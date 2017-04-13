Гости из Чили

Завершается программа визита чилийской военно-морской делегации в Российскую Федерацию. Гости из Южной Америки смогли не только плодотворно обсудить планы двустороннего сотрудничества с российскими коллегами в ходе официальной части, но и ознакомились со знаковыми достопримечательностями морской столицы.

В первый день визита делегацию во главе с командующим военно-морскими силами Республики Чили адмиралом Энрике Ларанньяга Мартином принимал главнокомандующий Военно-морским флотом Российской Федерации адмирал Владимир Королёв. Приветствуя высоких гостей в городе на Неве, главком подчеркнул неординарность события: это первый визит чилийской военно-морской делегации в Российскую Федерацию.

Дипломатическим отношениям между нашими странами более 70 лет, и сегодня они способствуют дальнейшему плодотворному сотрудничеству во всех областях, и нынешний визит – ещё одно тому подтверждение. В числе уже состоявшихся совместных мероприятий адмирал Королёв выделил посещение российскими военными моряками Международного военно-морского салона «Экспонаваль» в Винья-дель-Мар, крупнейшего в Южной Америке, отметив высокий уровень его организации.

Пользуясь случаем, он поблагодарил командующего ВМС Чили за приглашение принять участие в Западно-Тихоокеанском военно-морском симпозиуме, который состоится в 25-27 апреля в Сантьяго. Российскую делегацию на нём возглавит контр-адмирал Александр Штукатуров. Адмирал Королёв выразил при этом надежду, что нынешний визит чилийских коллег откроет новую страницу в военно-морском сотрудничестве двух государств. Довольно насыщенная программа визита как раз была призвана способствовать формированию у зарубежных коллег представления как об истории, так и о сегодняшнем дне ВМФ России.

Со своей стороны командующий военно-морскими силами Республики Чили адмирал Энрике Ларанньяга Мартин выразил признательность за приглашение посетить Россию и оказанный чилийской делегации тёплый приём. Он отметил, что со своей стороны ВМС Чили также предпринимает встречные шаги для укрепления сотрудничества между двумя странами.

Встреча проходила в ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова», где делегация ВМС Чили смогла ознакомиться со старейшим военно-морским вузом России, которому исполнилось 190 лет. Гостям продемонстрировали систему подготовки специалистов для ВМФ, в процессе которой акцентировали внимание на внедрении современных технологий в учебный процесс.

Командующий ВМС Чили поблагодарил за предоставленную в течение четырёх дней возможность не только познакомиться со славной историей ВМФ России, но и установить крепкие контакты для дальнейшего успешного сотрудничества. Адмирал Энрике Ларанньяга Мартин предложил рассмотреть возможность участия в будущем году офицеров ВМФ России в плавании учебного парусного судна ВМС Чили «Эсмеральда», что в свою очередь позволит им получить представление о традициях чилийских моряков.

Гости из Южной Америки посетили судостроительный завод «Северная верфь», где смогли познакомиться с надводными кораблями новых проектов. С не меньшим интересом адмиралы и офицеры ВМС Чили знакомились с историей флота в процессе осмотра экспозиции Центрального военно-морского музея и крейсера «Аврора».



Санкт-Петербург