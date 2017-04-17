Десант с задачей справился

Как показали себя рязанские десантники на новых боевых машинах? Какие ещё особенности и новшества стали характерными для состоявшегося мероприятия боевой подготовки? Об этом и многом другом рассказывает «Красной звезде» командир парашютно-десантного полка ВДВ и руководитель учения гвардии полковник Александр КОРНЕВ.

– Александр Владимирович, какова была легенда учения?

– Замысел до последнего держался в секрете для батальона. А начало в принципе было обычным: приведение батальона в боевую готовность, выход в назначенный район и постановка боевой, в нашем случае – учебно-боевой задачи. У проверяемого батальона сначала шли десантирование и захват аэродрома условного противника, который надо удержать и передать другим подошедшим подразделениям. Затем военнослужащим на боевой технике предстояло совершить рейд, в ходе которого требовалось уничтожить объекты «неприятеля», захватить переправу через водную преграду, обеспечить форсирование главных сил подразделений и уничтожить материально-техническую базу противника. После уничтожения десантники переходили в оборону и организовывали встречу и сопровождение других подошедших подразделений, чтобы обеспечить высокие темпы наступления.

– Всё получилось?

– С задачей справились, но десантирование парашютным способом личного состава и боевой техники стало невозможным из-за очень сильного ветра. На самом деле погода стала серьёзным «противником» нашим бойцам и из-за весенней распутицы, делавшей дорогу, по которой предстояло совершить 100-километровый рейд, практически непроходимой.

Одним из новшеств на этом учении стало усложнение обстановки. Например, чтобы заставлять командира думать и действовать не по давно изученным алгоритмам, специалисты радиоэлектронной борьбы глушили основные и запасные частоты.

– В чем ещё отличие этого учения?

– На этом учении впервые применялись новейшие боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортёры БТР-МДМ «Ракушка». До этого мы ни разу не проводили тактические учения с привлечением полного комплекта новой техники (более 40 единиц), поступившей в войска всего полгода назад. Нужно было не только проверить умение военнослужащих владеть новой боевой машиной, но и выявить преимущества БМД-4М по всем огневым и манёвренным показателям в комплексе. Впервые провели форсирование на этой технике.

– И как показали себя боевые машины?

– Неплохо. Почти стопроцентное огневое поражение. Боевая машина десанта БМД-4М проходимая, несмотря на бездорожье, манёвренная, вместительная, и в то же время требует к себе повышенного внимания. Она оснащена новой электроникой, компьютерной техникой, что требует более высокой квалификации и наличия высшего образования от членов экипажа. С компьютеризированной системой, требующей чёткого выполнения последовательных действий, наши механики-водители столкнулись впервые, и это поначалу вызывало определённые сложности. Например, пока машина не прогрета, компьютер запрещал включать вторую передачу, и водители жаловались на отставание по временным показателям.

Командир боевой машины может управлять вооружением как через наводчика, так и самостоятельно.

На этом учении впервые применялись новейшие боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортёры БТР-МДМ «Ракушка»

На этих учениях впервые испытали свой мобильный пункт управления. В наше время практика показывает, что развёртывание пункта управления требует больших временных, материальных и физических затрат, нежели мобильного пункта, который быстро развёртывается, свёртывается и позволяет не отставать от войск. Мы придумали идею сделать его на нескольких КамАЗах, в состав которых входит прицеп и несколько автомобилей связи. Мы создали мобильный пункт с использованием транспортной группы полка. Для комфорта утеплили тентом, сделали крепления под стол и стулья. На учении проверили время развёртывания с полной маскировкой – 40 минут.

Реализацию идеи оценил и присутствовавший на учении заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по миротворческим операциям и Коллективным силам оперативного реагирования генерал-лейтенант Александр Вязников.

– Такой комплекс задач был бы невозможен без всестороннего обеспечения боя…

– Проверка всестороннего обеспечения боя и работы командиров была одной из задач учения. Из боевого обеспечения были проверены разведывательные, инженерно-сапёрные подразделения и подразделения РХБ защиты. Тыловое обеспечение также проверялось: взвод подвоза боеприпасов, медицинское обеспечение, ремонтно-эвакуационная группа... Насколько хорошо взаимодействовали? За трое суток, пока длилось учение, мы не переводили военнослужащих на сухпайки. Вот так работал взвод обеспечения, снабжающий горячим питанием бойцов. Такая проверка действительно важна, ведь в условиях боя успех зависит от слаженной работы всех подразделений.

Минусы, конечно, тоже были. Когда проведём полный разбор мероприятия, каждый командир предложит свои варианты решения проблемы. В целом за учения я поставил оценку «хорошо».

– Кого бы вы могли выделить из военнослужащих?

– Таких военнослужащих достаточно много, бойцы проявили себя на высоком уровне. В первую очередь хочу отметить механиков-водителей. Им предстояло показать всё, на что способна машина. Здесь они проявили высочайшее мастерство. Я уже говорил, что ход учений сильно осложняла погода. При форсировании реки был настолько сильный ветер, что машину раскачивало на волнах. Все тренировки были в штиль, и механикам-водителям предстояло действовать в необычной обстановке.

Грамотно распределял задачи и действовал командир батальона гвардии майор Юрий Пытиков. Меня поразило его стремление не только действовать согласно инструкциям, но и вживаться в легенду учений, придумывать какие-то свои ходы. Например, для марша он предложил расставить машины в определённом порядке. Сначала я не утвердил его предложение, но он смог настоять и действительно показал хороший результат, когда привёл абсолютно всю боевую технику без задержек в район плава.

Грамотно управлял боем в ходе ведения стрельбы командир подразделения капитан Дмитрий Базаркин. Его объектом стал склад боеприпасов «противника». Он предложил не атаковать склад в лоб, а методом обходов и специальных приёмов заставить противника сдаться. Когда его спросили, почему он так решил поступить, то офицер показал, насколько он глубоко может оценивать обстановку и неординарно мыслить.

Проявили себя и отдельные разведгруппы. Командир одной группы предложил два маршрута обхода вместо одного, настояв, чтобы приняли его вариант. А наблюдательные посты вычислили более 50 процентов целей. И когда батальон вышел на рубеж, они дали полную картинку для ведения огня артиллерии.

В целом личным составом я доволен. Многие военнослужащие показали себя как грамотные руководители, способные отстоять своё мнение, действовать согласно обстановке и выполнять поставленные задачи.



Рязань