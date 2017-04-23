Водрузить Знамя Победы

В воскресенье, 23 апреля, в парке «Патриот» прошла масштабная реконструкция событий Берлинской наступательной операции Красной Армии, в ходе которой советские войска заняли столицу нацистской Германии и вынудили германское командование объявить о безоговорочной капитуляции. Организатором мероприятия является университет «Синергия» при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и парка «Патриот».

Реконструкция длилась полтора часа и состояла из пяти этапов: штурма Зееловских высот, окружения Берлина, попытки прорыва окружения гитлеровцев из кольца, штурма столицы рейха и, наконец, взятия рейхстага. Реконструкторам, каскадёрам и пиротехникам удалось максимально точно и поистине драматично передать события последней решающей битвы Великой Отечественной войны.

В грандиозной постановке, которая состоялась на одной из площадок Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ «Патриот», были задействованы без малого 1,5 тысячи человек. Все они – участники 125 военно-исторических клубов, прибывшие на эту реконструкцию из разных городов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья – Украины, Белоруссии, Израиля, Польши, Италии, Испании, Чехии, Словакии, Латвии. В свою очередь понаблюдать за действом, развернувшимся на специально оборудованном поле, собрались более 10 тысяч зрителей. Места на трибуне заняли и представители руководства Минобороны России, в том числе глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу, а также губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

В течение полутора часов перед зрителями развернулись самые драматичные события Берлинской наступательной операции. На площади в 60 тысяч квадратных метров войска 1-го Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза Георгия Жукова сломили оборону последних частей вермахта, которые отчаянно обороняли подступы к Берлину. Сценарный план реконструкции разработан с соблюдением максимальной достоверности событий. В апреле 1945 года, на завершающей стадии операции, ударные части Красной Армии сломили упорное сопротивление врага на глубоко эшелонированной полосе обороны Зееловских высот, после чего, преследуя отступающие части вермахта, достигли «логова нацистского зверя». Сопротивление остатков гитлеровских войск было сломлено в ходе ожесточённых городских боёв в апреле 1945-го.

Зрители имели возможность детально рассмотреть все этапы сражения – от начала окружения города до штурма рейхстага и водружения на его купол Знамени Победы. Драматизма ситуации добавляла погода – низкие облака, порывы шквалистого ветра, хлопья снега. Участникам реконструкции пришлось преодолевать настоящие грязевые поля, причём засасывало в них не только обувь, но и технику. В общем, на войне как на войне...

В постановке штурма рейхстага было задействовано свыше трёх десятков единиц раритетной и идентичной военному времени техники. Советские тяжёлые и средние танки ИС-2 и Т-34-85, самоходные артиллерийские установки Су-100 и Су-152, различные автомобили, знаменитые установки залпового огня «катюша». С немецкой стороны на поле боя действовали танки Т III, Т IV и Т VI, штурмовое орудие StuG III, бронеавтомобили, зенитные установки.

В небе, обозначая элементы воздушного боя, летали самолёты, стилизованные под настоящие фронтовые истребители. Надо подчеркнуть, над территорией парка «Патриот» воздушные дуэли поршневых самолётов-истребителей Ла-7 и Ме-109 Е прошли впервые. Стоит также отметить, что, помимо реконструкторов, энтузиастов военной истории из различных объединений и клубов, в этой постановке участвовали и более ста профессиональных каскадёров, которые, в частности, весьма реалистично «горели» в танках и на мотоциклах.

Была и имитация рукопашных схваток, причём иногда казалось, что это вовсе не трюки – настолько натуральными были эти бои между противниками. Реалистичности сражению придавало и качественное применение пиротехники, которое обеспечили профессионалы постановочного дела из киноконцерна «Мосфильм».

В грандиозной постановке были задействованы без малого 1,5 тысячи человек

В целом участники реконструкции в парке «Патриот» постарались максимально точно отобразить все эпизоды этой части Берлинской наступательной операции апреля 1945 года. Антураж на поле, где проходила реконструкция, «украшали» макеты разрушенных зданий, противотанковые ежи, разбитые машины и, конечно, копия здания рейхстага. С достоверной точностью были отработаны элементы советской и немецкой формы одежды, оружия, предметов экипировки и снаряжения. На площадке реконструкции появлялся даже фюрер рейха: это было в момент, когда Гитлер попытался убедить бойцов фольксштурма в необходимости во что бы то ни стало сдержать натиск русских.

В финале реконструкции была воспроизведена историческая сцена капитуляции перед Красной Армией штаба военного коменданта Берлина генерала Вейдлинга и водружение Боевого знамени 150-й Идрицкой стрелковой дивизии над поверженным рейхстагом.

