На острие технологий

•15 апреля – День специалиста по радиоэлектронной борьбе

Новые цифровые технологии обработки информации позволяют значительно сократить пространственный, временной и информационный разрывы между войсковыми формированиями и органами управления. Внедрение современных радиоэлектронных технологий в системы управления силами и средствами, применение оружия на новых физических принципах, активное внедрение роботизированных систем стирают различия между стратегическим, оперативным и тактическим уровнями, между наступательными и оборонительными действиями. О том, как в этих условиях могут влиять на ход и исход боя средства радиоэлектронной борьбы, рассказывает начальник войск РЭБ Вооружённых Сил РФ генерал-майор Юрий ЛАСТОЧКИН.

– Юрий Илларионович, что представляют собой созданные в 2009 году войска радиоэлектронной борьбы на нынешнем этапе?

– Наши войска предназначены для радиоэлектронного поражения объектов противника и комплексного технического контроля мероприятий противодействия техническим средствам его разведки, радиоэлектронной защиты своих войск. Войска РЭБ состоят из органов управления, соединений, воинских частей и подразделений различного подчинения. Силы и средства РЭБ входят в состав стратегической системы радиопомех, Единой системы комплексного технического контроля (КТК), комплектов частей РЭБ военных округов, объединений и соединений видов Вооружённых Сил и родов войск.

Основные силы и средства РЭБ сосредоточены в Сухопутных вой­сках, ВКС и ВМФ. В ВДВ они представлены в соединениях. В РВСН - в каждой ракетной армии, ракетной дивизии, на полигонах. Все наши части по результатам итоговых и комплексных проверок, в том числе внезапных, определены как боеготовые. В войсках РЭБ организовано дежурство, которое осуществляют выделенные силы и средства. В целях апробации новых способов выполнения задач, выработки рекомендаций по применению подразделений и техники РЭБ ежегодно проводятся комплексные специальные учения.

– А какие направления развития войск радиоэлектронной борьбы, на ваш взгляд, сейчас особенно актуальны?

– Появление новой области противоборства - информационно-телекоммуникационного пространства - значительно расширяет спектр задач войск РЭБ и ставит способы их применения в ряд важнейших мероприятий по противодействию замыслам вероятного противника как в мирное, так и военное время. При этом применение перспективных средств РЭБ по эффективности соответствует применению высокоточного оружия. То есть сегодня радиоэлектронная борьба – это сложнейший интеллектуально-технический компонент противоборства как в мирное, так и в военное время.

Стремительное развитие вооружения и военной техники, насыщение их новейшей радиоэлектронной и информационно-технической аппаратурой, создание глобальных сетей обмена информацией предопределяют необходимость внедрения принципиально новых систем и средств РЭБ, способных нейтрализовать средства радиоэлектронного противодействия вероятного противника. Это, на мой взгляд, и является сегодня одним из основных направлений развития войск РЭБ.

– Есть, наверное, и какие-то инновационные подходы к развитию системы вооружения войск радиоэлектронной борьбы. В чём они заключаются?

– Среди инновационных подходов к развитию системы вооружения войск радиоэлектронной борьбы я бы сегодня выделил пять направлений:

– создание управляемых полей радиопомех на территории противника на основе унифицированных малогабаритных модулей разведки и постановки помех, доставляемых с использованием беспилотных летательных аппаратов;

– создание средств поражения радиоэлектронных средств мощным электромагнитным излучением на основе применения специализированных боеприпасов и мобильных средств функционального поражения;

– разработка техники программного воздействия, обеспечивающей бескомпроматное воздействие на высокоорганизованные системы управления противника путём нарушения доступности, целостности и конфиденциальности информации;

– разработка средств имитации ложной радиоэлектронной обстановки и внедрение дезинформации в систему управления войсками и оружием противника, что представляется одним из эффективных способов активного противодействия его средствам радио- и радиотехнической разведки и вводит его в заблуждение относительно истинного замысла действий наших войск и дислокации военных объектов;

– обеспечение непрерывного получения информации о радиоэлектронных объектах противника и оперативного управления подчиненными силами и средствами РЭБ.

В целом это, на мой взгляд, должно способствовать повышению объёма решаемых нами задач.

– Юрий Илларионович, если не секрет, какие же задачи выполняют войска РЭБ в мирное время?

