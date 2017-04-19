Маршем – к макушке Земли

В начале апреля группа военнослужащих Военного института физической культуры в рамках экспедиции, проводимой Экспедиционным центром Министерства обороны РФ, совершила марш на лыжах к Северному полюсу.

«Красной звезде» удалось связаться с возглавлявшим экспедицию начальником Военного института физической культуры генерал-майором Алексеем ОБВИНЦЕВЫМ, когда он вместе со своими подчинёнными ещё находился на дрейфующих льдах Арктики.

– Алексей Анатольевич, с чего началась ваша экспедиция на Северный полюс?

– Хотел бы отметить, что экспедиция была уникальной с точки зрения климатогеографических условий. И по прибытии на дрейфующую ледовую станцию с 4 по 6 апреля мы прежде всего приступили к экипировке личного состава, подгонке формы одежды и снаряжения, инвентаря. Мы также отработали навыки установки палаток в условиях Арктики, организации обогрева на маршруте следования и питания участников экспедиционной группы, ориентирования на местности с использованием средств навигации, по солнцу и при нулевой видимости. Каждый военнослужащий научился в определённом порядке укладывать инвентарь и имущество в индивидуальные сани, которые необходимы для следования по предстоящему маршруту.

Совместно с научно-испытательными экспедиционными группами из состава комплексной экспедиции мы проработали порядок применения беспилотных летательных аппаратов для разведки ледовой обстановки на планируемом маршруте, определения оптимальных маршрутов преодоления водных преград.

Были также изучены возможности использования мобильных комплексов солнечных батарей на марше для подзарядки малых беспилотных аппаратов и средств связи.

В качестве специальной подготовки мы отработали навыки по преодолению торосов на лыжах (и без) с учётом индивидуальных грузов на санях, профилактике обморожений и лечению их последствий.

Так как экспедиционная группа принимала участие в научно-исследовательской работе «Арктика», выполняемой Военным институтом физической культуры в интересах Министерства обороны с 2015 года, на подготовительном этапе проводились исследования с целью определения воздействия неблагоприятных факторов Крайнего Севера на физическую подготовленность, физиологическое, психофизиологическое состояние военнослужащих.

– Как долго шла экспедиция?

– Марш длился 7 дней и 6 белых ночей. В ходе него группа преодолела расстояние более 100 км вместо запланированных 85 км (по прямой: станция Барнео – 90 градусов). Увеличение протяжённости маршрута было обусловлено дрейфом льдов с севера на юг (до 5 км в сутки), то есть за ночь мы удалялись от полюса на 5 км, так как огромную льдину, на которой мы находились, течением толкало к югу. Отклонение от маршрута также определялось наличием на путях следования сложных (непроходимых) торосных участков, а также непреодолимых протяжённых водных преград. В условиях нулевой видимости, «белой мглы», также допускались отклонения от маршрута.

Каждый день мы находились в движении в зависимости от сложности участка маршрута от 6 до 13 часов. Это непросто, особенно с учётом груза в санях – до 50 кг на военнослужащего.

– Какие навыки получены в ходе экспедиции? Какие вопросы удалось изучить?

– При совершении марша мы получили ценные навыки в оценке ледовой обстановки, то есть в определении толщины льда по внешним признакам. Тёмный лед толщиной 5-7 см – перемещение по нему возможно только на коротком участке на максимальной скорости (с учётом груза). Лёд, покрытый «снежными звёздочками» (арктические розы), толщиной 10 см – перемещение возможно колонной в быстром темпе с дистанцией не менее 5 метров. Наличие на горизонте тёмной (почти чёрной) «радуги» свидетельствует о наличии на пути следования открытой воды. Светлая «радуга» свидетельствует о торосах с замёрзшими водными преградами, покрытыми тонким льдом.

Практическое использование саней для перевозки имущества показало, что они должны быть невысокими, широкими и устойчивыми. Неправильная укладка саней приводила к чрезмерному расходованию сил.

