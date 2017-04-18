Кубок командующего – в надёжных руках

В Североморске завершился чемпионат Северного флота по хоккею с шайбой на кубок командующего. Начиная с января игры проводились в двух дивизионах.

В первом дивизионе сражались более опытные команды, во втором же преимущественно выступали новички и менее опытные коллективы. Игры чемпионата приняли 9 ледовых площадок в Североморске, Сафонове, Кильдинстрое, Полярном, Снежногорске, Видяеве, Заозёрске, Спутнике и Алакуртти.

Помощник командующего Северным флотом по физической подготовке капитан 2 ранга Иван Вахнин отметил: в связи с тем что нынешний чемпионат проходил по круговой системе (каждая команда играла с каждой), одно или даже два поражения не исключали возможности изменить турнирную ситуацию в матчах с другими командами.

Безусловно, переменчивая северная погода – то снегопад, то оттепель – вносила свои коррективы. Но, несмотря на капризы небесной канцелярии, за два с половиной месяца состоялось более пятидесяти матчей. А каждая игра в этот день становилась главным событием в гарнизоне не только для игроков-военнослужащих, но и для их семей, жителей городов и посёлков.

– В этом сезоне мы провели не только чемпионат Северного флота, но и два важных турнира – к Новому году и к Дню моряка-подводника, – отметил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов. – Прошло много товарищеских встреч. Наша сборная по хоккею также участвовала в чемпионате Мурманской области. Важным достижением считаю привлечение детей к спорту. Впервые мы провели детский турнир, в котором участвовали не только мальчики, но и пять девочек. Особенно хорошо показали себя детские команды «Спутник» и «Альбатрос».

В чемпионате по хоккею с шайбой на Кубок командующего СФ приняли участие 13 команд. В их состав вошли как военные, так и гражданские специалисты объединений, соединений, частей и учреждений флота. Хорошим примером для военнослужащих стал командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, который на протяжении четырёх лет является капитаном команды управления и штаба СФ «К-21».

Торжественной церемонии награждения победителей и призёров чемпионата Северного флота предшествовала игра заключительного тура в первом дивизионе. Хоть регламент турнира и не предполагал финального матча и поединка за третье место, встреча между командами «К-21» и «Спутник» стала битвой за «бронзу». Победитель именно этой встречи в итоге занимал третью строчку в элитном дивизионе.

В чемпионате Северного флота по хоккею с шайбой приняли участие более 10 команд

С первых же минут встречи, проходившей на льду спорткомплекса «Алтай», завязалась напряжённая борьба. Счёт открыли хоккеисты «Спутника». На третьей минуте первого периода Николай Мусоров отправил шайбу в ворота «К-21», затем его примеру последовал Иван Гольцов – 2:0. Но надолго удержать преимущество «Спутнику» не удалось. Ответным голом отметился капитан «К-21» Николай Евменов, играющий под номером «62». Затем хоккеисты Вадим Рыбаков и Дмитрий Серебряков вывели «К-21» вперёд, забросив в ворота «Спутника» по шайбе, – 3:2.

Однако спортивная удача оказалась на стороне морских пехотинцев. На последних минутах третьего периода Павел Науменко и Владимир Багрянцев поразили ворота «К-21». С итоговым счётом 4:3 победу одержала команда «Спутник».

В ходе торжественной церемонии закрытия соревнований командующий Северным флотом поздравил всех участников со спортивными достижениями, пожелал новых побед и поблагодарил болельщиков за горячую поддержку.

– Игры этого сезона отличались накалом страстей, но прежде всего – товарищеским отношением друг к другу. На площадках отсутствовало хамство, команды вели честную борьбу и достойно относились к своим спортивным соперникам, – сказал вице-адмирал Николай Евменов, вручая награды победителям.

Среди команд высшего дивизиона первое место заняла команда Кольской флотилии разнородных сил СФ «Альбатрос», завоевав переходящий Кубок командующего. Второе место взяла сборная авиаторов «Гроза». Замкнули тройку призёров морские пехотинцы из команды «Спутник».

Во втором дивизионе победителем стала команда управления поисковых и аварийно-спасательных работ «Спасатель», на втором месте – сборная соединения атомных подводных лодок «Медведи», третьими стали игроки команды подводных сил «Тайфун».

Подводя итог хоккейному сезону, командующий Северным флотом поощрил наиболее ярко проявивших себя хоккеистов. По результатам чемпионата лучшим вратарём признан Евгений Серебряков из «К-21», лучшим защитником – Александр Шангин из «Спутника», лучшим нападающим – Юрий Сборцев из «Альбатроса», лучшим бомбардиром – Андрей Ивкин из «Спасателя», лучшим снайпером – Алексей Чернядьев из «Грозы».

Приз имени Всеволода Боброва присуждён команде «Спасатель», забившей наибольшее количество шайб. Приз «Лучшая команда болельщиков» был вручён болельщикам сборной «К-21». Приз «Золотой свисток» достался судье Максиму Пужанскому.

На закрытии чемпионата среди наград были и неожиданные. Представитель федерации хоккея Мурманской области вручил приз «Лучший тренер» тренеру сборной Северного флота, командиру огнемётного взвода бригады морской пехоты лейтенанту Константину Ганину. Самая бурная и радостная реакция игроков последовала, когда командующего Северным флотом вице-адмирала Евменова наградили дипломом Федерации хоккея России за развитие отечественного хоккея. Николай Анатольевич всей душой любит хоккей, предан этому виду спорта с юношеских лет и сумел возродить его на Северном флоте.

Кстати, большинство хоккеистов Северного флота играют в хоккей с детства и даже когда-то подумывали о спортивной карьере, но жизнь распорядилась иначе. Например, капитан команды «Альбатрос» старший мичман Вячеслав Запевалов с шести лет занимался в хоккейной школе челябинского «Трактора» и даже собирался пойти по этой линии, но потом планы поменялись. Теперь он, будучи старшиной команды электриков большого противолодочного корабля «Адмирал Харламов», толково руководит своим воинским коллективом, а в свободное от службы время с удовольствием выходит на лёд. Ещё один игрок команды «Альбатрос» – командующий Кольской флотилией разнородных сил СФ вице-адмирал Олег Голубев – признался, что регулярные тренировки и хоккейные матчи для него лучший вид отдыха, так как позволяют поддерживать спортивную форму и снимать психологическое напряжение.

– Думаю, что следующий хоккейный год будет ещё более насыщенным: увеличится количество команд, появятся новые хоккейные площадки, – поделился планами вице-адмирал Николай Евменов. – Летом наши хоккеисты тоже не будут скучать: на Северном флоте мы уже опробовали такой вид спорта, как роликовый хоккей. В течение трёх лет игроки тренируются на роликах, а в этом году постараемся провести товарищеские матчи и турнир, посвящённый Дню ВМФ.



Североморск

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