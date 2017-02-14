Безопасность – дело коллективное

Осложнение военно-политической обстановки, активизация деструктивных сил внутри и за пределами зоны ответственности ОДКБ, а также недружественные действия ряда стран заставляют государства – члены Организации по-новому взглянуть на систему коллективной безопасности.

Как эти изменения влияют на обстановку в зоне коллективной ответственности и какое значение в этой связи приобретает силовая составляющая Организации Договора о коллективной безопасности в интервью «Красной звезде» рассказал начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий СИДОРОВ.

- Анатолий Алексеевич, как в Объединённом штабе сегодня оценивают обстановку в зоне коллективной ответственности и за её пределами? Что в этой связи оказывает наибольшее влияние на безопасность стран ОДКБ?

- Большое влияние на безопасность государств - членов ОДКБ оказывают осложнение международной обстановки и рост конфликтного потенциала. США и Евросоюз в опоре на НАТО продолжают нагнетать напряжённость в отношении России, проявляя при этом нежелание считаться с общепринятыми нормами международного права и стремление использовать санкции как средство оказания давления.

Крайне сложной остаётся ситуация на юго-востоке Украины. Дестабилизация Ближнего Востока также сопряжена с непосредственной угрозой для безопасности Европы. Насилие и террор, развязанные в регионе террористическим формированием «Исламское государство» (запрещено в Российской Федерации) и связанными с ними аналогичными группировками, охватывают новые территории.

Активизация террористических групп во всём мире, их консолидация и получение ими значительных финансовых ресурсов, современного вооружения и кадрового пополнения влияют и на состояние безопасности в наших странах. Сегодня зона их деятельности и сферы влияния серьёзно расширяются. Это привело к тому, что активизировались экстремистские организации, в том числе на территории государств – членов ОДКБ.

В Центрально-Азиатском регионе продолжаются попытки создания террористическими организациями «Исламское государство» и «Талибан» (запрещены в Российской Федерации) государственно-территориальных объединений в ряде стран. Также нельзя исключать рост террористической активности за счёт возвращающихся на родину граждан государств - членов ОДКБ, прошедших боевую практику в рядах международных террористических организаций.

Высокий уровень насилия сохраняется в Афганистане, особенно в его северных районах. За последние годы Афганистан превратился в тренировочную базу для террористов и распространения идеологии религиозного экстремизма. Непосредственную угрозу безопасности государств – членов ОДКБ представляют собой вооружённые группировки, действующие в приграничных районах этой исламской республики, а также культивирование и сбыт афганских наркотиков.

- Реакцией стран ОДКБ на эти изменения стало принятие в прошлом году Стратегии коллективной безопасности. Что лежит в основе документа, и какие перспективы в нём определены для силовой составляющей Организации?

- Стратегия закрепляет ориентиры дальнейшего развития по всем основным направлениям сотрудничества. Государства – члены ОДКБ вновь подтвердили свою решимость выстраивать отношения с членами мирового сообщества на основах равенства и неделимости безопасности, воздерживаться в международных отношениях от угрозы силой или её применения, при этом в решении возникающих проблем отдавать приоритет политико-дипломатическим методам.

В основу реализации стратегической цели ОДКБ положен принцип обеспечения коллективной безопасности государств – членов ОДКБ через укрепление национальной безопасности каждого из них. Основными направлениями развития силовой составляющей ОДКБ являются:

- обеспечение наличия достаточных сил и средств в системе коллективной безопасности ОДКБ;

- повышение мобилизационного потенциала государств – членов ОДКБ;

- согласование вопросов оперативного оборудования территорий государств – членов ОДКБ в интересах коллективной безопасности;

- совершенствование мероприятий оперативной и боевой подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности, системы подготовки военных кадров и специалистов;

- углубление военно-технического и военно-экономического сотрудничества государств – членов ОДКБ;

- разработка и внедрение согласованных требований к оснащению сил коллективной безопасности ОДКБ современными образцами вооружения и военной (специальной) техники;

- создание системы обеспечения ремонта вооружения и техники, необходимых запасов материальных средств на территории государств – членов ОДКБ;

- обеспечение условий для оперативного перемещения продукции военного назначения, поставляемой государствами – членами ОДКБ в интересах сил ОДКБ.

В 2017 году на территории трёх стран ОДКБ пройдёт совместное оперативно-стратегическое учение «Боевое братство»

- В какие сроки планируется реализовать задуманное и как это отразится на Коллективных силах ОДКБ, в том числе на их составе, структуре и системе управления?

- Динамика развития событий в мире, в том числе в сопредельных с государствами – членами ОДКБ регионах, трансформация международных отношений и расширение спектра трансграничных вызовов и угроз обусловили необходимость принятия Стратегии коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 года, направленной на дальнейшее развитие системы коллективной безопасности и региональной стабильности.

