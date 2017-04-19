Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков выразил удовлетворение состоянием материально-технического обеспечения войск и сил Восточного военного округа.

– Состояние вооружения, военной техники, запасы материальных средств, в том числе ракет и боеприпасов, обученность личного состава дают основание сделать вывод, что войска ВВО достигли высоких результатов за зимний период обучения и способны успешно выполнять задачи по защите интересов страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, – сказал генерал армии Дмит­рий Булгаков на заседании военного совета ВВО.

Сейчас в войсках округа завершается сдача проверки первой очереди за зимний период обучения, в ходе которой проведено более 20 учений различного масштаба, из них свыше 10 двусторонних.

Как сообщили в Департаменте ин­формации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в период с 12 по 17 апреля генерал армии Дмитрий Булгаков по поручению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу провёл проверку состояния материально-технического обеспечения, боевой и мобилизационной готовности соединений и частей ВВО. Он проинспектировал 36-ю и 38-ю отдельные мотострелковые бригады, 104-ю отдельную бригаду МТО 29-й армии в Забайкалье, 64-ю отдельную мотострелковую бригаду и 50-ю отдельную железнодорожную бригаду в Хабаровском крае, а также силы Тихоокеанского флота на Камчатке и во Владивостоке.

Особое внимание заместитель министра обороны уделил проверке перехода гарнизонов на новую систему обеспечения жилищно-коммунальными услугами. Он лично провёл встречи с сотрудниками – от кочегаров и слесарей до руководителей филиалов ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ, которые с 1 апреля обеспечивают объекты Минобороны и теперь являются гражданским персоналом военного ведомства.

Замминистра обороны разъяснил, что в рамках совершенствования системы коммунально-эксплуатационного обеспечения войск с 1 апреля полномочия по эксплуатационно-техническому содержанию казарменно-жилищного фонда, специализированного жилого фонда, многоквартирных домов, объектов водопроводно-канализационного, электросетевого и теплового хозяйства переданы вновь созданному ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление». Это позволит Министерству обороны уйти от посредников и исключить коррупционную составляющую, перейти на выполнение задач по прямым контрактам, оперативно ставить задачи по обеспечению эксплуатационного содержания, осуществлять контроль за расходованием средств и доведением их до конечных получателей, осуществлять деятельность по более упрощённой схеме, что даст возможность сконцентрироваться на выполнении задач эксплуатации и обеспечении коммунальными услугами, повысит персональную ответственность командующих войсками военных округов и флотов, а также командиров воинских частей.



Фото Владимира ДРОБЫШЕВСКОГО.