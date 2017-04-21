Победителям сочинских трасс

Заслуженные награды более чем 20 военным спортсменам, добившимся высоких результатов на соревнованиях, вручил статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Очередные воинские звания присвоены Наталье Коростелёвой (победитель Игр по лыжным гонкам в командном зачёте), Виктору Васильеву (тренер команды по зимним видам спорта). Теперь они старшие лейтенанты. Андрей Ламов (победитель Игр по спортивному ориентированию на лыжах в командном зачёте) стал капитаном. Офицерское звание лейтенант присвоено прапорщику Максиму Цветкову, победителю Игр по биатлону в личном и командном первенстве.

Многие военные спортсмены награждены ведомственными медалями.

Вручая награды, Николай Панков отметил, что Игры в очередной раз доказали: сборной Вооружённых Сил Российской Федерации нет равных.

– Полтора года назад, именно здесь, в здании Министерства обороны, мы поздравляли спорт­сменов ЦСКА с победой на летних Всемирных военных играх в Южной Корее, – напомнил статс-секретарь – заместитель министра обороны. – А сегодня здесь же мы чествуем армейцев, которые завоевали первое место на зимних Всемирных военных играх. Триумф российской сборной – это итог титанического труда, свидетельство профессионализма наших военнослужащих, твёрдости их духа и несгибаемой воли, проявление лучших качеств, присущих настоящим людям.

На Всемирных военных играх представители Вооружённых Сил РФ выиграли 22 золотые, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей

В свою очередь президент Олимпийского комитета России Александр Жуков выразил надежду, что через год кого-нибудь из армейцев будут столь же торжественно поздравлять с победой на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, куда лучшие из лучших отправятся в составе нацио­нальной сборной России. Уже невозможно представить сборную России на Олимпийских играх, подчеркнул он, без спортсменов ЦСКА. Испокон времён именно армейцы были костяком команды, именно они вносили большинство наград в копилку сборной России. Так было в Сочи, так было в Рио-де-Жанейро.

Напомним, что III зимние Всемирные военные игры, которые проводились в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года, завершились безоговорочной победой сборной России. Всего было разыграно 44 комплекта наград. У наших спортсменов 22 золотые, девять серебряных и 11 бронзовых медалей. На втором месте закрепились итальянские военнослужащие (8 + 6 + 6), третьими стали французы (6 + 12 + 5).

Успехи российских военных спортсменов высоко оценил Президент Российской Федерации Владимир Путин, который поздравил нашу сборную с победой на III зимних Всемирных военных играх, обратив особое внимание на сплочённость и силу характера армейцев.

По словам президента, российские спортсмены продемонстрировали истинное мастерство и прекрасную физическую подготовку в упорной и бескомпромиссной борьбе.

В Играх, которые остаются в нашей памяти, участвовало более 1000 лучших представителей военного спорта из 26 стран Европы и Азии, в том числе от армий НАТО. Они проходили под девизом Международного совета военного спорта «Дружба через спорт».

Программа включала соревнования по 7 видам спорта как традиционным для зрителей вроде шорт-трека, лыжных гонок, биатлона и горных лыж, так и прикладным (с точки зрения военной выучки), таким как зимнее ориентирование, ски-альпинизм и скалолазание. Соревновались военные атлеты на олимпийских объектах горного и равнинного кластера Сочи.

Руководство Международного совета военного спорта высоко оценило уровень подготовки и проведения Игр, назвав их лучшими за всю историю состязаний. Слова признательности в адрес представителей Российской армии прозвучали и от имени руководства военного ведомства. Слава спорту, слава его корифеям!

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