Основные усилия нами будут сосредоточены на совершенствовании структуры Войск (Коллективных сил) ОДКБ, их состава и оснащения в соответствии с реально существующими вызовами и угрозами военной безопасности государств – членов Организации, совершенствовании их подготовки к выполнению поставленных задач по предназначению.

Силовые компоненты должны быть более адаптивными, универсальными, мобильными и при этом самодостаточными. Практическая отработка действий войск на совместных учениях подтвердила необходимость включения в их состав подразделений управления, связи, ПВО, радиоэлектронной борьбы, информационного противоборства и всестороннего обеспечения.

Основой любой военной системы является система управления. Поэтому формирование эффективной системы управления Войсками (Коллективными силами) ОДКБ является наиболее важной и в то же время чрезвычайно сложной задачей. И это не только средства управления, которые должны иметь совместимую аппаратно-техническую платформу, не только пункты управления, которые должны быть в короткие сроки развернуты в районах применения, но и коалиционный орган управления – коалиционное Командование, способное взять на себя функции управления многонациональной, разновидовой группировкой Войск (Коллективных сил) ОДКБ. Работа в этом направлении уже ведётся.

На октябрьской сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ главами государств уточнены роль, место, задачи и функции Объединённого штаба на этапах подготовки и принятия решений на применение сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, оперативного развёртывания, формирования и слаживания группировок Войск (Коллективных сил) ОДКБ в регионах коллективной безопасности.

Важной задачей Войск (Коллективных сил) ОДКБ является своевременное оперативное развёртывание на территории одного или нескольких государств – членов ОДКБ в целях оказания военной помощи. Поэтому одной из основных задач, созданных в 2014 году Коллективных авиационных сил ОДКБ, является перевозка формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ и грузов в районы их применения.

В целях поддержания боевой готовности Коллективных авиационных сил нами будет продолжена работа по организации и проведению с ними соответствующей подготовки, в том числе с привлечением их к участию в совместных мероприятиях (учениях, тренировках) в соответствии с ежегодными планами, а также совершенствованию нормативных правовых документов, регламентирующих их деятельность.

Оперативное развёртывание Войск (Коллективных сил) ОДКБ и выполнение ими задач по предназначению должно осуществляться под надёжным прикрытием сил и средств противовоздушной и противоракетной обороны. Сегодня на двусторонней основе практически создана и развивается Единая региональная система ПВО Беларуси и России, подписано и ратифицировано Соглашение о создании подобной Российско-Казахстанской системы и Объединённой региональной системы ПВО Армении и России.

На многосторонней основе ведётся работа по созданию Объединённой системы противовоздушной обороны в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности. Поэтому нашей не менее актуальной задачей на современном этапе является завершение создания систем ПВО в регионах коллективной безопасности с последующим их интегрированием в Единую (Объединённую) систему противовоздушной и противоракетной обороны ОДКБ. В этой работе планируется задействовать научный потенциал профильных военных академий и научно-исследовательского центра, которым в этом году придан статус базовых научно-исследовательских организаций ОДКБ в области исследования проблем ПВО и ПРО.

Применение Войск (Коллективных сил) ОДКБ в регионах коллективной безопасности требует бесперебойного и полноценного материально-технического обеспечения. В этой связи прорабатывается вопрос создания единой системы материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ.

- В прошлом году была проведена целая серия учений в рамках ОДКБ. Планируется ли вносить изменения в сложившуюся систему боевой подготовки в 2017 году?

- В 2016 году было проведено пять совместных учений с формированиями сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в трёх регионах коллективной безопасности. При этом были задействованы территории пяти государств – членов Организации. Всего на совместные учения было привлечено около 10 тысяч человек и свыше 2 тысяч единиц авиационной, бронетанковой, автомобильной и специальной техники. Поставленные цели учений в 2016 году достигнуты, действия личного состава формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ оцениваются положительно.

В целях повышения эффективности мероприятий оперативной и боевой подготовки в 2017 году мы планируем провести совместное оперативно-стратегическое учение «Боевое братство» на территории трех государств – членов ОДКБ, как комплекс взаимоувязанных по целям, задачам, месту и времени мероприятий на едином фоне военно-политической и военно-стратегической обстановки. Полагаю, что такой подход позволит в логической последовательности отработать весь комплекс мер по предотвращению (сдерживанию), разрешению военного конфликта и постконфликтному урегулированию.

