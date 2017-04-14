Новый радиус поражения

В учении задействованы 1 тыс. военнослужащих и более 350 единиц вооружения и военной техники, в том числе самолёты Су-30М2, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, вертолёты Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-8МТПР-1, а также зенитные ракетные комплексы С-300ПМ и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».

В рамках совместного учения объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа смешанное авиационное соединение в составе четырёх авиагрупп осуществило перебазирование на оперативные аэродромы на удаление более 7 тыс. км. Экипажи истребительной авиации на современных многофункциональных комплексах Су-30СМ, Су-34 и истребителях Су-27СМ3 в ходе перебазирования выполнили не менее трёх дозаправок в воздухе, что обеспечило максимально сжатые сроки переброски авиационного соединения на удалённые аэродромы. Каждый из экипажей топливозаправщиков Ил-78 осуществил по несколько дозаправок на высотах от 4 до 6 тыс.

метров.

Военные лётчики в составе четырёх авиагрупп совершили беспосадочные перелёты на расстояние свыше шести тысяч километров

Как рассказал командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов (на снимке), во время учения многое выполнялось впервые: это и восьмичасовой перелёт с дозаправками, и нанесение бомбо-штурмовых ударов по незнакомым полигонам в процессе этого перелёта.

Перелёт происходил в составе смешанных тактических групп. Бомбардировщики летели под прикрытием истребительной авиации, кроме того, на учении разыгрывали нападение на самолёты истребительной авиации, которые в воздушном бою применяли ракеты «воздух–воздух».

Вначале части и подразделения дивизии ПВО были передислоцированы железнодорожным эшелоном на восток страны. В свою очередь экипажи из состава смешанной авиадивизии совершили беспосадочный перелёт с аэродромов Южного военного округа на аэродромы Восточного военного округа (Улан-Удэ и Домна).

Помимо прочего, передислокацию осуществила также армейская авиация 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО. Так, заблаговременно до старта учения в его район перелетели вертолёты – транспортно-боевые Ми-8АМТШ и постановщики помех Ми-8МТПР. Последние, к слову, использовались для создания сложнейшей, максимально приближенной к боевым условиям обстановки перед оперативно-тактической авиацией. В ходе передислокации армейская авиация произвела 14 промежуточных посадок до места назначения.

– При перелёте бомбардировщики Су-34 шли под прикрытием истребителей в составе смешанной тактической группы. В полёте самолёты вышли в район Перми, ночью осуществили дозаправку топливом в воздухе, после чего направились в сторону Кольского полуострова, где выполнили практическое бомбометание на полигоне по мишеням, имитирующим колонну бронетехники условного противника, и, вернувшись в район Перми, произвели вторую дозаправку в воздухе, – рассказал генерал-лейтенант Севостьянов.

В ходе дальнейшей беспосадочной передислокации на восток страны смешанная авиационная тактическая группа осуществила третью дозаправку уже над Новосибирском и, долетев до Бурятии, выполнила успешную посадку на аэродроме Улан-Удэ. При этом истребители, сопровождавшие бомбардировщиков, приземлились на аэродроме Домна.

Дозаправку проводили днём и ночью, одиночно и в составе пары.

В качестве главной особенности первого этапа учения командующий 4-й армией ВВС и ПВО выделил тот факт, что столь длительный по времени и протяжённый по расстоянию перелёт на территорию ВВО был сопряжён с выполнением реальных боевых задач на пяти незнакомых для экипажей полигонах Западного и Восточного округов.

- Вторая группа в количестве более 10 самолётов оперативно-тактического назначения также взлетела с аэродромов ЮВО, выполнила дневную и две ночные дозаправки в районе Перми и в зоне между Новосибирском и Красноярском, после чего, добравшись до полигона Телемба, осуществила пуски ракет класса «воздух–воздух», – добавил генерал-лейтенант Севостьянов.

В этом случае, как сказал командующий, одна пара самолётов совершила пуски ракет-мишеней («поставила мишени») для другой пары истребителей, которые их должны были обнаружить и поразить.

