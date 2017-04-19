Фундамент патриотизма

О том, как продвигается работа в этом направлении, шла речь на заседании Наблюдательного совета Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

Прозвучали доклады руководителей Оборонного общества о выполненных поручениях и планах на будущее, а также об инициативах по совершенствованию военно-патриотического воспитания и подготовке молодёжи к военной службе.

– В этом году исполнилось 90 лет со дня создания ДОСААФ России, – напомнил министр обороны, открывая заседание наблюдательного совета.

Он отметил, что сегодня Оборонное общество представляет собой эффективную систему допризывной подготовки, которая объединяет свыше 1200 образовательных организаций.

– В прошлом году в них прошли обучение 32 640 молодых людей по 12 военно-учётным специальностям. В результате госзаказ был выполнен полностью, – подчеркнул генерал армии Сергей Шойгу. – Впервые на плановой основе осуществлялась подготовка призывников к службе в Воздушно-десантных войсках. Теперь свыше тысячи стрелков-парашютистов смогут вступить в ряды «голубых беретов».

Но ДОСААФ не только готовит молодёжь к военной службе. По словам главы военного ведомства, Оборонное общество уделяет большое внимание развитию массового спорта, возрождению добрых традиций детских и молодёжных организаций. Принимает активное участие в работе Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Оборонное общество уделяет большое внимание развитию массового спорта

– В прошлом году представители ДОСААФ впервые продемонстрировали профессиональное мастерство в финалах «Армейских международных игр», – отметил генерал армии Сергей Шойгу, по инициативе которого был также создан Попечительский совет, призванный способствовать повышению интереса к деятельности ДОСААФ.

– В целом ведётся большая работа по развитию оборонной организации. Тем не менее остаётся ряд вопросов, которые требуют оперативного решения, – подытожил глава военного ведомства, прежде чем был заслушан доклад председателя ДОСААФ России Александра Колмакова об итогах работы организации и планах на будущее.

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту намерено подготовить в 2017 году для срочной службы в армии 29,5 тысячи юношей, заявил его председатель.

– При выполнении плановых показателей деятельности особое внимание планируется уделить выполнению плана подготовки специалистов для Вооружённых Сил. План – 29 459 человек по 15 военно-учётным специальностям, в том числе по новым специальностям для войск связи – 500 человек, – сказал руководитель Оборонного общества на заседании Наблюдательного совета ДОСААФ.

По его словам, в 2017 году также завершилась подготовка 37 специалистов по эксперименту «Моряк».

Как отметил в своём докладе Александр Колмаков, ДОСААФ сегодня – это разветвлённая сеть структурных подразделений во всех регионах России с современной учебно-материальной базой. ДОСААФ ведёт подготовку граждан по различным специальностям более чем в 1,2 тысячи образовательных организациях, свыше 600 из которых задействованы в обучении по военно-учётным специальностям. Общество насчитывает 118 авиационных организаций, дислоцируемых более чем на 100 аэродромах и посадочных площадках, и располагает более чем 1000 единицами авиационной техники. Наибольшее количество составляют самолеты Як-52 и Ан-2, вертолёты Ми-2 и планёры всех типов.

ДОСААФ сегодня – это разветвлённая сеть структурных подразделений во всех регионах России с современной учебно-материальной базой

Что касается специалистов массовых технических специальностей, то в планах Оборонного общества – расширение их перечня и повышение количественных показателей, в целом увеличение доли ДОСААФ России в этом процессе.

– План подготовки — 526 845 человек по 198 специальностям. При решении этой сложной и многогранной задачи считаем необходимым особое внимание обратить на повышение качества предоставления услуг, своевременное реагирование на спрос на рынке труда, придание особого статуса работы с клиентами, — сказал Александр Колмаков.

При этом, по его словам, важной задачей на 2017 год остаётся работа по повышению конкурентной способности оборонной организации на рынке предоставления услуг по подготовке специалистов массовых технических специальностей.

Около 2 тысяч человек примут участие в «Армейских международных играх» (АрМИ-2017) в составе команд Оборонного общества, сообщил в ходе заседания Наблюдательного совета зампред организации Николай Стаськов.

– Экипажи, расчёты и команды ДОСААФ России примут участие в 17 конкурсах на 16 площадках. Как и в прошлом году, Оборонное общество будет представлено в трёх лигах: «Лига ветеранов», «Лига военно-патриотических клубов» и «Спортивная лига», – заявил зампред Оборонного общества.

По его словам, команды «Лиги ветеранов», сформированные из инструкторско-преподавательского состава и сотрудников ДОСААФ, примут участие в 8 конкурсах. Юнармейцы «Лиги военно-патриотических клубов» в возрасте от 13 до 17 лет состязаются по единой программе многоборья Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Команды «Спортивной лиги» примут участие в соревнованиях, проводимых в форме открытых чемпионатов по 13 авиационным, техническим, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта.

– Также в рамках всеармейского и международного этапов АрМИ-2017 осуществляется проведение и популяризация военно-прикладных видов спорта. Будет уделено большое внимание показательным выступлениям по пейнтболу, авиамодельному, мотоциклетному, автомобильному и парашютному спорту, служебному собаководству, продемонстрированы образцы спортивной техники, – отметил Николай Стаськов.

Он подчеркнул, что в общей сложности в финальных соревнованиях примет участие около 2 тысяч человек.

Большие планы у Оборонного общества и по развитию инфраструктуры для работы с молодёжью. До конца года ДОСААФ планирует создать многофункциональные центры военно-патриотического воспитания в Крыму и ряде других субъектов Российской Федерации.

– Оборонное общество развернуло эту работу как раз в тех регионах, которые не охвачены Министерством обороны при реализации проекта создания филиалов парка «Патриот». В этом году начнётся подготовка к запуску таких же проектов в Башкирии и Крыму. В Ставропольском крае, Калининградской, Пензенской, Самарской, Тульской областях эти проекты стартуют до 2018 года, – отметил в своём докладе Николай Стаськов.

Он уточнил, что в сентябре-октябре этого года планируется презентация первой очереди многофункционального центра имени Валентины Терешковой в Ярославле.

– На этой площадке мы намерены отработать идеологию организации, взаимодействие всех субъектов, участвующих в системе патриотического и военно-патриотического воспитания. Планируется создание в 2017 году аналогичных центров в других регионах Российской Федерации – Удмуртии, Северной Осетии – Алании, Оренбургской области, – добавил зампред организации.