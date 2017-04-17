Экспедиция на Северный полюс

Повышенный интерес к практическому освоению арктического пространства, проявляемый в последние годы международным сообществом, вызван как геополитическими и экономическими, так и оборонными факторами.

Пожалуй, только в Арктике белый цвет имеет такое разнообразие оттенков, каждый из которых причудлив, ярок и неповторим. Сотни созвучий, словно образующих волшебную мелодию, заставляют людей, впервые увидевших эту красоту, влюбиться в неё на всю жизнь. Природа, гениальный скульптор, вылепила здесь из снега и льда самые разнообразные замысловатые фигурки, объекты. Бесконечное поле сливается на горизонте с таким же бесконечным и чистым небом. Это белое безмолвие всегда притягивало к себе путешественников и первооткрывателей.

Министерством обороны комплексно развиваются арктические территории. Завершены работы на Новосибирских островах, архипелагах Земля Франца-­Иосифа и Новая Земля. Продолжается возведение технических позиций радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на островах Земля Александры, Врангеля и мысе Шмидта. Завершена экологическая очистка Арктики в районе аэродрома Алыкель, на архипелаге Новая Земля, островах Котельный и Врангеля.

В ходе арктических экспедиций Минобороны России проводятся исследования и испытания новых и перспективных образцов специальной техники в суровых условиях Арктики. В частности, были проведены различные исследования, лабораторные работы по эргономическим возможностям техники, проведению её технического обслуживания и ремонта.

Во время недавней экспедиции испытаниям подверглись перспективные кузова-­контейнеры, каркасно­-надувные быстровозводимые палатки для обеспечения проживания и проведения обслуживания военной гусеничной техники, средства определения толщины льда в стационарном и переносном исполнении, новые водоочистительные и опреснительные установки, средства медицинского обеспечения в арктическом исполнении.

В соответствии с планом основных мероприятий Экспедиционного центра Минобороны РФ на 2017 год в период с 3 по 16 апреля группой военнослужащих Военного института физической культуры в количестве восьми человек был совершён лыжный переход в специальном обмундировании и снаряжении от ледовой станции Барнео до Северного полюса. В состав научной экспедиции вошли начальник Военного института физической культуры генерал-майор Алексей Обвинцев – руководитель экспедиции, заместитель начальника кафедры горной подготовки, выживания и ориентирования института полковник Владимир Елескин – заместитель руководителя группы и шесть курсантов 3-­го и 4-­го курсов, успешно проходящие обучение в институте. Все участники экспедиции имеют спортивные звания мастера спорта России по спортивному ориентированию.

Перед экспедицией стоял ряд задач, связанных с изучением функционального состояния, особенностей двигательной деятельностии работоспособности военнослужащих

Перед научной экспедицией стоял ряд задач, связанных с изучением функционального состояния, особенностей двигательной деятельности и работоспособности военнослужащих в ходе совершения длительных переходов на лыжах, а также элементов выживания и ориентирования на местности. Было изучено влияние низких температур на функциональное и психофизиологическое состояние и физическую подготовленность военнослужащих.

Экспедиция успешно завершена. За 13 суток пройдено 73 км по сложнейшему рельефу местности с использованием различных способов передвижения и преодоления естественных препятствий, а также приёмов и способов выживания. Попутно выполнялись различные научные задания и тесты. Состав экспедиции был предварительно специально отобран. По своим морально-­психологическим характеристикам и мотивации, а также функциональному состоянию и физической подготовленности военнослужащие были готовы к участию в экспедиции и решению поставленных задач. Согласно плану научных исследований в период подготовки и проведения экспедиции изучены объективные и субъективные показатели функционального состояния и адаптационных возможностей организма военнослужащих.

После окончательного завершения исследований в пункте постоянной дислокации в Санкт­Петербурге полученные результаты будут проанализированы и представлены в виде итогового отчёта. Это позволит качественно разработать программы физической подготовки, курсы выживания и ориентирования военнослужащих в условиях Крайнего Севера и Арктики, которые будут направлены на повышение их боеготовности.

Ознакомиться с условиями жизни в Арктике сегодня стало возможным и в виртуальном пространстве. На официальном сайте Минобороны России начал работу интерактивный проект – виртуальная экскурсия по военной базе «Арктический трилистник», построенной для военнослужащих на острове Александры архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике (http://mil.ru/files/files/arctic/Arctic.html). У пользователей сайта впервые появилась уникальная возможность совершить «экскурсию» по каждому из четырёх этажей жилого комплекса «Арктический трилистник».

В 3D-экскурсии по виртуальной военной базе наглядно демонстрируется, как обустроены и оборудованы комнаты для проживания военнослужащих, офицерская столовая, тренажёрный и киноконцертный залы, атриум, библиотека, оранжерея, медицинский блок.

С помощью интернет-приложения посетители сайта Минобороны в интерактивном режиме смогут оценить удобную и эргономичную модульную компоновку базы, которая позволяет российским военнослужащим в тяжелейших природно-климатических условиях Арктики качественно выполнять служебные и боевые задачи. Для удобства пользователей в приложении размещена расширенная фотогалерея объектов уникального комплекса с возможностью скачивания в высоком разрешении.