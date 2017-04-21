От чистого сердца

Расположенный на окраине Алеппо лагерь для беженцев Джибрин был до недавнего времени одним из крупнейших в Сирии. Он приютил несколько десятков тысяч человек, спасавшихся от войны. Треть из них были дети. Благодаря успехам Сирийской арабской армии и объявленному перемирию многие семьи начали возвращаться домой.

Огромные промышленные склады, в которых размещались люди, несколько опустели, но вскоре сюда прибыли вынужденные переселенцы из шиитских деревень Эль-Фуа и Кефрая. Они около трёх лет находились практически в плену на территории, подконтрольной боевикам, и не могли её покинуть. Их эвакуация из зоны боевых действий стала возможной благодаря операции российского Центра по примирению враждующих сторон: две тысячи боевиков были выведены из-под Дамаска и направлены в Идлиб. Взамен главари незаконных вооружённых формирований отпустили почти восемь тысяч мирных жителей.

Теперь все они размещены в Джибрине. У людей в прямом смысле слова нет ничего: ни денег, ни вещей, ни жилья, ни понимания, как жить дальше. Очень много семей с пятью или шестью детьми, часто матери в них – одиночки. Их пожитки уместились в один чемодан.

Российскую гуманитарную колонну здесь встретили с надеждой и энтузиазмом. За несколько дней пребывания в лагере это была первая помощь от иностранного государства, которая дошла до нуждающихся. Российские военнослужащие объясняют беженцам порядок её получения, рассказывают, какая очередь выстроилась за горячим питанием, а какая – к врачам и за лекарствами.

В наборе горячей пищи – рисовая каша с тушёнкой, лепёшки, чай. На семью выдают также продуктовые наборы из круп, мясных консервов и упаковки чая. Меню составлено с учётом восточных традиций. Небольшое исключение для детей: их офицеры и солдаты угощают ещё и леденцами.

Недалеко от пункта раздачи пищи разместились надувные модули полевого госпиталя российского медицинского отряда специального назначения. Здесь ведут приём хирург, терапевт, педиатр и окулист. Если случай крайне сложный, пациента отправляют на реанимобиле в городской госпиталь. Однако находившихся в тяжёлом состоянии людей сирийские медики отправили на лечение ещё на этапе вывода из оккупированной территории.

Самая большая очередь к хирургу.

– Много осколочных ранений, воспалений послеоперационных рубцов, приходят с переломами или патологиями, – объясняет врач отряда майор медицинской службы Станислав Гиткис.

Военные медики назначают пациентам лечение, выдают лекарства с инструкциями по применению.

Всего за несколько часов были распределены почти пять тонн продуктов, накормлены тысячи людей, сотни получили квалифицированную медицинскую помощь.

– Особое внимание мы уделяем безопасности. Заботимся, чтобы помощь получили те, кто в ней действительно нуждается, – рассказывает заместитель начальника отдела по городу Алеппо Центра по примирению враждующих сторон в Сирии полковник Андрей Котенок.

Подобные акции проводятся в Алеппо ежедневно. Их адрес – лагеря беженцев, наиболее пострадавшие от боёв городские кварталы или деревни, куда люди уже вернулись и пытаются наладить мирную жизнь.



Алеппо, Сирия