Кстати, за соответствие показываемых событий реальным фактам истории отвечали привлечённые к процессу реконструкции эксперты столичного отделения Российского военно-исторического общества. Сценарный план был разработан с соблюдением максимальной достоверности событий последних дней войны, подчеркнули в РВИО. Кроме того, по ходу постановки дикторы вели прямую трансляцию, приводя исторические факты как раз того периода. Одновременно на больших экранах транслировались фрагменты фронтовой кинохроники, сводки Совинформбюро, снимки фотокорреспондентов, передовицы газеты «Красная звезда» военной поры.

Для гостей мероприятия были развёрнуты девять интерактивных тематических площадок, которые помогли окунуться в атмосферу военных лет – полевой лагерь Красной Армии, артиллерийский расчёт, выставка бронеавтомобильной и танковой техники, курс молодого бойца, тир, радиоузел, ретрофотоателье, военно-полевой госпиталь и танцплощадка «Рио-рита».

Основным языком общения участников реконструкции стал русский, рассказали журналистам участники мероприятия. «Между собой мы общаемся на русском языке. Дело в том, что здесь и болгары, и словаки, и украинцы, – рассказал участник клуба военно-исторической реконструкции Израиля «Фронт без флангов» Натан Гринберг. – Русский язык нас в том числе и объединяет». По его словам, для клуба из Израиля стало большой честью участие в реконструкции штурма Берлина.

«Главная цель таких реконструкций – повысить интерес молодого поколения к своей истории, рассказать, насколько сложной была наша Победа»

«Для нас большая честь приехать сегодня сюда и вместе с нашими друзьями, чьи деды и прадеды когда-то выполняли эту задачу, которую мы сегодня попытались показать, вспомнить, самим почувствовать хотя бы на секунду, что это такое, и дать возможность зрителям увидеть, что каждый миллиметр освобождённой земли давался потом и кровью», – подчеркнул Гринберг.

По его мнению, подобная военная реконструкция позволяет помнить важные моменты истории. «И то, что в реконструкции принимают участие люди из разных стран, меня очень радует, – сказал реконструктор из Израиля. – Это очень нас сильно объединяет, конечно».

А реконструктор из Польши Мирослав Майковский рассказал, что не в первый раз участвует в подобных мероприятиях в России. «Мы уже участвовали в реконструкции Брусиловского прорыва в октябре 2016 года. Для нас, для поляков, эти реконструкции очень важны, потому что поляки и русские солдаты вместе воевали. Это история для нас очень важна», – подчеркнул он.

В свою очередь представитель общественной организации «Морские пехотинцы Санкт-Петербурга» Роман Нестаров указал на масштабность организованной в парке «Патриот» реконструкции взятия Берлина. «Большое количество участников приехали не только из регионов РФ, но и практически со всей Европы: здесь были представители Испании, Италии, Чехии и ряда других европейских государств, – отметил он. – Основной язык общения – русский, конечно, несмотря на то что здесь есть итальянцы и испанцы, которые им не владеют, но и с ними мы находим общий язык».

Реконструкторы – это не просто люди, которые надевают форму, в большинстве своём это ещё и военные историки, заявил Роман Нестаров. «Поэтому историей мы владеем, – сказал он. – Мы её хорошо знаем и никому не позволим её переписать.

Минобороны России оказало организаторам мероприятия – столичному университету «Синергия» – неоценимую помощь. «Более полугода понадобилось для подготовки этой акции, – отмечает представитель вуза Дмитрий Чубаров. – Главная цель таких реконструкций – повысить интерес молодого поколения к своей истории, рассказать, насколько сложной была наша Победа в той войне».

Стоит добавить, что на октябрь энтузиасты военной истории планируют новую масштабную акцию – реконструкцию битвы под Москвой 1941 года. «На этом мы не останавливаемся, – заявил ректор университета «Синергия» Юрий Рубин после завершения реконструкции штурма Берлина, – осенью здесь же, в парке «Патриот», пройдёт реконструкция битвы за Москву, будет проведена масштабная историческая реконструкция событий первой военной зимы».

Как пояснили организаторы, будут воспроизведены важнейшие моменты боевых действий советских и немецких войск под Москвой с участием настоящей боевой техники и авиации, со спецэффектами и трюками профессиональных каскадеров. Также в парке будут работать интерактивные площадки, которые позволят гостям почувствовать себя полноценными участниками сражения.



Фото Сергея БОБЫЛЁВА.