Учение «Боевое братство - 2017» включает в себя:

- совместную деловую игру Объединённого штаба, Секретариата ОДКБ и оперативных групп заинтересованных министерств и ведомств, в ходе которой планируется отработать алгоритм действий уставных, рабочих и вспомогательных органов ОДКБ по принятию военно-политических решений на стабилизацию обстановки в регионах коллективной безопасности и применение сил и средств системы коллективной безопасности;

- тактико-специальное учение «Поиск - 2017» с разведывательными подразделениями вооружённых сил государств – членов ОДКБ, в ходе которого планируется отработать планирование и применение сил и средств разведки в период обострения военно-политической обстановки в Кавказском регионе коллективной безопасности и в начале конфликтных действий;

- совместное учение «Взаимодействие - 2017» с контингентами КСОР ОДКБ и частью сил Объединённой группировки войск (сил) вооружённых сил Республики Армения и Российской Федерации в Кавказском регионе коллективной безопасности является логическим продолжением локализации и разрешения конфликта;

- совместное учение «Нерушимое братство - 2017» с Коллективными миротворческими силами ОДКБ, в ходе которого предполагается отработать вопросы постконфликтного урегулирования путём проведения операции по поддержанию мира в государстве, не входящем в состав ОДКБ.

- Учитываются ли особенности современных военных конфликтов, в том числе опыт действий Российской группировки войск в Сирии в процессе боевой подготовки?

- Мы стараемся учитывать международный опыт применительно к коллективным силам ОДКБ, особенно в вопросах их подготовки. Безусловно, будет очень полезен сирийский опыт применения ВКС России в интересах планирования и применения Коллективных авиационных сил ОДКБ. Большой опыт, приобретённый российскими специалистами, выполняющими задачи по разминированию территорий, сопровождению и распределению гуманитарной помощи, оказанию медицинской помощи населению Сирии, также будет нами использоваться при организации подготовки Войск (Коллективных сил) ОДКБ.

Для того чтобы наши Войска были всегда в тонусе, чтобы они отвечали реалиям сегодняшнего дня, чтобы они знали новые тактические приемы, в ходе проведённых учений мы насытили их замыслы новыми элементами, в том числе и из сирийского опыта. Проводя в прошлом году учения с Коллективными миротворческими силами ОДКБ (КМС) в Белоруссии, мы смоделировали ситуацию появления крупных масс беженцев.

Замысел учения предусматривал существенную корректировку шаблонных миротворческих задач и введение ряда новаций, которые идут в русле новых способов выполнения миротворческих задач в ходе проведения современных комплексных операций по поддержанию мира по методикам и стандартам ООН в различных регионах мира.

Впервые КМС ОДКБ условно получили мандат Совета Безопасности ООН и действовали по предназначению в кризисном регионе во взаимодействии с миссией ООН. Для формирования международного доверия к действиям КМС ОДКБ впервые были привлечены подразделения психологической борьбы и информационного противоборства. К практической работе привлекались сотрудники Международного Комитета Красного Креста.

В целях обобщения опыта, а также выработки научно обоснованных предложений по решению проблем формирования и функционирования компонентов военной составляющей нами будет продолжена практика привлечения к участию в подготовке и проведению совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки представителей ведущих военно-научных и учебных заведений государств – членов ОДКБ.

Внезапные проверки контингентов Коллективных сил ОДКБ с переброской части сил на территорию одного из государств-членов будут проводиться по решению Совета коллективной безопасности

- Планируется ли в будущем продолжить практику внезапных проверок боеготовности Коллективных сил, как это было в 2015 году с переброской войск на границу Таджикистана?

- Проверка готовности сил и средств, предназначенных в состав Войск (Коллективных сил) ОДКБ, проводится на регулярной основе по национальным планам и под руководством национальных командований, в том числе накануне каждого совместного учения в рамках ОДКБ. Что касается проверок контингентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ с переброской части сил на территорию одного из государств – членов ОДКБ, то такие проверки и в дальнейшем будут проводиться по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Они имеют целью не только оценить готовность сил и средств ОДКБ к выполнению задач по предназначению, но и несут демонстративный и, в то же время, сдерживающий характер угрозам коллективной безопасности. При этом нам необходимо показать решимость и готовность применения военной силы Организации, а не провоцировать «враждебные силы» на агрессивные действия.

В Организации, конечно же, имеется ряд других превентивных мер не только военного, но и политического, экономического, информационного характера, которые в комплексе направлены на снижение уровня угроз коллективной безопасности. В связи с принятым решением о создании Центра кризисного реагирования ОДКБ завершается работа по его оборудованию.

У нас разработана схема информационного взаимодействия с национальными центрами государств – членов ОДКБ. В ближайшей перспективе Центр заработает и у нас будет возможность в постоянном режиме отслеживать ситуацию во всех регионах коллективной безопасности и принимать превентивные меры в случае возникновения предпосылок к тем или иным ситуациям.









