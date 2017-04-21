У «волчьего логова»

В преддверии 72-й годовщины Великой Победы в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ «Патриот» состоится масштабная историческая реконструкция завершающей части Берлинской наступательной операции. Организаторы обещают уникальное зрелище: эффектные взрывы, устроенные лучшими пиротехниками киноконцерна «Мосфильм», поднимающиеся к небесам столбы пламени, грохот мощных орудий, рёв танков и самолётов, впечатляющие трюки в исполнении профессиональных каскадёров.

Штурм столицы гитлеровского рейха, напомним, начался 25 апреля 1945 года. Силами 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов город был взят в кольцо, общая протяжённость которого составила около ста километров. 28 апреля части 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта вышли в район рейхстага. Той же ночью действиями передовых батальонов 150-й и 171-й стрелковых дивизий был захвачен мост Мольтке через реку Шпре, а на рассвете взят штурмом особняк министерства внутренних дел, находившийся на пути к последнему убежищу гитлеровцев. К 30 апреля подразделения Красной Армии ворвались в здание рейхстага, а к утру 1 мая над поверженным фашистским логовом в числе других был водружён штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, ставший Знаменем Победы.

При реконструкции последнего крупного сражения Великой Отечественной войны, которое организуется в это воскресенье в Парке «Патриот», будут показаны моменты уличных боёв, танковые дуэли, воздушные схватки между советскими и германскими самолётами, а также апогей битвы – взятие рейхстага. В показе примут участие энтузиасты военной истории из России, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии, Италии, Испании. Своя роль отведена и представителям Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Вниманию гостей будет представлено множество интерактивных тематических площадок. В «Патриоте» планируется развернуть командный пункт Красной Армии, полевую кухню, госпиталь, другие объекты во фронтовом «интерьере». Но самое главное: у наследников фронтовиков будет возможность погрузиться в атмосферу тех событий. На площадке 400 на 150 метров предполагается воссоздать обстановку осаждённой столицы Германии: устроить баррикады, вырыть линии окопов, развесить ряды колючей проволоки, расставить разбитые машины, мотоциклы, трамвай. Военная техника будет представлена танками Т-34-85, ИС-2 и КВ-1С, самоходными артиллерийскими установками СУ-100 и ИСУ-152, немецкими танками Т-V «Пантера» и Panzerkampfwagen IV, советским бронеавтомобилем БА-64 и немецким бронетранспортёром Hanomag SdKfz 250, другими подлинными либо идентичными образцами техники и вооружения.

Столичный Университет «Синергия» уже имеет опыт масштабных военно-исторических реконструкций. В октябре прошлого года его специалисты на территории Парка «Патриот» воссоздавали Брусиловский прорыв – одно из самых героических сражений Первой мировой войны. Мероприятие было приурочено к 100-летнему юбилею операции, которой руководил русский генерал Алексей Брусилов. За акцией «Брусиловский прорыв» наблюдали более 10 тысяч зрителей, а в реконструкции участвовали около тысячи энтузиастов военной истории из десяти стран мира.

В одном месте соберутся представители 125 военно-исторических клубов из России и ближнего и дальнего зарубежья

По словам исполнительного директора Университета «Синергия» Вадима Лобова, нынешнее мероприятие в Парке «Патриот» можно рассматривать как элемент воспитательной работы. «Мы хотим, чтобы наши студенты, наши дети выросли патриотами своей страны, чтобы они гордились славными делами своих отцов и дедов, – подчёркивает Вадим. – День Победы – это главный праздник России, повод для гордости. Скажу также, что мы рассматриваем военно-исторические реконструкции и как часть образовательного процесса. Общаясь со студентами и их родителями, приходишь к пониманию того, что нынешней молодёжи требуются новые, современные форматы подачи знаний».

Как считает Вадим Лобов, смысл подобных мероприятий – полное погружение в историческую атмосферу. Это урок истории под открытым небом, позволяющий на эмоциональном уровне прочувствовать драматизм и важность тех великих событий.

Реконструктор с 25-летним стажем, руководитель Центра патриотического воспитания Университета «Синергия» Георгий Истомин в свою очередь полагает, что действо, которое посетителям Парка «Патриот» предстоит увидеть в это воскресенье, по своему исполнению заметно отличается от всего, что делалось при воссоздании событий Великой Отечественной войны до этого. «Первое отличие – в масштабах, – обращает внимание Георгий. – Впервые для такого случая соберутся почти полторы тысячи военно-исторических реконструкторов из восьми стран мира. Большинство из них будут представлять Красную Армию, остальные – вермахт. Военная техника будет доставлена как из Москвы, с киностудии «Мосфильм», так и из различных музеев. Кроме того, реконструкция даст зрителям возможность не только проникнуться масштабом бессмертного подвига наших отцов и дедов, победивших фашизм, но и за грохотом орудий и пламенем боёв увидеть живых людей, человеческие характеры.

Одной из крупнейших акций последних лет называет предстоящее мероприятие в Парке «Патриот» руководитель Центра исторической реконструкции «Гарнизон-А» Тимур Черепнин. «На «поле боя» выйдут три десятка единиц гусеничной техники, в том числе тяжёлые танки, в небо поднимется авиация, – не скрывает радостных предчувствий Тимур. – В одном месте соберутся представители 125 военно-исторических клубов из России и других государств. Могу смело сказать: это огромное международное, интернациональное событие! От имени «сводного гарнизона» реконструкторов хотим поблагодарить Министерство обороны России, руководство Парка «Патриот» и Университет «Синергия» за предоставленную возможность принять участие в столь масштабном проекте».

Как уже было сказано выше, в реконструкции Берлинской наступательной операции примут участие реконструкторы из разных стран мира. Так, Польшу представит группа из 30 человек: она обозначит подразделение Войска Польского. Руководителю военно-исторического клуба из польского Пшемышля Мирославу Майковскому 38 лет, а его реконструкторский опыт более 12 лет. В обычной жизни он менеджер компании по переработке кожи и производству кожаных изделий. В России Мирослав «воевал» уже дважды. В свой последний приезд, в октябре прошлого года, он участвовал в уже упомянутой реконструкции Брусиловского прорыва на территории Парка «Патриот».

В своей оценке нынешнего мероприятия Мирослав однозначен:

– Победа над нацизмом – это общая победа наших народов. Наши деды бились плечом к плечу, и мы обязаны вечно помнить их подвиг.

Примут участие в нынешней акции и реконструкторы с Украины. В Москву едет подразделение из Запорожской области. Руководитель областного реконструкторского клуба «Воин» Олег Павлов говорит, что ни он, ни его соратники ни минуты не сомневались в правильности своего решения.