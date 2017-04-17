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Манёвры в Баренцевом море

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Манёвры в Баренцевом море

Взаимодействие разнородных сил отработано в полигонах Северного флота

Сбор-поход кораблей – одно из важнейших мероприятий боевой подготовки, показывающее общий уровень профессионализма командиров и мастерство экипажей. Боевые единицы, взаимодействуя между собой в условиях открытого моря, повышают морскую выучку экипажей и отрабатывают слаженность в выполнении поставленной задачи.
О том, как недавно в Баренцевом море прошёл сбор-поход кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, в интервью с командующим объединением вице-адмиралом Олегом ГОЛУБЕВЫМ.
– Олег Вячеславович, Кольская флотилия – единственное разнородное объединение на Северном флоте, которое проводит масштабный сбор-поход кораблей. Какова его основная цель?
– Основная цель сбор-похода – проверка подготовленности кораблей и частей к решению поставленных им задач. Была отработана организация взаимодействия соединений, тактических групп, частей и подразделений Кольской флотилии, а также приданных частей при выполнении задач по своему основному предназначению. В ходе сбор-похода экипажи кораблей совершенствовали навыки действий в составе тактических групп, выполняющих широкий спектр задач в морских полигонах.
– Кто участвовал в учении?
– К участию в этом мероприятии с нашей стороны привлекались соединения десантных кораблей, тральщиков и малых ракетных кораблей. А в целом на различных этапах сбор-похода было задействовано около 200 единиц военной техники, в том числе несколько десятков боевых кораблей, катеров и подводных лодок. В отдельных эпизодах учения боевые упражнения отрабатывали морская пехота и береговые ракетно-артиллерийские войска.

– Какие эпизоды учения самые важные?
– Основными эпизодами сбор-похода явились противоминное обеспечение сил флота, высадка морского десанта, а также отработка элементов ПВО. Первыми в море вышли 5 апреля базовые тральщики «Полярный», «Ядрин», «Соловецкий юнга», «Ельня», «Котельнич» и морской тральщик «Машинист». Из этих кораблей были сформированы две корабельные тральные группы, которые по замыслу учения обеспечили развёртывание надводных сил в Баренцевом море.
В первый день сбор-похода экипажи тральщиков выполнили постановку тралов и фактически провели траление фарватеров, по которым корабли вышли из основных баз Северного флота. При этом были обнаружены и подняты учебные мины, заранее выставленные МПК «Брест».
На второй день учения большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец» в составе корабельной минно-заградительной группы провели постановку мин. Вместе с тем моряки-десантники отработали задачи по защите от оружия массового поражения на переходе морем. Большое внимание уделили выполнению нормативов по герметизации корпуса корабля и проведению специальной обработки кораблей при условном попадании в область радиационного загрязнения. Затем при стоянке на незащищённом рейде экипажи БДК «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец» выполнили задачи противоподводно-диверсионной обороны кораблей и провели практическое гранатометание.
– Выполнялись ли в ходе учения практические стрельбы?
– Да, все запланированные мероприятия были проведены. Ракетные и артиллерийские стрельбы выполнялись по береговым, воздушным и морским целям. Все отработанные зачётные мероприятия боевой подготовки станут основой оценки кораблей и частей за зимний период обучения.
Так, малые ракетные корабли (МРК) «Айсберг» и «Рассвет» в составе корабельной ударной группы артиллерийским огнём нанесли поражение кораблю условного противника на дальней дистанции. Экипажи выполнили стрельбы артиллерийскими комплексами АК-76 по морской буксируемой мишени, имитирующей надводную цель.
В следующем эпизоде учения экипажи МРК обеспечили боевую устойчивость десантного отряда при переходе морем. БДК «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец» при поддержке МРК «Айсберг» и «Рассвет» уничтожили средства воздушного нападения условного противника. Экипажи кораблей выполнили стрельбу артиллерийским комплексами по имитированным воздушным целям, которые выставили бомбардировщики Северного флота. Управление противовоздушной обороной группировки осуществлялось с командного пункта соединения, расположенного на БДК «Александр Отраковский».

Корабли Кольской флотилии принимают участие во всех мероприятиях боевой подготовки в Арктическом регионе

05-17-04-17После отработки эпизода отражения воздушной атаки десантный отряд взял курс к месту погрузки личного состава и техники десантно-штурмового батальона морской пехоты Северного флота, который совершил марш из пункта постоянной дислокации к месту погрузки на десантные корабли с вооружением и на штатной технике.
– Когда проходила высадка морского десанта?
– Это был завершающий этап. После подавления огневых точек условного противника БДК «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец» подошли к берегу и произвели высадку подразделений морской пехоты на штатной технике способом «на упор». При этом морские пехотинцы успешно выполнили нормативы выхода из твиндека БДК.
– Как часто проводится сбор-поход и сколько продолжается?
– Это плановое мероприятие боевой подготовки Северного флота. Проходит ежегодно в течение недели.
– Как достигается слаживание экипажей кораблей в ходе сбор-похода?
– На первом этапе проводится одиночная подготовка. Затем начинается подготовка по подразделениям, экипажам. А дальнейшее совершенствование мастерства становится итогом боевой учёбы, проводимой в течение всего года.
– Что можете сказать о результатах учения?
– Сбор-поход – итоговое мероприятие боевой подготовки. Все задачи отработаны, цели достигнуты. А дальше будем наращивать уровень профессионализма воинских коллективов. Уже на протяжении почти 30 лет Кольская флотилия решает широкий комплекс разнообразных задач, осуществляемых различными видами кораблей – морскими и базовыми тральщиками, малыми ракетными и десантными кораблями, малыми и большими противолодочными кораблями, дизель-электрическими подводными лодками, а также береговой ракетно-артиллерийской бригадой.
– Какие меры безопасности были предприняты на время учения в Баренцевом море?
– Гражданское судоходство и авиацию заблаговременно предупредили о проведении учения, район выполнения боевых упражнений объявили опасным для плавания и полётов. На время применения оружия этот район был полностью закрыт.
– В который раз учения проходили под вашим руководством? Как оцениваете их в целом?
– Под моим руководством данные учения проходили впервые, поэтому я тоже получил хороший опыт. В ходе этого сбор-похода тактические группы и части объединения отработали комплекс учебно-боевых задач в соответствии с боевым предназначением и во взаимном обеспечении. Всё прошло хорошо, так как мы регулярно взаимодействуем с силами флота. Корабли объединения принимают участие во всех мероприятиях боевой подготовки в Арктическом регионе и первыми выходят на просторы Баренцева моря для обеспечения развёртывания сил Северного флота.

Североморск

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