Время профессионалов

Мы не особо замечаем и отмечаем некруглые даты. Тут бы с круглыми разобраться. И тем не менее исключения бывают практически в каждом правиле. Сегодня, 17 апреля, исполняется 26 лет с тех пор, как в Правительство Российской Федерации пришёл Сергей Шойгу.

Почему не хочется пропускать эту неприметную на первый взгляд дату? Да потому, что Сергей Кужугетович – единственный из тогдашнего состава Кабинета министров, кто остался во властных эшелонах до сегодняшнего дня.

Опять-таки хотим быть правильно понятыми. Это не панегирик в адрес министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу. Это констатация того непреложного факта, что профессионалы были и остаются востребованными всегда. Независимо от того, чем они занимались раньше, какое у них профильное образование и сколько им лет.

Сегодня, после очередного громкого кадрового решения, обыватель, сидя у телевизора, порой съязвит: «В тридцать лет – и в губернаторы?! Да куда ему…» А у нас ведь и министры тридцатилетние в федеральном правительстве имеются…

Так и хочется вернуть подобных скептиков в самое начало «лихих 1990-х». Когда после двух лет работы в Госстрое 35-летний Сергей Шойгу стал руководителем Российского корпуса спасателей и председателем Государственного комитета РСФСР по чрезвычайным ситуациям.

После случившегося на излёте существования единой советской державы трагического землетрясения в Армении всем стало ясно, что в России с её громадным количеством техногенных, природных и прочих «чрезвычайных» факторов просто необходимо своё «чрезвычайное министерство».

О том, как молодой и амбициозный сибиряк с нуля создавал его, каким благодаря ему оно стало, написано очень много. Поэтому не станем повторяться. Отметим лишь, что новая тяжелейшая работа стала желанной для самого Сергея Кужугетовича. Потому как престижная должность заместителя председателя Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству была ему не очень по нраву из-за кабинетного характера. И он даже чуть не засобирался обратно в Красноярск – от несметного количества различных бумаг и документов к живой работе с людьми и разруливанию конкретных проблем. Знал бы он тогда, какие проблемы придётся разруливать годы спустя…

Сегодняшним «молодым да ранним» на самом деле ничуть не легче, но во многом проще. Согласитесь, когда в государстве есть грамотно выстроенная и чётко функционирующая исполнительская вертикаль, тому же губернатору достаточно принимать выверенные управленческие решения, а не ставить на кон свою репутацию, а то и жизнь.

Сергею Кужугетовичу делать это приходилось не раз. И тогда, когда в 1991-м только что созданный корпус спасателей принимал боевое крещение, сумев предотвратить падение 700-тонного обломка трубы на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе, что могло бы привести к последствиям, сравнимым с землетрясением мощностью 9 баллов. И тогда, когда в 1992 году он стал заместителем главы временной администрации в зоне осетино-ингушского конфликта, сумев примирить братские народы. И тогда, когда «в первую Чечню» практически без охраны ехал в разрушенный Грозный, чтобы осмотреть подвалы, в которых прятались старики, женщины и дети, а потом колоннами МЧС эвакуировал их в безопасные места.

Время это, к счастью, осталось в прошлом. Но времена не стали более спокойными. Скорее, наоборот. На смену одним вызовам и угрозам пришли другие.

А значит, и на двадцать седьмом году работы в федеральном правительстве Герой России Сергей Кужугетович Шойгу с трудом будет находить время для того, чтобы поехать на охоту или отправиться в сплав по горной реке. У него такое же экстремальное хобби, как и у его многолетних друзей, того же Сергея Лаврова – в какой ещё стране есть такие министры?!

Наши поздравления, товарищ министр обороны Российской Федерации! И пожелания того, чтобы времена менялись к лучшему.

Редакция газеты «Красная звезда», многолетние соратники

и заместители министра обороны