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Армия России: стратегия обновления

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Армия России: стратегия обновления Фото Вадима ГРИШАНКИНА.

На заседании Коллегии Минобороны РФ обсуждались вопросы, связанные с подготовкой проекта Государственной программы вооружения на 2018–2025 годы

Перед началом заседания министр обороны осмотрел экспонаты тематической выставки, после чего в ходе заседания дал ряд установок относительно подготовки проекта новой ГПВ. Затем были заслушаны доклады должностных лиц об итогах проделанной ими работы в этом направлении.

Выставка, развёрнутая в Национальном центре управления обороной, состояла из шести разделов, экспозиции которых подготовили Главное управление связи Вооружённых Сил РФ, Воздушно-космические силы, Главное автобронетанковое управление Мин­обороны РФ, Военно-морской флот, Ракетные войска стратегического назначения и Главное ракетно-артиллерийское управление военного ведомства. Разумеется, акцент делался на перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники.
Осмотр выставки генерал армии Сергей Шойгу начал с экспозиции Главного управления связи Вооружённых Сил РФ, на которой были представлены не макеты, а реальные образцы новой техники. Прежде всего главу военного ведомства заинтересовали вопросы развития центров спутниковой связи, о чём необходимые пояснения дал начальник отдела ФГБУ «16-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт» Минобороны РФ полковник Владимир Шинкарёв. Затем начальник другого отдела 16-го ЦНИИИ полковник Владимир Попов у стенда «Развитие узлов связи комплексного оснащения» представил министру обороны комплекс телекоммуникационного оборудования «Степлер», который уменьшает массогабаритные показатели оборудования узла связи с использованием технологий программно конфигурируемых узлов связи. У стенда под названием «Развитие стационарных радиоцентров» генерал армии Сергей Шойгу внимательно ознакомился с перспективами развития технологий и средств коротковолновой радиосвязи. По этому вопросу докладывал начальник ещё одного отдела 16-го ЦНИИИ полковник Денис Козориз. Главный эксперт управления развития Главного управления связи Вооружённых Сил РФ подполковник Борис Юрлов доложил главе военного ведомства о развитии инфраструктуры подводных волоконно-оптических линий связи, в том числе предназначенных к использованию в Арктике. Министр осмотрел образцы волоконно-оптических кабелей и автоматизированное рабочее место мониторинга подводной волоконно-оптической линии связи.
У стенда «Развитие радиостанций тактического звена управления» глава военного ведомства поинтересовался сроками окончания разработки и принятия на снабжение всех представленных образцов новых радиостанций. Начальник Главного управления связи генерал-лейтенант Халил Арсланов по этому вопросу доложил, что организовано взаимодействие со всеми предприятиями, имеющими компетенции в данном секторе, с целью сокращения сроков разработки радиостанций 6-го поколения. После этого генералу армии Сергею Шойгу были представлены как находящиеся на снабжении, так и недавно разработанные полевые комплексы связи. В том числе радиостанция средней мощности «Антей», комплексные аппаратные связи, предназначенные для комплектования ракетных бригад, а также комплексы фельдъегерской почтовой связи и разработанные на основе технологий «сильных магнитов» с использованием редкоземельных металлов средства электроэнергетического обеспечения.
06-14-04-17Остальные пять экспозиций выставки состояли из макетов вооружения и техники соответствующих видов Вооружённых Сил и родов войск. То есть из того, что соответствующие должностные лица Минобороны полагают необходимым заказать у оборонной промышленности, что должно быть поставлено в войска при выполнении новой Государственной программы вооружения на 2018–2025 годы. В их числе перспективные авиакомплексы Дальней, фронтовой и военно-транспортной авиации, перспективная гиперзвуковая авиационная ракета, новые космические аппараты, зенитно-ракетная система С-500 «Триумфатор-М», перспективные образцы боевой техники Сухопутных войск и ВДВ, Военно-морского флота и Ракетных войск стратегического назначения.

Планируемые мероприятия позволят оснастить армию и флот современными образцами вооружения и военной техники

При дальнейшем обсуждении вопросов подготовки проекта Государственной программы вооружения на 2018–2025 годы, генерал армии Сергей Шойгу отметил, что цель данной ГПВ – обеспечить сбалансированное развитие системы вооружения Вооружённых Сил, других войск, воинских формирований и органов.

– Планируемые мероприятия позволят оснастить армию и флот современными образцами вооружения и военной техники, позволят сформировать научно-технический задел для разработки принципиально новых и нетрадиционных видов оружия, - заявил министр обороны.
При этом он подчеркнул, что проектом новой программы предусматривается оснащение группировок войск в Крыму и Арктике.
– Важно учитывать, что намеченные планы будут осуществляться в условиях импортозамещения, развития отечественной электронной компонентной базы, реализации контрактов полного жизненного цикла военной продукции, а также синхронизации сроков подготовки необходимой инфраструктуры с поставками нового вооружения, – отметил он.
Глава военного ведомства подчеркнул необходимость обеспечить преемственность между новым проектом и ныне действующей программой на 2011–2020 годы, объёмы финансирования которой позволили выдержать заданные темпы поставок, модернизации и ремонта вооружения и военной техники.

Проектом новой программы предусматривается оснащение группировок войск в Крыму и Арктике

Реализация нынешней ГПВ позволяет поддерживать наши Стратегические ядерные силы на уровне, гарантирующем решение стоящих перед ними задач. Так, в РВСН в боеготовом состоянии находятся 99 процентов пусковых установок, из них более 96 процентов – в постоянной готовности к немедленному пуску. В целом ядерная триада на 60 процентов оснащена современным вооружением.

– На новый качественный уровень выведены силы общего назначения, – отметил министр, сообщив, что оснащённость Сухопутных войск современным вооружением составляет 42 процента, ВКС – 66 процентов, ВМФ – 47 процентов.
– В целом оснащённость Вооружённых Сил современным вооружением и техникой в частях постоянной готовности составляет 58,3 процента, а исправность – 94 процента. Таким образом, основные мероприятия ГПВ-2020 выполнены в установленном объёме, – констатировал генерал армии Сергей Шойгу, отметив, что проводимую в военном ведомстве работу положительно оценил Президент России.
Поскольку глава государства поставил задачу сохранить темпы перевооружения армии и флота, обеспечить реализацию Государственной программы вооружения в намеченные сроки и в пределах выделяемых бюджетных средств, министр обороны принял решение рассмотреть на заседании Коллегии предложения главнокомандующих видами и командующих родами войск, руководителей довольствующих органов по формированию нового проекта ГПВ.
Конечно же, этот проект готовился не только должностными лицами военного ведомства, то есть заказчиками. В его разработке, сообщил министр обороны, участвовали другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, организации промышленности, генеральные конструкторы и главные технологи. Для того чтобы желания заказчика максимально совпадали с возможностями исполнителей.
На заседании были заслушаны доклады должностных лиц об итогах проделанной работы в указанном направлении, обсуждались соответствующие предложения и порядок их реализации до 2026 года. И уже в мае Министерство обороны направит проект ГПВ-2025 в коллегию Военно-промышленной комиссии для его дальнейшего представления на утверждение Президенту Российской Федерации.

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