На морских рубежах

В минувшие среду и четверг петербургские корабелы заложили сразу два корабля для ВМФ России. На предприятии «Адмиралтейские верфи» состоялась закладка многофункционального патрульного корабля ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин». А на Средне-Невском судостроительном заводе прошла торжественная церемония закладки корабля противоминной обороны проекта 12700. Для коллектива это уже четвёртый корабль этого проекта (головной – «Александр Обухов» и два серийных – «Георгий Курбатов» и «Иван Антонов»). О том, как будет развиваться наш флот в ближайшие годы, рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир КОРОЛЁВ.

– Товарищ главнокомандующий, в чём уникальность «Ивана Папанина», заложенного на «Адмиралтейских верфях»?

– Это патрульный корабль арктической зоны, специально спроектированный по заказу Военно-морского флота с учётом активизации военно-морского присутствия сил флота в Арктике. Это присутствие необходимо для гарантированной безопасности морской деятельности государства в зоне Северного морского пути, приполюсных районах. Причём речь идёт, разумеется, не о каких-то агрессивных действиях в Арктике, а о способности ВМФ России исключить любые угрозы на этом важном для нас стратегическом направлении.

Патрульный корабль проекта 23550 станет первым кораблём, целенаправленно построенным для выполнения сложных задач в условиях Арктики. Вооружение корабля может варьироваться под те или иные задачи (по модульному принципу). Безусловно, главная задача кораблей этого проекта заключается в обеспечении действий отрядов и группировок в арктических морях. Наряду с этим он сможет выполнять задачи эскортирования судов обеспечения и отдельные поисково-спасательные функции. В этом его уникальность.

– Апрель, по сути, очень показателен с точки зрения выполнения кораблестроительной программы. Что ещё заложено кроме патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин»?

– Буквально вчера на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге для ВМФ России был заложен уникальный корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов» (проекта 12700). Это уже четвёртый корабль, предназначенный для обновления минно-тральных сил флота. Причём он обладает самым большим цельнолитым корпусом из композитных материалов, что способствует снижению целого спектра различных полей, а также делает корабль легче и манёвреннее. Преимуществом этого корпуса является и более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали. При этом масса корпуса значительно меньше. В строительстве кораблей проекта 12700 реализуются новейшие российские технологии и технические решения, не имеющие аналогов в мире. Корабль оснащён новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеет высокие манёвренные качества и мореходность.

Всего мы планируем получить в свой состав около 40 таких кораблей в ближайшей перспективе. Они смогут эффективно выполнять функции противоминной защиты морских баз, прибрежных морских территорий; обнаружения и уничтожения мин всех типов; обеспечения противоминной защиты кораблей на переходе морем, а также проведения противоминной разведки и постановки минных заграждений.

В понедельник, 24 апреля, Зеленодольский судостроительный завод в Республике Татарстан заложит для нас уже 10-й по счёту малый ракетный корабль с высокоточным оружием на борту проекта 21631. Моим приказом ему присвоено наименование «Град». Корабли проекта 21631 уже выполняют задачи по предназначению в составе ВМФ России. Среди них — головной корабль этого проекта «Град Свияжск» и серийные малые ракетные корабли «Углич», «Великий Устюг», «Зелёный Дол» и «Серпухов». Кстати, новейший малый ракетный корабль этого проекта «Зелёный Дол» по итогам 2016 года признан лучшим ракетным кораблём в Военно-морском флоте РФ.

– Какие корабли закладываются в 2017 году, а какие будут достроены?

– На «Адмиралтейских верфях» на последнем этапе достройки находится первый ледокол, созданный конструкторами и корабелами для ВМФ России. Это «Илья Муромец». Он будет принят в состав Военно-морского флота до конца 2017 года. Уже с июля этого года предприятие начнёт строительство серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. Первые две подводные лодки будут названы «Волхов» и «Петропавловск-Камчатский». Планируем их принять в состав ВМФ уже в 2019 году. В достройке на «Адмиралтейских верфях» находятся две подводные лодки типа «Лада». Это «Кронштадт» и «Великие Луки». Уверен, что они будут успешно достроены. А все лучшие достижения, реализованные в строительстве этих подводных лодок, будут воплощены при проектировании и строительстве дизель-электрических подводных лодок 5-го поколения.

