Новоселье в пригороде Душанбе

На 201-й Гатчинской дважды Краснознамённой военной базе, дислоцированной в Республике Таджикистан, торжественно открыт новый госпиталь, расположенный непосредственно на территории соединения, в пригороде Душанбе.

В мероприятии по этому случаю приняли участие заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, курирующий военно-строительный комплекс Минобороны России, начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Таджикистан Игорь Лякин-Фролов, представители командования Центрального военного округа.

Следует отметить, что понятие «новый госпиталь» в данном случае условное. История этого военного лечебного учреждения насчитывает уже более 90 лет. Начиная с 1926 года военные медики – туркестанцы лечили служивших в этих краях красноармейцев, возвращали в строй раненых на Ленинградском фронте в годы Великой Отечественной войны, боролись за жизнь офицеров и солдат Ограниченного контингента советских войск в Афганистане, помогали российским военнослужащим и местному населению в последние годы. И вот теперь 451-й военный госпиталь обрёл новые стены и современнейшее медицинское оборудование.

Выступая перед собравшимися, заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов особо отметил, что столь кардинальное обновление произошло по решению министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу. Он принял его после одного из посещений российской военной базы в Таджикистане.

Обновлённый госпиталь рассчитан на ежегодное лечение более трёх тысяч пациентов

Замминистра также рассказал присутствующим, что с вводом нового лечебно-диагностического комплекса, включающего 12 лечебно-диагностических отделений, 4 лечебно-диагностических кабинета и подразделения обеспечения, значительно повысится качество медицинской помощи военнослужащим базы и членам их семей. Все отделения и лаборатории медицинского учреждения оснащены новейшим оборудованием.

Обновлённый госпиталь рассчитан на ежегодное лечение более трёх тысяч пациентов. У него есть ещё и мобильная компонента для развёртывания в полевых условиях.

Тимур Иванов и гости осмотрели просторные и светлые палаты, прекрасно оснащённые кабинеты УЗИ, электроэнцефалографии, реанимации, компьютерной томографии и другие, пообщались с медицинским персоналом.

– Стало намного интереснее работать, – поделилась впечатлениями рентген-лаборант Наталья Гопас, более 20 лет отдавшая родному госпиталю и имеющая возможность сравнить условия предыдущих лет с нынешними. – Мы просто в восторге. Большое спасибо нашему министру обороны за столь чудесный подарок.

Удовлетворён увиденным и начальник Главного военно-медицинского управления Мин-

обороны Дмитрий Тришкин. Он рассказал, что буквально накануне торжественного открытия нового корпуса с помощью современного компьютерного томографа было проведено неотложное исследование и уже начато лечение больного с тяжёлой травмой. Аппаратура предыдущего поколения делать это не позволяла. Дмитрий Тришкин сообщил, что в этом году планируется завершить ремонтные работы ещё на 22 военно-медицинских объектах.