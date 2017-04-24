Армейские игры десанта

Всего в соревнованиях с 24 по 28 апреля на полигоне Песочное на базе Ивановской воздушно-десантной дивизии примут участие более 500 военнослужащих отдельных частей всех соединений, учебного центра, РВВДКУ и полка связи ВДВ. Для участия в каждом конкурсе заявлено по 12 команд-участниц. Об особенностях предстоящих конкурсов специалистов МТО в день открытия состязаний рассказывает заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по материально-техническому обеспечению генерал-майор Нариман ТИМЕРГАЗИН.

– Нариман Камильевич, какие конкретно конкурсы начинаются в Песочном?

– В соответствии с Планом деятельности Министерства обороны Российской Федерации на 2017 год в рамках Всеармейских соревнований и Армейских игр 2017 года в соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск проводятся конкурсы специалистов материально-технического обеспечения. В их числе два конкурса среди водителей: «Мастера автобронетанковой техники» и «Военное ралли». Помимо этого, «Мастер-оружейник» – конкурс среди специалистов ракетно-артиллерийского вооружения, а также конкурс среди специалистов тыла – «Армейский запас».

Три конкурса из перечисленных проводятся третий год подряд, и с каждым годом происходит развитие конкурсной системы, повышается требовательность к выступлениям, их зрелищность. «Военное ралли» – новый конкурс, который состоит из совершения марша на автомобилях по пересечённой местности на расстояние свыше 2 тысяч километров.

– Как проходил отбор на, скажем так, «вседесантный» этап АрМИ-2017?

Как известно, все конкурсы разделены на четыре этапа. Первый этап – проведение отборочных соревнований в воинских частях. Второй – соревнования в дивизиях и бригадах. 24 апреля начинается третий этап – состязания в рамках Воздушно-десантных войск.

Эти этапы охватывают всех специалистов материально-технического обеспечения войск (более 8 тысяч человек), по результатам которых отбираются лучшие военнослужащие. Отбор проводится по специально разработанным для этой цели критериям оценки, в которую входит: повседневное содержание закреплённого вооружения и техники, уровень физической подготовленности военнослужащего, показатели боевой и специальной подготовки. Комиссии, созданные в соединениях и воинских частях, тщательно изучают рейтинги соискателей мест в командах для участия в конкурсах и дают оценку каждому. Отбор очень строгий.

В Воздушно-десантных войсках любой конкурс начинается с выполнения обязательного для всех десантников прыжка с парашютом

– Как известно, команды ВДВ участвовали в международных и всеармейских конкурсах и в прошлые годы. Какие тогда результаты удалось показать десантникам?

– В конкурсах прошлых лет военнослужащие войск занимали достойные места. Например, в прошлом году в конкурсе «Мастер- оружейник» команда Воздушно-десантных войск, пройдя все этапы и выиграв с большим отрывом во всеармейском конкурсе, с успехом выступила на международном этапе, в котором заняла первое место. Все члены команды были награждены высокими наградами и получили ключи от легковых автомобилей «Лада-Калина». В конкурсе «Мастера автобронетанковой техники» в городе Острогожске Воронежской области десантники были третьими.

– Что будет собой представлять третий этап конкурсов специалистов МТО в ВДВ в этом году?

– Сегодня мы открываем третий этап конкурсов специалистов материально-технического обеспечения. Состязания будут проводиться на базе 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии под Костромой на полигоне Песочное. Здесь созданы все условия и подготовлены учебные поля и автодромы для качественного и интересного проведения конкурсов. Всего в них примет участие свыше 500 участников. Подготовлена опытная судейская бригада из числа офицеров подразделений технического и тылового обеспечения войск. Задействовано более 50 единиц автомобильной и специальной техники.

– Существуют ли какие-нибудь отличительные особенности проведения состязаний специалистов материально-технического обеспечения в ВДВ?

– В Воздушно-десантных войсках любой конкурс начинается с выполнения обязательного для всех десантников прыжка с парашютом, который совершают все: офицеры и солдаты, водители и повара, независимо от должностей и званий.

После приземления проводится сбор команды на площадке приземления, затем марш-бросок к учебному полю, где и начинается, собственно, профессиональная конкурсная часть. Повара разворачивают полевую кухню, кстати, десантируемую парашютным способом, и начинают приготовление пищи. Водители выполняют упражнения на автодроме на автомобилях УАЗ, «Урал», КамАЗ. Оружейники приступают к отработке нормативов на вооружении и боевых машинах.

Из года в год мастерство военнослужащих Воздушно-десантных войск растёт. Ещё отчётливее стало проявляться дружеское соперничество в коллективах, каждый хочет показать себя с лучшей стороны, выступить лучше всех, занять высокое место в конкурсе и быть участником международного конкурса.

Специалисты, которые покажут лучшие результаты на этом третьем этапе, будут представлять Воздушно-десантные войска во Всеармейском конкурсе.