Работать на перспективу

На заседании, проходившем под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, были рассмотрены пять вопросов. В их числе – испытания нового фрегата, ход реализации Плана деятельности Северного флота на 2016–2020 годы, перспективы развития наземной космической инфраструктуры в интересах Вооружённых Сил, предложения в проект Государственной программы вооружения на 2018–2025 годы в части строительства объектов военной инфраструктуры и вопросы деятельности военной полиции.

Помимо руководящего состава Вооружённых Сил, в заседании приняли участие представители органов государственной власти, оборонно-промышленного комплекса и других организаций.

Перед началом заседания министр обороны и его заместители в атриуме Национального центра управления обороной осмотрели выставку. Её тематику определяла повестка дня заседания. На выставке было представлено несколько экспозиций. Первая из них рассказывала об истории кораблестроения с акцентом на тему эволюции фрегатов. Вторая была посвящена ленд-лизу в годы Великой Отечественной войны. Третья экспозиция повествовала об этапах развития космодрома Плесецк за 60 лет его существования. И, наконец, четвёртая была посвящена военной полиции, её нынешнему и перспективному оснащению вооружением, техникой и специальными средствами, а также деятельности в Сирии.

Первый вопрос повестки дня заседания был посвящён тому, как идёт завершение испытаний головного фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

На заседании Коллегии министр обороны сообщил, что в ближайшей перспективе подобные многоцелевые фрегаты, оснащённые высокоточным оружием большой дальности, должны стать основными боевыми кораблями Военно-морского флота.

– Принятие их на вооружение позволит обеспечить планомерное обновление надводных сил флотов и на 30% повысить их боевой потенциал, – отметил генерал армии Сергей Шойгу.

На заседаниях Коллегии военного ведомства регулярно заслушиваются должностные лица – руководители органов военного управления о ходе выполнения майских указов Президента России 2012 года и его поручений по итогам совещания в Сочи. В минувшую пятницу в этой связи обсуждался ход реализации Плана деятельности Северного флота на 2016 – 2020 годы. Речь шла о повышении боевого потенциала СФ.

Ряд фактов на этот счёт привёл в своём вступительном слове генерал армии Сергей Шойгу. В частности, он сообщил о проведении в 2016 году 20 организационных мероприятий и сформировании в апреле этого года 14-го армейского корпуса.

Результативно ведётся работа с кадрами. Так, количество военнослужащих СФ, проходящих военную службу по контракту, доведено до 95%, а батальонные тактические группы укомплектованы на 100%.

В состав соединений и воинских частей принято почти 400 единиц вооружения, военной и специальной техники

– В состав соединений и воинских частей принято почти 400 единиц вооружения, военной и специальной техники, – сообщил министр обороны, отметив также рост уровня подготовки военнослужащих и органов управления, о чём свидетельствуют результаты внезапных проверок и успешное участие флотских команд в «Армейских международных играх – 2016».

Боевое крещение у берегов Сирии получил экипаж авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» - при решении задач, поставленных военно-политическим руководством страны, впервые получен опыт боевого применения палубной авиации.

– Завершается пятимесячный дальний поход вокруг африканского континента отряда кораблей и судов во главе с большим противолодочным кораблем «Североморск», – продолжил генерал армии Сергей Шойгу. – За время похода отрядом выполнено 10 визитов и деловых заходов в порты стран Азии и Африки.

Министр отметил успешное выполнение первой боевой задачи экипажем атомного подводного крейсера нового поколения «Северодвинск», удачные стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» в рамках испытаний фрегата «Адмирал Горшков», а также отличные результаты стрельб береговым ракетным комплексом «Бастион», которые были впервые выполнены в условиях Крайнего Севера.

Усиление боевого потенциала СФ обеспечит ввод после ремонта в состав сил постоянной готовности ракетного крейсера «Маршал Устинов».

Большое внимание на заседании Коллегии глава военного ведомства уделил участию личного состава СФ в освоении Арктики. Это участие разноплановое. Так, экипажи ракетных подводных лодок стратегического назначения совершенствуют мастерство подлёдного плавания. Отряды кораблей СФ ежегодно совершают походы по Северному морскому пути. На островах арктических архипелагов проходят тактические учения, при этом военнослужащие арктической мотострелковой бригады продолжают осваивать новые образцы военной техники, адаптированной к низким температурам.

