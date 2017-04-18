Песни на все времена

Юбилейный песенный форум проходил на лучшей концертной площадке города-курорта – в Зимнем театре. А начал он свой путь в 1997 году в Хостинском районе Сочи по инициативе пограничников. Уже в 1998 году его учредителями стали администрации города Сочи и Хостинского района. С 2003-го фестиваль приобрёл статус городского.

В числе тех, кто все эти годы продолжает его поддерживать, Министерство обороны РФ, Пограничная служба ФСБ России, внутренние войска МВД России – ныне Росгвардия, Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия (ФУБХУХО).

Первые фестивали собирали не более ста номинантов. Но уровень конкурса уже тогда был серьёзным. Среди тех, кто выходил на сцену, были ныне легендарные группы «Голубые береты», «Каскад», «Синева», известные барды. Теперь в Зимнем театре свои таланты показывают порой более полутысячи человек. География фестиваля тоже расширяется. Конкурс фактически стал международным. Ведь участвовать в творческих баталиях в Сочи приезжали военнослужащие Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Узбекистана… За прошедшие годы в конкурсных программах приняли участие более 10 тысяч человек.

Гостями фестиваля в разные годы были Дважды Краснознамённый ордена Красной Звезды Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, ансамбли песни и пляски Черноморского и Северного флотов, Военно-воздушных сил России, внутренних войск, ансамбль песни и пляски «Пограничник Кавказа» и другие творческие коллективы силовых структур.

Нынешний юбилейный смотр талантов открыли глава города Сочи Анатолий Пахомов и заместитель председателя координационной службы Совета командующих пограничными войсками государств – участников СНГ, генерал-майор Владимир Савенко. В их приветствии главным стал посыл стихотворных строк, прозвучавших со сцены: «В несметном российском богатстве / Слова драгоценные есть: / Отечество, верность, братство, / Совесть, отвага и честь!»

И девиз выбран организаторами не случайно, он соответствует самым высоким патриотическим идеалам.

…Начался фестиваль с минуты молчания в память о тех, чей жизненный и творческий путь прервался 25 декабря 2016 года в небе над Сочи. Совсем недавно ушёл из жизни и замечательный поэт, автор знакового стихотворения «Хотят ли русские войны», ставшего известной песней, Евгений Евтушенко. И гостья фестиваля заслуженная артистка России Наталия Москвина исполнила на открытии и закрытии форума песни на его стихи, положенные на музыку композитором Алексеем Карелиным. Одна из них как раз была о загадочной силе русских песен, а другая – о душе русского народа.

Надо сказать, что любые песенные смотры – это и учебный полигон для роста творческого мастерства. Конкурсантам было у кого поучиться, потому что на фестиваль были приглашены победители в разных номинациях прошлых лет. Среди них руководитель ВИА «Авангард» (Мытищи, Московская область) Сергей Кристинин, автор музыки к гимну фестиваля, дважды обладатель Гран-при Игорь Михайлов, солист Центрального пограничного ансамбля ФСБ России.

Песенные смотры – это и учебный полигон для роста творческого мастерства

Победителей определяло авторитетное жюри под председательством заслуженного работника культуры России генерал-лейтенанта Валерия Новожилова. В состав жюри вошли певец и композитор заслуженный артист России Игорь Демарин, директор концертных программ Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова полковник Сергей Галкин, солист ансамбля песни и пляски «Пограничник Кавказа» народный артист России Павел Михайлов, солист Ансамбля песни и пляски ВДВ, заслуженный артист России Сергей Быстров, преподаватель Института военных дирижёров Военного университета Минобороны России, обладательница Гран-при одного из фестивалей-конкурсов «За веру! За Отчизну! За любовь!» Татьяна Сиротина, заместитель генерального директора Сочинского концертно-филармонического объединения, исполнительный директор фестиваля Татьяна Воронина.

Участники соревновались в шести номинациях. Надо сказать, что по различным причинам в этом году было не так много, как обычно, представителей Минобороны России. В основном за победу сражались артисты из МЧС России и войск национальной гвардии (ВНГ).

Обладателем Гран-при в номинации «Исполнители казачьей песни» стал ансамбль «Дон-батюшка» из Ростова-на-Дону.

В номинации «Исполнители песен профессиональных авторов» лучшим стал Кирилл Суслов, представитель Росгвардии из Москвы. Призовые места заняли Александр Саванец (Институт пограничной службы Республики Беларусь) и Юрий Диденко (РВСН, Иркутск).

В номинации «Солисты ансамблей песни и пляски» Гран-при завоевал Сергей Воробьёв, солист Ансамбля песни и пляски Центрального округа ВНГ России. Призовое место занял и представитель ФУБХУХО Сергей Сажин.

В номинации «Вокально-инструментальные ансамбли и группы» жюри особо выделило ВИА «Сокол» из Москвы (Ансамбль песни и пляски Центрального округа ВНГ России). Блестяще, используя не только вокал, но и интересную сценографию, выступила и шоу-группа «Терра» (Государственный морской университет имени Адмирала Ф.Ф. Ушакова (Новороссийск). Покорила жюри и группа «Морская душа» (Государственный Центральный морской ордена Ленина полигон Минобороны России (Северодвинск). Кстати, в октябре этого года коллективу исполнится 15 лет. Вновь показал мастер-класс и ВИА из Москвы «Арсеналы» (ФУБХУХО). Группа «Крылатая пехота» (Рязанское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознамённое командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова) не раз становилась победителем многих песенных конкурсов и фестивалей. На этот раз Гран-при взяли не десантники. Надо учитывать, что в таких творческих коллективах курсантский состав постоянно меняется, но «береты цвета неба» всё равно остаются на высоте! Ребята учатся, служат и поют, руководствуясь девизом «Никто, кроме нас!».

Надо обязательно сказать о том, что с каждым фестивалем растёт уровень исполнительского мастерства и у вокального ансамбля «Золотые эполеты» (Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова).

Номинация «Авторы-исполнители» всегда самая сложная. Сочетать вокальные данные, мастерство актёра, композитора и поэта очень трудно. Здесь Гран-при заслужил Александр Оника (Северо-Кавказский округ ВНГ России).

В номинации «Духовые оркестры» в числе лауреатов – военный оркестр филиала Военно-учебного центра ВМФ «Военно-морская академия» (Калининград) и духовой оркестр Государственного Морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова (Новороссийск).

Подробно рассказать о номинантах и победителях фестиваля на газетной полосе невозможно. Но надо обязательно отметить талант солиста матросского хора «Балтийский ветер» Учебного центра ВМФ (Санкт-Петербург) матроса срочной службы Дениса Сизова. Жюри отдало ему особый приз «Открытие фестиваля».

Что ещё важно. Помимо насыщенной программы фестиваля в воинских частях и сочинских здравницах прошли благотворительные концерты конкурсантов. А в один из дней участники фестиваля выступили в сочинском парке отдыха «Ривьера».