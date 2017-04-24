Альма-матер авиаторов

Вместе с филиалами в Сызрани и Челябинске Военно-воздушная академия в этом году наберёт порядка 3 тысяч человек

Военно-воздушная академия имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в Воронеже по праву считается одним из лучших вузов страны. И на параде Победы на Красной площади численность парадного расчёта Военно-воздушной академии – самая внушительная: четыре «коробки», насчитывающие 827 офицеров и курсантов.

О том, какими темпами развивается вуз, о его успехах и достижениях рассказывает начальник Военно-воздушной академии доктор педагогических наук генерал-полковник Геннадий ЗИБРОВ.

– Геннадий Васильевич, для кого готовит специалистов Военно-воздушная академия?

– Академия сегодня сосредоточила в себе подготовку курсантов и слушателей, которой раньше занимались 10 вузов Минобороны. В ней есть два филиала. Академия включает большое количество гарнизонов и частей, где проходит подготовка лётного состава армейской авиации и штурманского состава.

Вуз готовит и выпускает офицеров в интересах Воздушно-космических сил, других видов и родов войск Вооружённых Сил России, ФСБ, МЧС и Росгвардии.

– В нашей академии курсанты представляют все субъекты Российской Федерации: от Камчатки до Калининграда.

В этом году планируется набрать в Военно-воздушную академию имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина вместе с филиалами около 3 тыс. человек, и только в Воронеж для дальнейшего обучения будут отобраны 1.850 курсантов.

–- Перечислите хотя бы несколько из десятков специальностей, по которым проходит обучение. На какие из них растёт конкурс?

Разумеется, всегда останется высоким конкурс на лётчиков и штурманов. Но там жёсткие критерии к требованиям по здоровью. Большую популярность имеют сейчас специальности радиоэлектронной борьбы («Снижение эффективности заметности», «Комплексный технический контроль», «Информационная безопасность»), а также специальность «Строительство и эксплуатация аэродромов и спецобъектов ВКС».

По-прежнему востребованы такие специальности, как «Инженер по самолёту и двигателю», «Инженер по авиационному оборудованию», «Инженер по авиационному радиоэлектронному оборудованию» и «Инженер по авиационному вооружению».

Кроме того, никуда мы не денемся без связистов, метрологов, метеорологов и других.

– Что представляет собой и как совершенствуется учебно-материальная база Военно-воздушной академии?

– В настоящее время у нас в академии отлажена и качественно работает система совершенствования и обновления учебно-материальной базы. Все опытные образцы, которые проходят войсковые и опытные испытания, поступали в вуз до начала серийного выпуска.

Кроме того, у нас есть более 400 воздушных судов различного типа и класса. Передовая тренажёрная база.

– Это, в частности, комплексы радиоэлектронной борьбы оперативно-тактического звена управления «Борисоглебск». А также комплексы «Красуха-2» и «Красуха-4», предназначенные для подавления пилотируемых и непилотируемых летательных аппаратов, «Аваксов», крылатых ракет, бортовых комплексов применения вооружения. В том числе мы учим курсантов работе на «Инфауне», которая защищает личный состав и технику от радиоуправляемых средств поражения

Из авиационной техники у нас представлены самолёты Су-34 и МиГ-31БМ, вертолёты Ка-52 и Ми-28Н. Всё это поддерживается в надлежащем техническом состоянии.

Я уже не говорю о радиолокационных системах дальней навигации (РСДН-5, РСДН-10 и «Скорпион»).

В академию поступают также новые средства радиотехнического обеспечения полётов – РСП (радиолокационные средства посадки).

Наша учебно-методическая база имеет большое количество различного рода автоматизированных систем управления для качественного обучения курсантов и слушателей.

Особенно нам есть, что отметить в направлении, где мы готовим специалистов для беспилотной авиации. Комплексы управления БЛА позволяют обучать целиком расчёты БЛА малой, средней и большой дальности с различными видами нагрузки (видеосъёмка, разведка местности, ретрансляция связи). Первый набор на факультет беспилотных летательных аппаратов был в 2013 году. То есть в следующем году состоится первый выпуск дипломированных специалистов в этой области. Ранее операторов БЛА переподготавливали в войсках. Сегодня мы занимаемся этим целенаправленно.

«Ранее операторов БЛА переподготавливали в войсках. Сегодня мы занимаемся этим целенаправленно»

– Учащиеся уже приступили в этом году к полётам?

- Да. В марте закончился этап теоретической подготовки для лётчиков и штурманов, и с 20-го числа они приступили к практическим полётам. Всего - почти 2 тыс. человек. Некоторые курсанты, которые неплохо успевают по практической части, допускаются к полётам на боевое применение на полигоны. Самые способные летают не только в составе экипажа, но и на месте командира экипажа.

– Как вы используете потенциал научной роты? Есть ли идеи, которые воплощены в жизнь?

– Наши специалисты приняли участие в создании радиолокационных станций, тактико-технические характеристики которых позволяют в инфракрасном режиме сканировать местность и получить изображение любой замаскированной техники или замаскированные позиции личного состава. Далее, после дешифровки, включаем полученную информацию в каталог.