– Наряду с этим Северный флот решает задачу по ликвидации экологического ущерба на островах, - подчеркнул генерал армии Сергей Шойгу.

В прошлом году с острова Котельный было вывезено более 1600 тонн отходов, привёл министр обороны факт, иллюстрирующий масштаб заботы об экологии в Арктике, и пообещал, что в ближайшие два года эта работа будет продолжена.

Говоря о развитии военной инфраструктуры на Крайнем Севере, министр сообщил, что в 2017 году на архипелаге Земля Франца-Иосифа и Новосибирских островах завершится создание уникальных военных городков замкнутого цикла, построенных с использованием новейших технологий.

Большое внимание на заседании Коллегии глава военного ведомства уделил участию личного состава СФ в освоении Арктики

Важно и то, что восстанавливается сеть полярных аэродромов, которая будет способствовать развитию транспортной и туристической инфраструктуры в Арктике.

– Хочу подчеркнуть, что наши предложения по совершенствованию военной инфраструктуры Земли Франца-Иосифа были одобрены Президентом Российской Федерации в ходе его работы 29 марта на острове Земля Александры, - сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Третий вопрос повестки дня был посвящён перспективам развития наземной космической инфраструктуры в интересах Вооружённых Сил. Как отметил министр обороны, модернизация наземной инфраструктуры для запусков космических аппаратов военного и двойного назначения, проведённая за последние три года на космодроме Плесецк, позволила отказаться от эксплуатации устаревших ракет-носителей «Союз-У», «Молния-М», «Циклон-3» и «Космос-3М».

– Им на смену пришёл современный космический ракетный комплекс «Союз-2» с ракетами-носителями лёгкого и среднего класса, – напомнил глава военного ведомства. – Начаты лётные испытания перспективных ракет семейства «Ангара» лёгкого и тяжёлого класса.

Для наращивания отечественной орбитальной группировки космических аппаратов работа по совершенствованию космической инфраструктуры космодрома Плесецк будет продолжена, подчеркнул глава военного ведомства.

Следующий вопрос повестки дня был посвящён выработке предложений в проект Государственной программы вооружения на 2018 – 2025 годы в части строительства объектов военной инфраструктуры. В этой связи генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул, что «в условиях бюджетных ограничений необходимо выверенное планирование капитального строительства, которое учитывает потребности всех видов и родов войск в объектах военной инфраструктуры для размещения современного вооружения, военной и специальной техники».

– Всего планируется построить и ввести в эксплуатацию 1740 объектов, проложить 24 тыс. километров оптико-волоконных линий связи, – сообщил он.

По его словам, основные усилия будут направлены на создание объектов для размещения группировки сил и средств ядерного сдерживания наземного, морского и воздушного базирования. В их состав входят 129 укрупнённых объектов и 6 аэродромов Дальней авиации.

Помимо этого, планируется осуществить обустройство 33 аэродромов оперативно-тактической авиации, причального фронта пунктов базирования ВМФ, мест размещения ракетных комплексов «Искандер», «Бал» и «Бастион». Предусмотрено развитие сети связи и боевого управления, ввод в строй 1064 комплектов укрытий для техники.

Завершающий вопрос повестки дня касался военной полиции. На заседании коллегии генерал армии Сергей Шойгу, говоря о результатах деятельности военных полицейских, в том числе в Сирийской Арабской Республике, назвал несколько цифр и фактов. Так, в Сирии подразделения военной полиции к настоящему времени обеспечили охрану российских врачей на 92 выездных приёмах мирных граждан, проведение 350 гуманитарных акций, сопровождение более 60 колонн с гуманитарными грузами.

Итоги работы военной полиции в масштабе Вооружённых Сил (кстати, на сегодняшний день её подразделения созданы в каждом гарнизоне и во всех воинских частях) выражаются в том числе в уменьшении общего количества преступлений на 5,1%, в том числе связанных с неуставными взаимоотношениями на 37,6%, с рукоприкладством на 16%. Заметных результатов удалось достичь в профилактике дорожно-транспортных происшествий. По данным, которые привёл генерал армии Сергей Шойгу, аварийность на воинском транспорте по вине военных водителей уменьшилась на 19%. Почти на 12% сократилось количество находящихся в федеральном розыске военнослужащих.