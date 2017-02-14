Афганский рецепт

•15 февраля – День памяти о россиянах,

исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Всё дальше от нас события, оставившие свой неизгладимый след в истории страны. Одно из таковых, несомненно, – война в Афганистане, оказавшая влияние и на геополитическую обстановку в мире, и на судьбы сотен тысяч человек, ставших её участниками.

Тем временем появляются новые проблемы и вызовы, разобраться с которыми помогает знание уроков прошлого. В этом в очередной раз довелось убедиться, пообщавшись с ярким представителем поколения, с достоинством прошедшего все нравственные и физические испытания афганской войной.

В очередной раз просматривая редакционную почту, среди множества посланий обнаружил несколько рассказов на афганскую тему, привлёкших внимание буквально с первых строчек. Очевидно, что автор не был профессиональным литератором, но от этого произведения не проигрывали – настолько язык повествования был прост и понятен. Кроме подписи – Ильяс Дауди, других пояснений не было. Набрав в Интернете имя и фамилию, с удивлением обнаружил, что принадлежат они гвардии старшему сержанту, разведчику, ветерану Афганистана, человеку уникальной судьбы, которого Звезда Героя Российской Федерации нашла лишь через 23 года после совершённого им подвига.

Из многочисленных источников, найденных в Сети, удалось выяснить, что автор с августа 1985 по декабрь 1986 года проходил службу по призыву в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Принимал участие в войсковых операциях, разведывательно-поисковых и засадных действиях. 23 августа 1986 года в ходе войсковой операции в зоне афганско-иранской границы в провинции Герат в бою под огнём противника в одиночку вытащил с минного поля трёх раненых однополчан. При выполнении боевой задачи сам подорвался на мине. Своего командира боевые товарищи вынесли на руках к спасительному вертолёту. Хотя командир требовал застрелить его, чтобы не подвергать опасности жизни спасающих. Но бойцы не сделали этого.

Ильяс перенёс шесть операций, в их числе ампутацию ноги. За храбрость был награждён двумя орденами Красной Звезды. Звания Героя Российской Федерации удостоен в декабре 2009 года.

Несмотря на полученные ранения, он не сломался и выстоял. Окончил два высших учебных заведения, создал и успешно ведёт собственное дело. Благодаря этому он активно и адресно помогает ветеранам, членам семей погибших боевых друзей. Создал крепкую семью, с супругой воспитывает шестерых детей – сына и пятерых дочерей.

Мы встретились в его рабочем кабинете, где на стенах вместе с фотографиями гвардейцев-разведчиков, товарищей Ильяса, висит портрет командира «поющей» эскадрильи капитана Титаренко в исполнении артиста Леонида Быкова из любимого всеми фильма «В бой идут одни «старики».

– Ильяс Дильшатович, вы добровольно и настойчиво просились служить именно в Афганистан, несмотря на то, что, будучи студентом московского вуза, имели возможность вообще не попасть на военную службу. Что вас подвигло на этот поступок?

– Возможно, для некоторых это звучит странно, но в Афганистан я действительно пошёл добровольцем. Мои неоднократные письменные и личные обращения с просьбой отправить служить в эту «горячую точку» вызывали у офицеров Черёмушкинского райвоенкомата города Москвы настороженность, а упорство – раздражение. Но своего я всё же добился. Не считайте мои слова пафосными, но я искренне хотел быть на острие вместе с моими сверстниками, которым выпала судьба и честь выполнять ответственные задачи Родины.

Два моих деда – Ахмадулла Идрисов и Мисбахетдин Сафин – с самого начала самоотверженно воевали на фронтах Великой Отечественной. Их жизненный путь всегда был для меня примером.

Афганистан – трудная, но вместе с тем светлая и дорогая для меня страница жизни. Горжусь тем, что прошёл испытания ратными и госпитальными буднями. Рад, что судьба свела меня там с настоящими и достойными людьми. Даже в то далёкое время, будучи 18-летним юношей, я понимал: ввод войск в ДРА – это вынужденная и необходимая мера.

– Изменилось ли что-нибудь в ваших оценках?

– Абсолютно ничего. Я, как и тогда, считаю: решение о вводе

войск было трудным, взвешенным и верным. Это моя личная, субъективная точка зрения – участника афганской войны, простого солдата, получившего в бою тяжёлое ранение, круто изменившее дальнейшую жизнь.

Последние события в мире во многом схожи с афганскими. Так же, как и в 1980-е годы, деструктивные силы, устанавливая свой миропорядок, дестабилизируют обстановку на Ближнем Востоке. Финансируя и поддерживая экстремистские группировки, они способствуют укреплению международного терроризма.

– Вы окончили факультет национальной безопасности Российской академии госслужбы при Президенте РФ и написали дипломную работу на тему Афганистана. В связи с этим какие уроки афганской войны могут быть востребованы сегодня?