Что мы выигрываем в этом случае? Время. Ведь если есть каталог и составлены образцы, то дешифровщик за короткое время определит, что там находится и даст необходимую с разведывательной точки зрения информацию. Если без такого каталога, можно потратить на расшифровку хоть полдня, то при его наличии достаточно 10 минут, чтобы выдать командиру, принимающему решение по нанесению поражения, все интересующие его данные.

Добавлю, что в ряду наших успехов есть те, которые приносят плоды в ходе выполнения специальных задач в Сирии. Все дешифровщики – наши выпускники, которые ранее проходили обучение на метеорологическом факультете нашего вуза. Это особая каста. Интеллектуалы. У них три года только одна математика идёт. Делается упор на матанализ и теорию вероятностей.

– Насколько система подготовки научно-педагогических кадров отвечает требованиям времени?

– Она эффективна и логически выстроена. Во-первых, с гордостью могу сказать, что на сегодняшний день в академии действует восемь докторских диссертационных советов, где подготовка научно-педагогических кадров ведётся по 16 научным специальностям.

Во-вторых, в адъюнктуре и докторантуре занимаются научной деятельностью в настоящее время более 115 человек. Ежегодно мы набираем 35 человек для защиты степени кандидата наук и 5 человек для работы над докторской диссертацией.

В-третьих, только в прошлом году было защищено 60 диссертаций. Из них пять - докторских.

На сегодняшний день профессорско-преподавательский состав, имеющий учёные звания в академии, насчитывает 72 процента (это – 149 докторов наук и 1.016 кандидатов различных наук). Отмечу, что это очень высокий потенциал. У нас не спящий и не атрофированный, а нормальный педагогический коллектив, который уверенно смотрит и идёт вперёд. Я поясню. Есть, например, «учёные», которые 20-30 лет назад защитились и забыли, о чём была их диссертация. Не занимаются своей тематикой. Так вот, к нашему вузу это никак не относится.

Результаты нашей кропотливой работы с курсантами и слушателями заметны, когда проводится какой-либо конкурс научных работ курсантов среди вузов Министерства обороны, а их, уточню, сейчас 38. И если взять призовой фонд, который выделяется на всех, то 25 процентов от него забирает одна Военно-воздушная академия. Наверное, это о многом говорит. Работы наших курсантов и глубокие, и весомые с научной точки зрения.

– Завершается подготовка парадных расчётов к параду 9 мая на Красной площади, где ваша академия также принимает участие. Расскажите, как проходит подготовка, и какое значение это событие имеет для ваших подопечных.

– Участие в параде на Красной площади для нас всегда почётная миссия. Тем более что мы представляем вид Вооружённых Сил – Воздушно-космические силы. В этом деле мы уже не новички.

Личный состав, который отбирается для участия в параде, имеет высокие показатели в учёбе и в воинской дисциплине. Парад, на мой взгляд, только положительно влияет на их успеваемость по предметам. Здесь они также имеют возможность заниматься.

В этом году численность парадного расчёта Военно-воздушной академии самая внушительная: четыре «коробки» из 827 военнослужащих, в том числе одна офицерская «коробка» в 200 офицеров и три полноценные курсантские «коробки». Помимо того, в составе полного «полка» Воздушно-космических сил на параде пройдут ещё две курсантские коробки Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского (г. Санкт-Петербург) во главе с её начальником генерал-майором Максимом Пеньковым.

Подготовка к параду стартует задолго до прибытия в Алабино, в сентябре. Основа основ – одиночная строевая подготовка. После ранжирования личного состава формируются шеренги, которые комплектуются и занимаются строевой подготовкой сначала по пять человек. И так далее до 20. Когда мы видим, что шеренги сформированы, то ставим их в строй – 20 шеренг по 20 военнослужащих. И тогда уже смотрим общее равнение и диагональ.

По сути, ещё в Воронеже, на первых этапах подготовки, мы составляем двойной парадный расчёт в количестве 1.600 человек. Отбираем лучших. И подводим потом итоги, кто едет в Москву, а кто остаётся в Воронеже.

И уже на самой Красной площади им не нужно ничего объяснять или требовать. Каждый сам понимает, насколько это ответственное событие в его жизни.

– Как в академии отреагировали на введённые санкции в отношении Военно-воздушной академии?

– 24 марта этого года из СМИ мы узнали о том, что госдеп США включил нашу академию в санкционный список. Безусловно, эта тема стала предметом обсуждения в коллективах всех категорий личного состава: и офицеров, и курсантов, и гражданского персонала.

Хочу сказать, что командование академии убедилось в том, что у нас ещё очень много скрытых резервов, которые позволят нам увеличить качество нашей работы. И все прекрасно понимают, что если бы не было серьёзных достижений в образовательной и научной деятельности, в госдепе никто бы и не вспомнил об академии. Значит, их этот вопрос беспокоит, а нас это радует.

Это говорит в свою очередь, о то что качество выпускников - на очень приличном уровне. И о результатах научной работы, которые претворяются в новые решения и подходы в оборонно-промышленном комплексе, с которым мы тесно сотрудничаем.

В заключение могу сказать, что после того как появилась эта информация о санкциях, у нас конкурс поступающих в два раза вырос. Увеличилось количество поданных документов.