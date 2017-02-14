Год новоселий

В день открытия трёхдневных сборов представителей органов жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации были подведены итоги жилищного обеспечения военнослужащих за 2016 год и поставлены задачи на 2017-й.

Заместитель министра обороны Российской Федерации

Тимур ИВАНОВ:

«По служебному жилью в этом году наша задача ещё более амбициозная. Мы ставим перед собой задачу предоставить служебное жильё не менее чем 30 тысячам военнослужащих. При этом необходимо продолжить проведение проверок основания проживания граждан в жилых помещениях специализированного жилого фонда».

В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, руководитель Департамента жилищного обеспечения Министерства обороны РФ Сергей Пирогов, председатель Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Озеров, первый заместитель председателя Комитета по обороне Государственной Думы Андрей Красов, председатель президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Антон Цветков, председатель Совета Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооружённых Сил РФ «Мегапир» Александр Каньшин.

По словам заместителя министра обороны Тимура Иванова, в 2017 году запланировано предоставить жилищные субсидии 6,2 тысячи военнослужащих, оформить 3 тыс. государственных жилищных сертификатов и включить в реестр накопительно-ипотечной системы почти 21 тыс. человек.

План 2016 года по обеспечению военнослужащих служебным жильём был увеличен с 27 тыс. до 28 тыс. военнослужащих и выполнен на 104,3 процента. Служебным жильём обеспечены 29,2 тыс. человек. Специализированный жилищный фонд Минобороны РФ составляет 46 267 жилых помещений.

По словам заместителя министра обороны, в 2017 году Департаменту жилищного обеспечения предстоит совместно с Генеральным штабом Вооружённых Сил РФ провести расчёт перспективной потребности служебных помещений на период с 2017 по 2021 год с учётом уже проведённой инвентаризации жилищного фонда.

Заместитель министра обороны обратил внимание, что необходимо дополнительно разъяснять военнослужащим, проживающим в закрытых административно-территориальных образованиях, порядок предоставления и приватизации жилых помещений.

Для обеспечения военнослужащих жильём в Москве строятся 60 жилых домов на 16 031 квартиру

Дело в том, что поступает большое количество обращений с требованием приватизации квартир в ЗАТО, но это невозможно по законодательству Российской Федерации.

– Что касается работы с территориальными органами жилищного обеспечения, в этом году будут проведены три комплексные проверки в региональных органах – это Западрегионжильё, Северрегионжильё и Центррегионжильё, – объявил Тимур Иванов.

По его словам, также продолжится работа по совершенствованию организационно-штатной структуры Департамента жилищного обеспечения (ДЖО). В частности, предполагается увеличение штатной численности в органах жилищного обеспечения в Севастополе и формирование территориальных отделений в посёлках Рогачёво, Тикси и на острове Кунашир. Предполагается, что часть сотрудников Федерального агентства специального строительства – порядка 18 человек – в связи с ликвидаций данной организации перейдут в ДЖО.

Руководитель Департамента жилищного обеспечения Министерства обороны РФ Сергей Пирогов отметил, что задачи по обеспечению постоянным и служебным жильём военнослужащих, поставленные перед органами жилищного обеспечения в 2016 году, в целом выполнены, а по некоторым показателям даже перевыполнены.

Департаментом и региональными управлениями жилищного обеспечения выполнены социальные обязательства в обеспечении жильём в отношении 114 тыс. военнослужащих. Из этого числа 5,2 тыс. военнослужащих обеспечены квартирами в натуральном виде, 6,3 тыс. обеспечены жилищными субсидиями, 29 тыс. обеспечены служебным жильём, 59 тыс. получили компенсацию за найм жилых помещений, 14 тыс. приобрели квартиры посредством накопительно-ипотечной системы и 101 военнослужащий из закрытых военных городков реализовал государственные жилищные сертификаты.

– С 2012 года очередь на постоянное жильё снизилась в 2,8 раза – с 82,4 тыс. до 29,8 тыс. военнослужащих. Из них избрали такую форму обеспечения жильём, как жилищная субсидия, 12,2 тыс. военнослужащих. 17,6 тыс. военнослужащих ожидают получения квартиры в натуральном виде. И жилые помещения уже предложены 7,9 тыс. военнослужащим, – рассказал Сергей Пирогов.

Он отметил, что очередь нуждающихся в жилье на одну треть состоит из военнослужащих, желающих получить квартиру в Москве, и насчитывает 9,4 тыс. человек.

Для военнослужащих в столице строятся 60 жилых домов на 16 031 квартиру. Департаменту жилищного обеспечения передан под заселение 31 дом – 7736 квартир, что составляет 48 процентов.

Из 16 тыс. квартир служебными станут 1638, оставшиеся квартиры планируется использовать для обеспечения постоянным жильём. Из них 4907 квартир заселены, все оставшиеся 7883 квартиры предложены военнослужащим, 1603 квартиры не переданы для заселения департаменту в связи с отсутствием права собственности Российской Федерации.

– В настоящее время ожидают распределения постоянного жилья в Москве 3100 очередников. При условии передачи для заселения в 2017 году 1603 квартир в Москве жилые помещения будут предложены 1300 военнослужащим. Таким образом, очередь нуждающихся в постоянном жилье в Москве сократится до 1800 военнослужащих, которым ввиду отсутствия квартир мы планируем предложить жилищные субсидии в 2018 году, – рассказал Сергей Пирогов.

После окончания строительства домов в Москве и передачи их департаменту для заселения планируется обеспечить жильём 100 процентов военнослужащих, вставших в очередь до 1 января 2012 года, и подавляющее большинство очередников, включённых в очередь до 1 января 2015 года.

– В 2014 году при поддержке Президента Российской Федерации введена новая форма обеспечения жильём – жилищные субсидии, которая получила широкую поддержку в обществе, а в среде военнослужащих получила название «квартирная революция Шойгу», – напомнил Сергей Пирогов.

По его словам, на предоставление жилищных субсидий военнослужащим в 2016 году федеральным бюджетом для Минобороны был предусмотрен лимит – 36 млрд рублей, за счёт которых жилищная субсидия была предоставлена более чем 6,3 тыс. военнослужащим.

– Бюджетные средства, выделенные в 2016 году на жилищные субсидии, реализованы полностью. Средняя сумма выплаченных субсидий составила 5,7 млн рублей, – пояснил начальник департамента.

Он отметил, что в 2017 году на жилищные субсидии выделено более 37,7 млрд рублей и запланировано предоставить 6,2 тыс. жилищных субсидий.

- Ежегодный прирост количества потенциальных участников накопительно-ипотечной системы составляет порядка 20 тыс. военнослужащих. В 2016 году в реестр участников НИС включены более 25 тыс. военнослужащих Минобороны России, что составляет 120% от плановых показателей, – рассказал Сергей Пирогов.

Участник накопительно-ипотечной системы уже через три года после вступления в программу может приобрести жильё в собственность с использованием жилищного займа.

В 2016 году военнослужащие с использованием НИС приобрели 14,2 тыс. квартир. Показатель реализации НИС свидетельствует о её преимуществах, надёжности и перспективах. К 2028 году накопительно-ипотечная система станет основным способом обеспечения жильём военнослужащих.