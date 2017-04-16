Интеллектуалы в погонах

В конкурентной борьбе команда Военно-воздушной академии Российской Федерации имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина заняла высшие ступени пьедестала в личном и командном первенстве. В финале III Международной олимпиады среди курсантов высших военных учебных заведений государств – участников СНГ по математике за звание лучших в этом году боролись команды из шести стран Содружества.

В этом году олимпиада по математике обрела поистине международный масштаб. Впервые конкурсные испытания проходили за пределами России, в Казахстане – на базе Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи в Алма-Ате. «Министр обороны России всегда очень внимательно следит за ходом этих состязаний и делает всё, чтобы турнир расширял свои границы, чтобы множилось число военных интеллектуалов», – заявил на церемонии награждения начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин, который возглавляет Координационный совет по вопросам военного образования при Совете министров обороны стран СНГ.

Успехи каждой из команд не остались незамеченными не только компетентным жюри, но и военным руководством стран-участниц

Позади три дня математических баталий, в которых сумма знаний, помноженных на упорство и волю к победе, определила результат и достижения лучших в своём деле военных Пифагоров. За право стать первыми в финале III Международной олимпиады по математике в этом году боролись лучшие команды курсантов из шести стран СНГ – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Все они победители отборочных национальных и всеармейских состязаний, для кого такие понятия, как комплексные числа, дифференциальные уравнения, математическая статистика, теории рядов и вероятности совсем не пустой звук, а сфера применения их профессиональных знаний.

Честь Вооружённых Сил нашей страны на олимпиаде отстаивали курсанты Военно-воздушной академии Российской Федерации имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. В упорной борьбе они стали первыми в абсолютном командном зачёте. Достойно показали себя и курсанты военно-инженерного института радиоэлектроники и связи министерства обороны Казахстана, заняв второе место. На третьем месте оказались курсанты военной академии Белоруссии. А в абсолютном личном первенстве лучшим стал второкурсник Военно-воздушной академии Российской Федерации имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина курсант Иван Марчуков.

Для Ивана это уже вторая медаль высшей пробы в международных состязаниях подобного уровня. Хотя очередная победа, как он сам признаётся, досталась ему непросто. «Приходилось совмещать курсантскую службу, учёбу и подготовку к олимпиаде, но результат себя оправдал», – рассказал «Красной звезде» победитель Международной олимпиады по математике.

Старания и успехи каждой из команд не остались незамеченными не только компетентным жюри, но и военным руководством стран-участниц. Как рассказал председатель Координационного совета по вопросам военного образования СМО СНГ генерал-полковник Виктор Горемыкин, для финалистов и победителей международных состязаний предусмотрен ряд преференций, в том числе право выбора места службы после окончания военного вуза.

Соревнуясь в информатике, математике, военной истории, иностранных языках, а также в военно-профессиональной подготовке, курсанты, по его словам, популяризируют научные знания и продвигают образовательную деятельность своих вузов. «В наших олимпиадах принимают участие не только военные, но и ведущие профильные гражданские вузы, а также созданные Минобороны научные роты», – отметил генерал-полковник Горемыкин. Он добавил, что на следующий год программу Международной олимпиады планируется расширить за счёт номинаций по математике, информатике и языковой подготовке среди курсантов, для которых эти предметы являются основой профессионально-служебной деятельности.

Ближайшие в этом году соревнования в рамках Международной олимпиады за Кубок министра пройдут с 24 по 29 апреля в Рязанском воздушно-десантном командном училище, где состоятся конкурсы по военно-профессиональной подготовке. А завершат цикл III Международной олимпиады среди курсантов в 2017 году состязания по информатике, которые пройдут с 15 по 19 мая в Пензе на базе Военной академии материально-технического обеспечения.



Алма-Ата – Москва