Основной целью экспедиции было формирование программы подготовки инструкторов для арктических подразделений

Кроме того, мы изучили особенности двигательной деятельности и работоспособности военнослужащих при совершении длительного перехода на лыжах с элементами выживания и ориентирования.

Мы также уточнили требования к одежде, обуви, обеспечивающей выполнение длительной интенсивной физической нагрузки, с учётом отведения влаги в результате потоотделения и исключения переохлаждения организма.

Выработан алгоритм теплосбережения организма при организации остановок в движении (10–15 минут), а также организации питания на маршруте следования. Дана оценка предложенному рациону питания и выработаны рекомендации по его изменению.

Проработаны средства физической подготовки для снятия психоэмоционального напряжения и физического утомления, а также подготовки организма к физической нагрузке перед очередным этапом совершения марша. Так, мы использовали питьевые витаминные комплексы для поддержания работоспособности при длительных физических нагрузках большой мощности.

– Что в ходе экспедиции было сложнее всего?

– Определённую сложность вызывали препятствия, возникающие на пути следования: торосные преграды в виде нагромождений больших осколков льда, непреодолимые трещины льда с открытой водой. А поначалу очень низкая температура, необходимость после изнурительного марша разбивать лагерь. Но каждый день давал определённый опыт, и эти сложности отходили на второй план.

В связи с этим выражаю признательность инструкторам Русского географического общества за ценнейшие советы и практические примеры действий в Арктике.

– Как был устроен быт с ночёвкой? Где спали, чем питались?

– Вся экспедиционная группа была разделена по двойкам, так как на стоянках участники экспедиции размещались по два человека в палатке.

После остановки на ночлег мы сразу приступали к установке палаток, обваловке их снегом, чтобы ветер не выдувал тепло. Затем необходимо было запустить бензиновую горелку, дать тепло в палатку и получить кипяток из снега. Попутно переодевались в сухую одежду и сушили мокрую. Высушить её нужно было до сна, так как через 10 минут после выключения горелки температура воздуха в палатке выравнивалась с внешней.

Кипятили воду, ужинали. Необходимо было сразу заполнить кипятком термосы, чтобы утром побыстрее из этой воды вновь получить кипяток.

Перед сном и после завтрака проводили ряд тестирований в рамках научных исследований.

На период отдыха выставлялся наряд для охраны лагеря от белых медведей и мгновенного реагирования на внезапно появляющиеся трещины льда.

– Алексей Анатольевич, почему вы решили лично возглавить эту сложную экспедицию?

– Основной целью нашей экспедиции было формирование программы подготовки инструкторов для арктических подразделений. Эти специалисты будут обеспечивать физическую готовность военнослужащих, убывающих для выполнения задач в условиях Крайнего Севера, а также при непосредственных действиях в данных климатогеографических условиях.

За весь образовательный процесс в учебном заведении отвечает его начальник, поэтому я должен чётко представлять структуру и содержание учебного процесса. Так же было, когда мы начинали в институте реализацию программы горной, воздушно-десантной подготовки и других направлений обучения специалистов.

– Как ваши офицеры и курсанты показали себя в походе?

– Я горжусь своими подчинёнными. Со всеми задачами справились достойно, проявляя разумную инициативу. Слабых звеньев не было.

– Что первым делом сделаете, когда вернётесь домой?

– Приведём себя в порядок. Проанализируем результаты экспедиции. Обобщим научные данные. Отработаем программу подготовки специалистов по новому для нас направлению.

Кроме того, планирую за проявленное упорство, мужество и профессионализм поощрить своих подчинённых. И конечно же сказать большое спасибо ЦСКА и Экспедиционному центру Минобороны РФ за предоставленную возможность проверить себя в условиях Арктики.

Добавлю, что 13 апреля в 1.59 курсанты установили на самой макушке земли флаг Вооружённых Сил РФ и плакат «Военный институт физической культуры – гарант физической готовности Вооружённых Сил Российской Федерации». Мы будем делать всё, чтобы труд наших специалистов обеспечивал выполнение этих слов.





Фото Экспедиционного центра Министерства обороны РФ