оксана Геннадьевна – старший прапорщик, военный медик. О военной карьере девочка мечтала с детства. Когда пришла пора определяться с дальнейшими жизненными планами, решила поступать в Военно-космическую академию им. А.Ф.Можайского. По признанию Татьяны, данная академия является одним из лучших военных вузов страны и славится высококвалифицированными специалистами, что и определило её выбор. Специальность у курсанта Бондаренко тоже непростая – «Программно-алгоритмическое обеспечение АСУ РКО».

– Учиться, конечно, непросто. Учёба в военных заведениях очень отличается от учёбы в гражданских. Хоть и намного труднее, но зато на порядок интереснее, – призналась победительница.

– Например, у нас есть полевые выходы, где проходят занятия по военным предметам. Нравится огневая подготовка из различных видов оружия. Справляться с физическими и интеллектуальными нагрузками помогает спорт. Известие об участии в параде Победы обрадовало. Такая возможность редко кому выпадает, – не скрывая волнения поделилась собеседница.

Свидетельства победителей очередного этапа конкурса «Мисс «Красная звезда» девушки получили из рук главнокомандующего Сухопутными войсками РФ генерал-полковника Олега Салюкова

– Парад для меня значит очень много! Это важное для нашей страны событие, для каждого из нас! Участвовать в нём – значит отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне, напомнить всем о великом подвиге наших прадедов. Мои родители будут очень гордиться, когда их дочь пройдёт по главной площади страны! Для того чтобы достойно это сделать, нужно вложить немало сил и времени! Тренировки проходят на одном дыхании, когда понимаешь, для чего всё это. Тренируемся ежедневно, бывает даже что дважды в день. Так, шаг за шагом, день за днём мы постепенно приближаемся к достижению своей цели. В строю я иду в первой шеренге второго батальона, - гордо заявила Татьяна.

О своих планах на дальнейшую жизнь девушка ответила по-военному кратко:

- Главное - красиво пройти на параде, чтобы ещё выше поднять престиж родной академии. Затем успешно окончить вуз и продолжить военную службу. И конечно, как большинство девушек, мечтаю встретить любящего человека, обзавестись семьёй и воспитать детей!

Вторая победительница, фотохудожник Ксения Грищак рассказала историю появления фотографии на конкурсе.

– Честно говоря, это было спонтанное решение. Однажды на прогулке я сфотографировала Татьяну. Снимок получился удачным, и мы решили отправить его в «Красную звезду», так как давно следим за конкурсом.

Фотографией увлекаюсь более пяти лет. Это пришло ко мне внезапно. Просто в один момент захотелось передать красоту окружающего мира. Фотография стала частью моей жизни, без которой я уже не могу обходиться. Я и представить не могла, что всё сложится так удачно. Но теперь точно знаю, что останавливаться на достигнутом не буду! – воодушевлённая успехом заверила Ксения.

Капитан Рустам Рахимов – начальник курса, на котором учатся девушки-победительницы, отметил их старание в освоении знаний и, что очень важно, в подготовке к параду.

– Все наши девчонки – молодцы, в том числе и Татьяна с Ксенией, – отметил начальник курса. – Несмотря на трудности, они даже подают пример многим парням. В одну из прошедших тренировок погода была плохая – ветер, дождь со снегом. Некоторые из ребят приуныли и особого рвения в прохождении не проявляли. Но когда они увидели, как, не прячась от непогоды, чётко, красиво и с улыбками проходят наши девушки-красавицы, сразу же расправили плечи, забыв о холоде и усталости.

– Как раз ко Дню космонавтики отличились девчата из Военно-космической академии, заняв первое место в престижном конкурсе, – объявил генерал-полковник Салюков с высокой трибуны и пожелал двум красавицам достойно пройти в парадном строю!

Под одобрительный гул и аплодисменты участников парадной тренировки главком пожелал всем остальным девушкам также занимать призовые места в подобных конкурсах.

Ну а все мы с нетерпением будем ожидать 9 Мая трансляцию парада Победы с Красной площади, чтобы в очередной раз увидеть всю мощь и красоту этого торжественного мероприятия, в первой шеренге которого будет идти «Мисс «Красная звезда».