– В мирное время на Управление начальника войск РЭБ Вооружённых Сил РФ возложена функция главного радиочастотного органа Минобороны России, решающего широкий спектр задач управления использованием радиочастотного спектра: обеспечение электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, международно-правовая защита военных радиоэлектронных средств, планирование использования радиочастот и конверсию радиочастотного спектра. Актуальность этих задач определяется тем, что в Российской Федерации все активнее внедряются передовые зарубежные радиотехнологии в полосах частот, исторически используемых радиоэлектронными сетями военного и государственного управления. Это создаёт предпосылки возникновения непреднамеренных помех данным РЭС и, как следствие, может привести к срыву задач по обеспечению безопасности государства.

Для контроля использования радиочастотного спектра и обеспечения электромагнитной совместимости РЭС военного и государственного управления на постоянной основе привлекаются подразделения комплексного технического контроля. При этом задачи контроля решаются в комплексе с задачами противодействия терроризму и обеспечения безопасности.

Применение перспективных средств РЭБ по эффективности соответствует применению высокоточного оружия

– В последнее время много говорят о прослушивании телефонов, о компьютерных атаках, взломах электронной корреспонденции и других способах хищения конфиденциальной информации. Каким образом осуществляется противодействие такого рода явлениям?

– В настоящее время разрабатываются и вводятся в эксплуатацию новые комплексы, позволяющие осуществлять защиту информации одновременно по наиболее информативным физическим полям её утечки по техническим каналам. Примером может служить разработанный в интересах войск РЭБ и успешно прошедший в 2016 году государственные испытания комплекс «Заслон-РЭБ». Он предназначен для гарантированного блокирования всех возможных каналов утечки конфиденциальной информации и создания «купола информационной непроницаемости» над объектами Минобороны России. Изделие полностью автоматизировано, обладает гибкой архитектурой и обеспечивает контроль за всеми видами мобильной радиосвязи и передачи данных на территории защищаемых объектов.

– Что можно сказать о боевой подготовке частей и подразделений радиоэлектронной борьбы?

– Количество тактико-специальных учений наших подразделений и частей за последние четыре года выросло в два раза. При этом особое внимание уделяется объективному контролю эффективности проводимых мероприятий. В частности, в ходе специального исследовательского учения «Электрон-2016» нам удалось организовать практическую апробацию перспективных способов применения новейших средств РЭБ. Мероприятия подобного масштаба не проводились в стратегическом звене с 1979 года. Впервые на практике были отработаны вопросы создания группировки РЭБ на стратегическом направлении.

Результатом учения стали рекомендации органам военного управления по организации взаимодействия в ходе ведения РЭБ на стратегическом уровне, а также предложения в уставные документы.

– Весьма высокую эффективность при ведении разведки и нанесении точечных огневых ударов демонстрируют так называемые дроны – многофункциональные беспилотные летательные аппараты. Что можно сказать по этому поводу?

– Противодействие беспилотным летательным аппаратам осуществляется с использованием средств ПВО и РЭБ. Сегодня практически единственным способом эффективной борьбы с малоразмерными БЛА как раз и является применение средств радиоэлектронной борьбы.

– Войска РЭБ называют «войсками цифрового поля боя», важнейшая составляющая эффективность которых – уровень автоматизации процессов боевого управления. Как обстоят дела в этой области?

– Я бы сказал, что наряду с войсками ПВО мы лидируем в данной области. В Управлении начальника войск РЭБ развёрнут и функционирует Ситуационный центр, завершена автоматизация управления в соединениях РЭБ, что позволило реализовать сквозную комплексную автоматизацию процессов управления от руководителей высшего звена до исполнительных элементов. Наша подсистема управления – одна из самых совершенных в составе Единой системы управления войсками и оружием тактического звена.

В ближайшие годы мы планируем завершить интеграцию информационных ресурсов РЭБ в Единое информационное пространство Вооружённых Сил и тем самым обеспечить возможность использования для организации РЭБ всей информации об оперативной и радиоэлектронной обстановке, которой располагают органы военного управления и взаимодействующие федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации.

– Юрий Илларионович,15 апреля в Вооружённых Силах отмечается День специалиста по радиоэлектронной борьбе. С какими пожеланиями вы хотели бы обратиться ко всем, кто соотносит себя с этой сферой деятельности?

– Конечно, хотелось бы поздравить ветеранов, весь личный состав войск РЭБ, гражданский персонал, учёных, инженеров и рабочих оборонно-промышленного комплекса с нашим профессиональным праздником и поблагодарить их за добросовестную службу, верность Родине. Искренне желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа и новых свершений в службе и труде во имя укрепления обороноспособности нашего Отечества.