В свою очередь третья группа самолётов в составе Су-34 и Су-30СМ нанесла удары по мишеням полигона, расположенного в Воркутинской области.

В ходе активной фазы учения авиации и ПВО, действуя в роли условного противника, лётчики отработали задачи по обнаружению и уничтожению пунктов управления, радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов.

Самолёты действовали как одиночно, так и в составе пары, звена и крыла, имитируя одиночные воздушные цели и нанесение условным противником массированного авиационного удара (МАУ).

Экипажи также отработали задачи перехвата, воздушный бой с условным противником на высотах от 150 до 3 тыс. метров. Всего совершено около 25 вылетов в различное время суток. Применялись управляемые («воздух – воздух», «воздух – земля») и неуправляемые ракеты.

– По результатам материалов объективного контроля боевого применения экипажам бомбардировочной авиации выставлена оценка «отлично». Учение убедило, что у нас уникальная система управления, а самое главное – уникальные люди, которые справились с поставленной задачей, - не без удовлетворения отметил генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Все цели класса «воздух – воздух» также были уничтожены ракетным огнём истребителей авиации смешанной авиационной дивизии из ЮВО.

А до этого реальные расчёты зенитных ракетных систем С-300ПМ выполнили боевой пуск ракет и уничтожили одновременно шесть воздушных целей, которые представляли собой ракеты-мишени, имитирующие средства воздушного нападения условного противника, в том числе низколетящие самолёты, крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты, а также гиперзвуковые летательные аппараты. После поражения крылатых ракет условного противника расчёты сменили позицию, оставив на своём месте ложные системы С-300, которые имитировали специально подготовленные макеты. Таким образом, была отработана практика маскировки в ходе активной фазы учения. А затем авиация соединения, имитируя МАУ противника, нанесла удар по макетам на ложных позициях подразделений ПВО на полигоне Телемба.

Подводя итоги активной фазы учения, генерал-лейтенант Севостьянов поделился некоторыми подробностями его подготовки. При разработке замысла учения были созданы 12 тактических задач. Среди основных – отражение массированного ракетно-авиационного удара (МРАУ) условного противника, отработка различных вариантов нанесения массированного авиационного удара (неуправляемым и управляемым ракетным вооружением, бомбами), несение боевого дежурства по охране воздушного пространства в новом позиционном районе.

При этом воздушные мишени были первой категории сложности. Это значит, что в воздухе находилось порядка семи целей с минимальными интервалами запуска ракет-мишеней.

– Они создают помехи, идут с очень небольшим интервалом и практически одновременно входят в зону поражения наших ЗРС. Задача командиров зенитных ракетных подразделений – распределить свои усилия между дивизионами, – пояснил командующий объединением.

По словам командующего, в ходе учения также были отработаны задачи всестороннего обеспечения, как боевого, так и тылового. Высокую оценку боеспособности получили лётчики, инженерно-технический состав, боевые расчёты ЗРК, связисты. Созданная уникальная система управления обеспечила трансляцию боевых пусков ракет на региональный центр управления в Южном военном округе в режиме онлайн.

К учению также привлекались экипажи самолётов-топливозаправщиков Ил-78, совершивших каждый по нескольку дозаправок в воздухе на высотах от 4 до 6 тыс метров, самолёты военно-транспортной авиации, инженерно-сапёрные подразделения, расчёты БЛА, силы и средства РЭБ.

По словам генерал-лейтенанта Севостьянова, с задачами блестяще справился личный состав зенитного ракетного полка из Ростовской области, которым командует полковник Андрей Титовский. Среди особо отличившихся – авиационные полки объединения ВВС и ПВО Южного военного округа, которыми командуют полковник Владимир Милованов, а также полковники Андрей Боровиков и Виталий Анисимов.

На четвёртом, заключительном этапе учения соединениям ВВС и ПВО предстоит совершить комбинированные марши эшелонами и воздушным путём в пункты постоянной дислокации на территорию Южного военного округа.