– Всё предельно просто: своевременно принятые меры к внешним угрозам национальной

безопасности России ещё на этапе их зарождения и развития, на дальних подступах, снижают риски возникновения глобальных военно-политических проблем внутри нашей территории. Сегодня эти задачи как никогда успешно решает руководство Минобороны России. Преступно себя успокаивать тем, что терроризм где-то далеко за пределами наших границ. Опыт Афганистана показал – он вездесущ. Несвоевременность ликвидации экстремизма в его же логове приводит к распространению этой чумы на другие регионы.

Надо неуклонно идти к завершению начатого и не оставлять в беде наших союзников. Уход советских войск из Афганистана привёл к приходу к власти в стране радикального исламского режима, ухудшил жизнь народа и создал очаг напряжённости вблизи наших границ.

Помимо этого, Афганистан показал, что только военными методами полного успеха достичь невозможно. Советский Союз много сделал для афганского народа. В ДРА трудилось большое количество наших гражданских специалистов. С нуля создавалась промышленность. В местных учебных заведениях работали сотни советских преподавателей. На всех этапах добрососедских отношений СССР помогал Афганистану продовольствием.

В этой связи отмечу: я целиком поддерживаю все усилия России по оказанию помощи дружественной Сирии. Невозможно переоценить заслуги уникального подразделения – Центра по примирению враждующих сторон. Отдельно нужно отметить героизм российских сапёров, разминирующих сирийские города, исторические памятники. Наши военнослужащие оказывают школам, больницам, простым жителям гуманитарную помощь. Также очень важно, что к выполнению задач в Сирии привлекаются российские мусульмане.

– Как раз об этом вы пишете в своих рассказах?

- Да, один из них называется «Плов для Шераги». Это случай из моей жизни. Экипаж БМП, которым я командовал, охранял участок автотрассы на окраине афганского кишлака Мулла-Гулям, находящегося в зоне влияния полевого командира Доктора Шамса. По прибытии нашего экипажа на боевые позиции местные жители поначалу отнеслись к нам настороженно, можно сказать, недружелюбно. Обстановка вокруг кишлака была напряжённой, и в любой момент можно было ожидать удара. А мы старались проявить в отношении местного населения максимальную доброжелательность. К тому же в один из дней я сам приготовил плов по армейскому рецепту – из говяжьей тушёнки – и пригласил за стол работавшего на ближайшем пшеничном поле пожилого дехканина с сыновьями.

Крестьянина звали Шераги. В беседе я сказал, что тоже мусульманин, даже прочёл ему строки из Корана: «Ля илляха иль Аллах». Со временем ежевечерняя трапеза перешла в добрую традицию. В завершение программы мы делились с Шераги продуктами – рисом, мукой, мясными консервами из говядины, чему он был несказанно рад.

Несвоевременность ликвидации экстремизма в его же логове приводит к распространению этой чумы на другие регионы

Мы установили добрые отношения, и с его стороны стало расти доверие. А спустя несколько дней произошло событие, которого никак нельзя было ожидать.

В один из дней Шераги привёл с собой троих бородатых афганцев, как впоследствии оказалось, боевиков. За беседой у очага они предложили мне, как единоверцу, уйти с ними в кишлак. Обещали женить. На это предложение я ответил, что выполняю здесь свой воинский долг и не сделаю этого даже перед лицом смерти. Мой ответ огорчил переговорщиков. Перед уходом они поблагодарили за уважительное отношение к Шераги и пообещали не наносить ударов по нашей позиции. Пропустив вперёд старшего и не оборачиваясь, они молча удалились.

Безусловно, этот визит был очень опасным мероприятием. Мне не составляло труда пленить пришельцев и заслужить благодарность командования. Но это было бы не по-воински, к тому же неминуемо разрушило бы сложившееся мирное сосуществование и привело к жертвам с обеих сторон.

Этот жизненный случай говорит о том, что человеком нужно оставаться даже в самую тяжёлую минуту. Искренность и добрые дела порождают человеческое доверие и расположенность, а они на войне способны сделать гораздо больше, чем самое мощное оружие.

– Что бы вы пожелали воинам, проходящим сегодня службу в Вооружённых Силах России и выполняющим очень ответственные задачи, в том числе и в боевой обстановке?

– Родина у нас одна на всех. Она нуждается в нашей охране и защите. Воинский долг – это святая обязанность и высокая честь для мужчины. А человеком надо оставаться всегда.

…Мы ещё долго разговаривали на различные темы. О себе собеседник старался говорить поменьше, в основном вёл речь о боевых товарищах. С особой теплотой рассказал о командире полка Александре Ивановиче Скородумове, благодаря настойчивости которого Ильяс Дауди спустя многие годы был удостоен звания Героя России. Кстати, писательский талант, о котором он никогда не подозревал, открылся у ветерана-афганца всего несколько лет назад.

– Проходит время, и новые поколения уже почти не знают героев своего Отечества и того, какой ценой достигалась победа. Поэтому я и взялся за перо. Может, это кому-нибудь пригодится, – признался ветеран.

В завершение встречи я добился от собеседника обещания написать честную книгу о том, какой была война глазами простого солдата и как даже в тех смертельно опасных обстоятельствах оставаться человеком. В том, что Герой России своё слово сдержит, сомнений нет.







