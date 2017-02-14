За неделю до «военной олимпиады»

– С Министерством обороны Российской Федерации меня связывает тесная дружба, и я всегда с большим вниманием отношусь к его социально-общественным проектам, – отметил Михаил Галустян. – В прошлом году, например, я возглавил Федерацию военно-тактических игр и принимаю активнейшее участие в подготовке всероссийской военно-тактической игры движения «Юнармия», которая будет проводиться под эгидой Министерства обороны. Безусловно, стать послом зимних Всемирных военных игр для меня большая честь. Я с большим удовольствием и признательностью откликнулся на предложение.

Михаил Галустян также подчеркнул особую роль III зимних Всемирных военных игр в воспитании и мотивации подрастающего поколения, в том числе ребят – участников военно-патриотического движения «Юнармия».

– Сегодня мальчишки в основном в компьютерах, – продолжил Галустян. – А без реального спорта с честной борьбой, азартом, командным духом, постоянным преодолением себя никогда не стать настоящим мужчиной, способным твёрдо стоять на ногах и уверенно идти по жизни. Уверен, что III зимние Всемирные военные игры станут ярчайшим событием для нашей молодёжи.

Без реального спорта с честной борьбой, азартом, командным духом, постоянным преодолением себя никогда не стать настоящим мужчиной

Миссией посла «военной олимпиады» наделяются люди, заслужившие авторитет и уважение в обществе своим талантом, уникальностью, упорством и преданностью профессии. Ранее послами Игр уже были объявлены Елена Исинбаева, Никита Михалков, Светлана Хоркина, Светлана Ишмуратова, Дмитрий Саутин и Софья Великая.

Тем временем в ЦСКА прошла открытая тренировка сборной ВС РФ по спортивному ориентированию на лыжах, которая выступит на III зимних Всемирных военных играх в Сочи.

В мастер-классе приняли участие самый титулованный представитель спортивного ориентирования на лыжах, 14-кратный чемпион мира, двукратный победитель I Всемирных военных игр CISM в Аосте-2010 майор Эдуард Хренников, 6-кратный чемпион мира старший лейтенант Андрей Ламов и серебряный призёр чемпионата мира среди военнослужащих–2015 CISM прапорщик Степан Малиновский (все – спортсмены ЦСКА).

После блестящего выступления на чемпионате Европы-2017, который прошёл с 7 по 12 февраля в Иматре (Финляндия), где армейские ориентировщики завоевали шесть медалей (три золотые, две серебряные и одну бронзовую), спортсменам был предоставлен один день отдыха, и уже сегодня, 15 февраля, они отправятся на учебно-тренировочный сбор в Сочи.

В рамках открытой тренировки главный тренер сборной Вооружённых Сил России по спортивному ориентированию на лыжах Михаил Казадой и члены команды рассказали о правилах проведения соревнований, продемонстрировали уникальное снаряжение спортсменов-военнослужащих и ответили на все интересующие присутствующих вопросы.

Напомним, что III зимние Всемирные военные игры – важнейшее международное спортивное событие, которое объединит более 1000 лучших представителей военного спорта из более чем 20 стран Европы и Азии, в том числе представителей армий НАТО.

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