Проект 23550 объединяет в себе возможности буксира, патрульного корабля и ледокола

Совсем недавно, 31 марта, мы спустили на воду подлодку «Казань». Ещё 4 подводные лодки проекта «Ясень-М», которые сейчас находятся на различных этапах постройки, корабелы «Севмаша» передадут последовательно в состав подводных сил. Это АПЛ «Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск» и «Пермь». Летом 2017 года планируется закладка ещё одной атомной подводной лодки этого проекта. Согласно Морской доктрине и планам Главного командования ВМФ России в ближнесрочной перспективе АПЛ проекта «Ясень-М» составят основу многоцелевой составляющей подводных сил Военно-морского флота.

Ну и нельзя забывать об основе мощи Военно-морского флота – ракетных подводных крейсерах стратегического назначения. Это пять атомных подводных ракетоносцев проекта «Борей-А»: «Князь Владимир», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III» и «Князь Пожарский», которые сегодня находятся на различных этапах постройки на стапелях предприятия «Севмаш». При строительстве серии атомных подводных ракетоносцев проекта «Борей-А» (является развитием серии проекта «Борей») учтены все технические требования Главного командования ВМФ к стратегическим атомным подводным лодкам 4-го поколения, применяются новейшие технологии и последние достижения в области подводного кораблестроения.

ВМФ стал активно присутствовать в Мировом океане в составе группировок. Для выполнения этих задач в соответствии с кораблестроительной программой мы будем развивать линейку малых ракетных кораблей, корветов, фрегатов, несущих на борту высокоточное оружие.

– Какие уроки вынесены после похода тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов»?

– Самый главный урок этого уникального похода – доказана способность Военно-морского флота, его надводной и авиационной составляющей эффективно выполнять ответственные задачи любой сложности на удалении от пунктов базирования. Впервые ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и корабли корабельной авианосной группы выполняли боевую задачу по уничтожению террористических группировок и выполнили её в полном объёме.

За время дальнего похода, который начался 15 октября 2016 года, корабельная авианосная группа (КАГ) во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» действовала в районах Северной, Северо-Восточной Атлантики и в Средиземном море, пройдя десятки тысяч морских миль.

«Адмиралтейские верфи» начнут строительство серии из шести подводных лодок проекта

636.3 для Тихоокеанского флота

Впервые в истории ВМФ России лётчики авиакрыла Северного флота решали боевые задачи с нанесением ударов по наземным объектам реального противника, осуществляя полёты с палубы ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». За два месяца участия в боевых действиях авиакрыло крейсера выполнило 420 боевых вылетов, из которых 117 – ночью. Практически все полёты проходили в сложных гидрометеорологических условиях. Поражены 1252 объекта террористов. Удары наносились по инфраструктуре, скоплениям боевиков и военной техники, огневым позициям и опорным пунктам незаконных вооружённых формирований. Многофункциональное по своему составу авиакрыло ТАВКР «Адмирал Кузнецов», включающее в себя самолёты Су-33, МиГ-29К, палубные вертолёты Ка-52, Ка-27ПЛ, Ка-27ПС, Ка-29, позволило выполнить весь спектр поставленных задач в воздушном пространстве над морем и сушей.

Мы будем использовать этот уникальный боевой опыт в подготовке моряков и лётчиков, развитии отечественной школы военно-морского искусства, планировании боевой подготовки и учёбы сил в море.

– Как вы оцениваете программу и процесс перевооружения ВМФ в целом?

– Это тема отдельного разговора. Отмечу, что перевооружение флота идёт активно и по всем составляющим. Это и обновление надводных сил флотов, пополнение группировок атомных подводных лодок на Северном и Тихоокеанском флотах. Это и обновление состава дизель-электрических подводных лодок. Черноморский флот уже имеет в составе своих подводных сил 6 лодок проекта 636.3, которые выполняют задачи. Это и обновление морской авиации с параллельной модернизацией противолодочных самолётов и вертолётов. В 2017 году мы планируем получить в состав ВМФ около 40 кораблей различных классов. Действует Государственная программа военного кораблестроения до 2050 года, в проработке находится и новая Госпрограмма вооружений до 2025 года. Процесс перевооружения ВМФ осуществляется логично и планово. Это касается и носителей и систем вооружения, а также модернизации атомных подводных лодок проектов 949 и 971 и модернизации надводных кораблей. В частности, атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов», который мы получим в свой состав обновлённым в 2020 году. В целях выполнения предприятиями гособоронзаказа в срок налажены контроль и взаимодействие с теми, кто строит для нас корабли и оснащает их оружием.