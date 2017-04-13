Артиллеристам дан приказ…

О подготовке российских артиллерийских расчётов к конкурсу рассказал начальник ракетных войск и артиллерии Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Михаил МАТВЕЕВСКИЙ.

– Михаил Михайлович, где и когда будут проводиться Всеармейский и Международный этапы конкурса «Мастера артиллерийского огня» в этом году?

– Всеармейский этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» пройдёт на базе 631-го регионального учебного центра (ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск) Центрального военного округа (г. Саратов) с 19 по 24 июня, а Международный этап (в рамках АрМИ-2017) – на территории Республики Казахстан, а конкретно на полигоне Гвардейский, что в 180 км западнее г. Алма-Аты, с 29 июля по 12 августа.

– Какие изменения в правилах и условиях проведения претерпел конкурс по сравнению с прошлым годом?

– На начальном этапе подготовки к конкурсу (сентябрь-октябрь 2016 года) мы планировали его проведение не в масштабе расчётов, как это было в прошлом году, а в масштабе миномётных батарей. Однако при проработке данного вопроса с казахстанской стороной наши коллеги сочли такой вариант для них затруднительным.

Идя им навстречу, мы согласились провести конкурс в масштабе миномётных расчётов по аналогии с 2016 годом, но при этом в программу соревнований внесли ряд дополнений.

Основные из них следующие. Это, во-первых, ночной этап. Во-вторых, увеличение количества огневых задач и соревновательных дней – с пяти до семи. В-третьих, включение номинации на лучшее сольное и хоровое исполнение участниками военно-патриотических песен. Артиллеристы такие песни всегда любили.

Международный этап конкурса пройдёт с 29 июля по 12 августа

– Соответствуют ли условия состязаний выполнению задач в реальной боевой обстановке?

– Условия состязаний неразрывно связаны с уровнем подготовки расчётов к выполнению задач в реальной боевой обстановке. По-другому и быть не может.

Программа соревнований пре­дусматривает в первую очередь умение командира расчёта, сержанта руководить своим расчётом без участия офицеров, определять установки, обеспечивающие поражение цели с первого выстрела, а также умение и навыки в выполнении огневых задач из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатомётов, что и свидетельствует о готовности действовать в реальной боевой обстановке.

– Как сейчас проходят отборочные соревнования? Довольны ли вы их результатами?

– Отборочные соревнования к Всеармейскому и Международному этапам конкурса проводятся в три этапа.

К первому отборочному этапу (декабрь 2016 – февраль 2017 года) мы привлекли все штатные миномётные расчёты соединений военных округов, Северного флота и Воздушно-десантных войск.

Второй отборочный этап в объединениях провели в марте этого года. В нём участвовали расчёты, занявшие призовые места в соединениях.

Условия состязаний неразрывно связаны с уровнем подготовки расчётов к выполнению задач в реальной боевой обстановке

В настоящее время в Южном и Восточном военных округах завершён третий отборочный этап и сформированы команды для участия во Всеармейских соревнованиях – по три расчёта от округа. В Западном и Центральном военных округах, на Северном флоте и в Воздушно-десантных войсках третий этап и формирование команд будут проведены в ближайшее время.

Кроме того, в Михайловской военной артиллерийской академии (г. Санкт-Петербург) без отрыва от основной программы обучения к состязаниям готовятся шесть расчётов из курсантов, три из них примут участие во Всеармейских соревнованиях.

Команду для участия в международном конкурсе мы сформируем по результатам, показанным расчётами в ходе Всеармейского этапа. Представлять нашу страну и её Вооружённые Силы на международном конкурсе будут расчёты, завоевавшие это почётное право в напряжённом, многоэтапном состязании.

Доволен ли я, как начальник ракетных войск и артиллерии Вооружённых Сил РФ, уровнем подготовки артиллеристов, говорить пока рано. В чём-то – да, по другим вопросам требуется устранение выявленных недостатков.

Однозначно могу сказать, что в сравнении с подготовкой к конкурсам в 2015 и 2016 годах на порядок возросло стремление и желание каждого артиллериста быть лучшим, войти в состав команды и защитить честь рода войск на международном уровне.

– Что ещё предстоит сделать при подготовке к Всеармейскому и Международному этапам?

– Для проведения Всеармейского этапа предстоит частично дооборудовать объекты учебно-материальной базы 631-го регионального учебного центра (ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск) Центрального военного округа (г. Саратов) и наладить систему видеоконтроля за результатами участников.

Что касается Международного этапа, то нам предстоит формирование команды и её слаживание.